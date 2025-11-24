Güney Afrika yolunda CHP’yi düşünmek

Haberin Devamı

CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi.

Cumhurbaşkanı uçağın ön bölümündeydi. O yüzden oradaki havayı bilemiyorum ama gazetecilerin olduğu bölümde şaşkınlıkla karşılandı.

Oysa bir gün önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis’te AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yanına gelip “Gece Sayın Genel Başkanı arayacağım. Siz ne yapacaksınız” diye soruyor. Gül ve Yayman’ın, “Biz sıcak bakıyoruz” diye karşılık vermeleri üzerine “Komisyonda niye oylama yapacağız? Oylama yaparsanız biz zor durumda kalırız. Komisyonda diğerlerini dinlerken oylama mı yaptık” diyor.

CHP ÖNERMİŞTİ

Ayrıca Meclis’te komisyon kurulması teklifi CHP’den gelmişti. CHP bunu daha önceki çözüm sürecinde de önermişti.

Özgür Özel “Önce AK Parti’nin tavrını görelim” demişti.

El altından kurultayı atlatalım ondan sonra İmralı’ya gidilsin diye haberler gönderiyorlardı.

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti.

Ne oldu?

İmralı kararı bir turnusol kâğıdı oldu. Kimin PKK’nın tasfiyesini ve terörün bitmesini istediğini, kimin istemediğini ortaya koydu.

Kürt sorununun neden bu hale geldiğini, 40 yıllık PKK sorununun neden çözülmediğini bu oylama ortaya koydu.

KÜRT SORUNUNUN SEBEBİ CHP

Kürt sorununun sebebi olan CHP bu kez de terör sorununun çözülmesinin önünde engel oldu.

Yani CHP tarihi görevini yerine getirdi!

Peki Yeni Yol Partisi’ne ve HÜDA PAR’a ne demeli? Yayınlara çıktıkları zaman Kürt sorununu, PKK terörünün bitirilmesini ağızlarından düşürmüyorlardı?



Eğer bu sorunlar şimdiye kadar çözülemediyse bu kaypak ve samimiyetsiz tutumdan dolayı çözülemedi. Laf çok ama sıra çözüme gelince sağlam bir irade yok.

UMUTSUZLUK YOK



Kimse umutsuzluğa kapılmasın. İmralı’ya gitmek risk. Ama sonunda bu riski alanlar kazançlı çıkacak. Çünkü İmralı ziyaretinden sonra PKK’nın silah bırakma süreci yeni bir ivme kazanacak.

Maç 90 dakika. Önemli olan hakem düdüğü çaldığında maçı kimin kazandığı.

Bu kez başaracağız. Şu ana kadar PKK, Türkiye’den çekildi. Kuzey Irak’ta kampları boşaltıyor. Öcalan’ın milletvekilleri ile görüşmesinden sonra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon süreci de start alacak.

HÜSEYİN YAYMAN

Güney Afrika’ya uçarken Hüseyin Yayman’ın “Türkiye’nin Kürt sorunu hafızası” kitabını okuyordum. Bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma. Kitabı ikinci kez okuyorum. İsmet İnönü’den Fevzi Çakmak’a, Celal Bayar’dan SHP’nin Kürt raporuna kadar kim ne yazdı kim ne önerdiyse raporda yer alıyor. Cumhuriyet tarihindeki Kürt isyanları değerlendiriliyor. PKK’ya ilişkin çarpıcı analizlere yer veriliyor.



Biz uçaktayken Hüseyin Yayman’ın İmralı heyetine seçildiği haberi geldi. Tam isabet dedim. Yayman, çözüm sürecinde de ‘Akil İnsanlar’ heyetinde yer almıştı.

GÜNEY AFRİKA İZLENİMLERİ



İmralı sürecine ilişkin yazacağım çok kulis haberler var. Müsaadenizle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bulunduğumuz Güney Afrika gezisinden notlar aktarmak istiyorum.

WINNER CEKET

Uçağımız Esenboğa Havalimanı’ndan havalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı gezip selamlaştı. Seçim dönemlerinde Erdoğan’la özdeşleşen “Winner ceketi” giymişti.

Gazetecilerle Erdoğan arasında seçim kazandıran Winner ceketi diyalogları yaşandı.

RENKLİ DANS

Trump G-20’nin Güney Afrika’da yapılmasını protesto etti, Çin Devlet Başkanı Şi gelmedi, Putin bekleniyordu o da gelmeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı Güney Afrikalıları sevindirdi. Erdoğan zirvelerin aranan ismi.

Johannesburg Havalimanı’na inince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı renkli giysileri içinde dans eden bir grup karşıladı. Her devlet başkanı için aynı tören yapılmadı.

Devlet başkanlarının uçakları sıra sıra dizilmişti. Aynı manzarayı Şarm El Şeyh’te yapılan zirvede görmüştüm.

G-20 zirvesine ev sahipliği yapmasına rağmen şehirde olağanüstü bir hava yoktu.

Bu arada bu benim Güney Afrika’ya ikinci gelişim. Trump duymasın ama Güney Afrika gelişiyor.

Biliyorsunuz dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk da Güney Afrikalı. Annesiyle yerel dille konuştuğu söyleniyor ama Johannesburg’da bir eserini görmedim.

MEHMET ŞİMŞEK’İN UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20’de yaptığı konuşmada Gazze’de ateşkesin devamının önemli olduğunu söyledi.



Erdoğan, zirvede küresel ticaretin yeniden canlandırılması başlıklı oturumda konuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanına gelerek “İngilizce çeviri yok efendim” diyerek uyardı. Zirve boyunca bu tür sorunlar yaşanınca liderler, heyetleri tarafından uyarıldı.

EMİNE ERDOĞAN KÜLTÜR ELÇİSİ



Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın temaslarına ayrı bir yer ayırmak gerekiyor. Emine Hanım Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı’nı ziyaret etti.

FETÖ’nün hâlâ etkili olduğu Güney Afrika’da bu iki vakfımız başarılı bir mücadele veriyor. Emine Hanım’ın ziyareti onları mutlu etti. Boşuna demiyorum, Emine Erdoğan kültür elçimiz gibi hareket ediyor.