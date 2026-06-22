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26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan kampın yeri değişti. Bu kez Kızılcahamam’da değil, Sakarya’nın şirin ilçesi Sapanca’da yapılacak. Gündemde ne var? Türkiye ve dünyanın gündeminde ne varsa AK Parti kampının gündeminde de o olacak. Ancak ağırlığın ekonomide olacağı kesin.

AK Parti milletvekilleri ekonomi düzelmeden seçimlere gidilmesini istemiyor. Özellikle de emekliler, asgari ücretliler ve esnafın durumunun düzeltilmesini istiyor. Bir AK Parti yetkilisi, “Birinci gündem ekonomi, ikinci gündem ekonomi, üçüncü gündem ekonomi” diyerek asıl gündemi ortaya koydu.

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin bölünme aşamasına geldiği, seçimlerin ne zaman yapılacağının merak edildiği, ekonominin birinci gündem maddesi olduğu, İran savaşının dikkatle takip edildiği bir dönemde AK Parti kampında yapılacak açıklamalar ve alınan kararlar önemli olacak.

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Siyaseten önümüzü görmemizi sağlayacak.

KULİSLER

Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ile ekonominin patronu Mehmet Şimşek, dış politikada Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarında olacak.

AK Parti’nin her kampı öncesinde siyasi kulislerde parti yönetiminde ve Kabine’de değişiklik olacağı haberleri yayılır. Bu kez de benzer kulisler dolaşmaya başladı. Ama ben söylentilere değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulamalarına bakarım. Erdoğan, ihtiyaç varsa yapar. İhtiyaç görmezse yapmaz.

Yani Erdoğan ne derse o.

MECLİS BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPACAK MI

Sözcü TV yayınından bir kesit.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Meclis’te 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş, haberi yazan hakkında dava açıldı mı, neden açılmadı? Neden bunlar sorulmuyor?”

Barış Terkoğlu: “TBMM Başkanı, ‘Böyle bir olay yok’ dedi.”

Kılıçdaroğlu: “Ben o TBMM Başkanı’nın da neler yaptığını gayet iyi biliyorum.”

Senem Toluay Ilgaz: “Yalan mı söyledi Meclis Başkanı?”

Kılıçdaroğlu: “Tutanak tutuldu. Tutanak tutuldu diyorum.”

Meclis’te unutulan 250 bin dolar olayının üzerine gitmiştim. Ama Meclis yönetimi kapı-duvar oldu. Bir ilerleme sağlanamayınca ben de işin peşini bıraktım.

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Kılıçdaroğlu, tutanak tutuldu diyor.

PARA NE OLDU

Bilmediğim için soruyorum.

Böyle bir tutanak tutuldu mu? Böyle bir para unutulmuş mu? Unutulduysa ve bir tutunakla Meclis Başkanlığı’na teslim edildiyse bu para kime ait ve paranın akıbeti ne oldu?

Yine bilmediğim için soruyorum.

Eğer böyle bir para varsa o ne yapılır, Hazine’ye irad mı kaydedilir, bir hayır kurumuna bağış mı yapılır, yoksa emanete mi alınır?

Meclis Başkanlığı açıklama yaparsa işin aslını öğrenmiş oluruz.

MERDAN YANARDAĞ ‘ALEVİLERİN HAİNİ ÇOK’ DEMİŞTİ

Sözcü TV’deki yayında Kılıçdaroğlu’na Merdan Yanardağ’ın sorusu yöneltildi.

Merdan Yanardağ, “Sizinle yaptığım röportaj tutuklanmama sebep oldu. Suç işlediğimi düşünüyor musunuz?” diye sordu

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Kılıçdaroğlu bilmediğini söyledi.

Algı operasyonu böyle yapılıyor.

Bir defa Merdan Yanardağ’ın tutuklanma gerekçesi Kılıçdaroğlu ile röportaj yapmak değil. Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptı diye gazeteciler tutuklansa Türkiye’de gazeteci kalmaz.

Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün isimli şahısla bağlantılı olarak yürütülen casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hüseyin Gün’ün çalışanı B.Y., Gün’ün talimatı üzerine bankadan çektiği 10 bin ve 5 bin Euro’yu 2023 seçimlerinden bir ay önce Merdan Yanardağ’a zarfla teslim ettiği iddiasında bulunmuş. MASAK, iddia edilen Hüseyin Gün’ün banka hesaplarında bekletilen miktarda paranın çekildiğini tespit etmiş.

Merdan Yanardağ ise ifadesinde, ”Hüseyin Gün’den bugüne kadar hiçbir para almadım. Annesi olarak gördüğü S.A.’nın küçük maddi yardımları olurdu” demiş.

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ALGI OPERASYONU

Peki bu işin Kılıçdaroğlu ilgisi ne? Algı operasyonu burada devreye giriyor.

Hüseyin Gün ifadesinde, Yanardağ’a dönem dönem kanalına destek olmak amacıyla elden cüzi miktarlarda para verdiğini belirtiyor. “Merdan Yanardağ’ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Ama benimkisi tamamen tavsiyeydi” diyor. Tekrar altını çiziyorum. Merdan Yanardağ’ın tutuklanma gerekçesi Kılıçdaroğlu’na soru sorması değil, casusluk soruşturması ve Hüseyin Gün isimli şahıstan para alındığı iddiası.

KILIÇDAROĞLU DESTEKLEDİ

Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ’a ve Tele1’e destek olmuştu. 17 Eylül 2023 tarihinde Lütfi Kırdar Spor Salonu’nda Tele1’e destek için ünlü sanatçıların katıldığı bir gece düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak Tele1’e destek gecesine katıldı.

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Kılıçdaroğlu, Tele1’e destek olurken Merdan Yanardağ ne yaptı?

“ALEVİLERİN HAİNİ ÇOKTUR” DEDİ

Tele1 ekranlarından Kılıçdaroğlu için ”Piro, Alevi, bilmem ne? Dede, bilmem ne? Bu edebiyatla bu iş olmaz” dedi. Yetinmedi, ”Alevilerin haini çoktur” diyerek Kılıçdaroğlu’na hakaret etti. Kılıçdaroğlu’nun şahsında Alevilere hakaret etti.

Sözcü TV’de soruyu soran meslektaşımız ise, “Madem Kılıçdaroğlu haindi, Merdan Manardağ sen bir hainden neden destek istiyorsun?” diye sormadı.

Hainden destek istenir mi, demedi.

Vurun abalıya misali Kılıçdaroğlu’na vurdular.

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜK ADAMMIŞ

Sözcü TV yayınında partisindeki yolsuzluğa karşı çıkan ve arınma isteyen bir CHP Genel Başkanı ve yolsuzluğa karşı çıktığı için onu sorgulayan, suçlayan bir gazeteci grubu vardı.

Oysa tam tersine olur. Gazeteci yolsuzluğu ortaya çıkarır, gazeteci yolsuzluğun üzerine gider; parti genel başkanı bunun savunursa gazeteci yolsuzluğu savunduğu için ya da üstünü örttüğü için onu suçlar ya da eleştirir.

Roller tersine döndü.

Muhalif medyayı yolsuzluğu savunan gazeteciler haline getirdi ya Ekrem İmamoğlu büyük adammış.