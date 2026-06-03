Haftaya CHP grubunu kim toplayacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Grup toplantısı talebimiz yoktur” diye başvuruda bulunmasına rağmen CHP grubu toplandı, Özgür Özel konuştu. Şimdi başlıktaki soruya gelelim. Peki haftaya CHP grubu toplanacak mı? CHP grubu toplanırsa yine Özgür Özel mi konuşacak, yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu sorunun cevabını almak için haftayı bekleyeceğiz.

Bu aşamada grup toplantısındaki havayı yansıtmak istiyorum. Salonda olağanüstü günlere ait bir hava vardı. Milletvekillerinin katılımı az ama partililerin katılımı çoktu. Önder Sav, Seyfi Oktay gibi isimler yıllar sonra grup toplantısına gelmişti. Meclis’e giremeyenler ise Dikmen kapısında toplanmıştı.

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Özgür Özel salona, “Güzel günler göreceğiz” sloganları eşliğinde girdi. Kürsüde 1 saat 8 dakika kaldı. Güçlü mesajlar verdi. Zamanın ruhuna uygun bir konuşmaydı.

Özgür Özel sözlerine, “Bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir” diye başladı.

HAİN KEMAL SLOGANLARI

CHP’nin grup toplantısı yapıldı. Ama CHP grubunun yapıldığı salonda en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar atıldı. Siyasette daha göreceğimiz şeyler varmış demek ki. “Hain Kemal” sloganlarının atılması üzerine Özgür Özel, “İhanet, yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur” diye konuştu.

Özgür Özel, bu hatayı hep yapıyor. İlk günden itibaren Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlara karşı çıksaydı, bu iş bu noktaya gelmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri de o salonda olsaydı, “Hain Kemal” sloganlarının atılması üzerine ne yapacaklardı?

Özgür Özel uzlaşmaya değil, ayrışmaya oynuyor.

İKİ CHP GÖRÜNTÜSÜ

Özgür Özel’in konuşmasında en çarpıcı olan bölüm ise “İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var” sözleriydi. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nin önünde, Özgür Özel’in ise Güvenpark’ta bayramlaştığı gün de iki CHP görüntüsü ortaya çıkmıştı.

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Dünkü tablo da ortadan ikiye bölünmüş CHP görüntüsünü tamamladı. Peki CHP bu durumda nereye kadar gider?

CHP’de çatlak her geçen gün daha da büyüyor. CHP yeni bir doğuma hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu, zaten yeni partinin işaretini verdi. Ekrem İmamoğlu, “Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol yapacağız. Bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür” diyerek yeni partinin yolunu açtı. CHP nereye koşuyor diye soracak olursanız, CHP bölünmeye doğru koşuyor.

NE OLACAK BU CHP’NİN HALİ

CHP’de bölünmeler de birleşmeler de bitmez. Ama CHP koca bir çınar olduğu için ayakta kalmaya devam eder.

12 Eylül’den sonraydı. Kenan Evren bir sağda bir solda iki partinin seçimlere girmesini istiyordu. Amerika’nın baskısıyla ANAP’a da izin verdi. ANAP’ı “buçuk parti” olarak görüyordu. Ama Özal, ilk seçimde iktidar oldu. Sağda emekli General Turgut Sunalp’ın Partisi MDP, solda ise Necdet Calp’ın Halkçı Partisi vardı. Demirel’in desteklediği DYP ile İsmet Paşa’nın oğlu Erdal İnönü’nün başında olduğu SODEP’in seçimlere girmesine izin verilmedi.

BİRLEŞTİLER

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Halkçı Parti’nin nefesi çabuk tükendi. Taban SODEP’i destekledi. Bunun üzerine birleşme formülü gündeme geldi. Aydın Güven Gürkan’ın başında olduğu Halkçı Parti ile SODEP birleşti. Erdal İnönü’nün başında olduğu SHP kuruldu. SHP, Demirel’li ve Tansu Çiller’li koalisyon hükümetlerinde yer aldı.

BÖLÜNDÜLER

Deniz Baykal, Erdal İnönü ile girdiği liderlik yarışlarını kaybedince CHP’yi açarak kendi yoluna devam etmeyi tercih etti. Erdal İnönü siyasete veda edince Murat Karayalçın partinin başına geçti ama SHP, aynen bugün olduğu gibi başta İSKİ olmak üzere yolsuzluk iddiaları karşısında yıpranmıştı.

TEKRAR BİRLEŞTİLER

Deniz Baykal kurt siyasetçiydi. SHP ile CHP, “Hikmet Abi” formülünde birleşti. Baykal partiye hâkim oldu. Karayalçın ayrılıp kendi SHP’sini kurdu. Ama başarılı olamadı.

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TEKRAR BÖLÜNDÜLER

Ecevit ise DSP’yi kurarak kendi topuna koşan futbolcu olmayı tercih etti. Ecevit’e “Neden CHP’yi açıp başına geçmediniz?” diye sorduğumda, “80 öncesinde CHP’deki hizip kavgalarından o kadar bıkmıştım ki tekrar aynı şeyleri yaşamamak için DSP’yi kurdum” demişti. Ecevit’li DSP parladı, hatta Ecevit başbakan oldu ama siyasi finali kötü oldu. Solda rakipsiz kalan CHP büyüdü, gelişti.

TEKRAR BÖLÜNECEKLER

CHP bugün yeni bir bölünmenin eşiğinde. Bu bölünmeden sonra ilk seçimde yeniden birleşme şarkıları söylenmeye başlayacak. Önce bölünecekler, sonra birleşecekler. Böylece yeni bir CHP klasiği yaşanacak.

NUMAN BEY’İ ÜZMEYİN

Özgür Özel ekibi CHP’deki kavgaya AK Parti’yi çekmeye çalıştıkça uzak duruyorlar. Doğru olanı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok iyi bir çerçeve çizdi. “Kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sürüm kayıkçı kavgaları” adını koydu ama CHP’de eski sürümde de yeni sürümde de kavgalar bitmez.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu çok iyi bildiği için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu süreçteki tutumuyla ilgili olarak yanında durmuş ve “Numan Bey’i üzmeyin” talimatını vermiş.