Gözcülük yapanlar da yakalandı

İstanbul’daki saldırı ile oyunun ikinci perdesini sahneye koymaya çalıştılar. Türkiye saldırganların birini etkisiz hale getirdi, ikisini yakaladı, oyunu bozdu. İstanbul’daki saldırıyı sıradan bir olay olarak göremeyiz. Stratejik bir saldırı planı ile karşı karşıyayız. Ancak yaptıkları hesap Türk polisi tarafından akamete uğratıldı.

Saldırının ardından konuştuğum İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, “Milletimiz müsterih olsun, güvenlik birimlerimiz her türlü tehdide karşı sahada, görev başında ve büyük bir kararlılıkla mücadele etmektedir” sözünün altını çiziyorum.

İçişleri Bakanı Çiftçi’nin açıklamalarına tekrar döneceğim. Önce sizi olay yerine götürmek istiyorum.

Saat 12.15’te İzmit plakalı bir araç İstanbul’un en lüks semtlerinden olan Levent’teki Yapı Kredi Plaza’nın arka kapısının önünde duruyor. Araç park edilmeden içinden çıkan ve ellerinde uzun namlulu silahlar olan iki kişi polislere doğru ateş açıyor. Polisler anında karşılık veriyor. Çevre binalardan da izlendiği gibi anında bir çatışma başlıyor. Saldırganlar araçları kendilerine siper ederek, eğilip hedef küçülterek bir yandan polislere ateş açıyor, diğer yandan binaya doğru yaklaşıyorlar.

Ama polis daha eğitimli. Polis öndeki aracın altına eğilerek teröristi ayaklarından vuruyor, onun açığa çıkmasını sağlıyor, sonra da ikinci ateşle yaralanıp devre dışı kalmasını sağlıyor. Polisle çatışmaya giren ilk terörist ise olay yerinde etkisiz hale getiriliyor. Bu sırada araçta olan üçüncü saldırgan arkadaşlarına destek olmak için harekete geçiyor ama o sağ olarak yakalanıyor. Daha sonra kimliği tespit edilen terörist Yunus E.S. olay yerinde etkisiz hale getiriliyor. Kardeş oldukları tespit edilen Enes ve Onur Ç. ise yakalanıyorlar. Olay sırasında iki polisimiz hafif şekilde yaralanıyor.

Biz canlı yayınlarda saldırının nasıl gerçekleştiğini ve saldırganların nasıl etkisiz hale getirildiğini tartışırken İstanbul polisi operasyona devam ediyormuş. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere gözcülük yapan ikinci bir ekibin varlığı tespit edilmiş. Bunun üzerine gözcülük yapanları yakalamak için operasyon başlatılmış.

Saldırı sırasında gözcülük yaptığı tespit edilen iki kişi de polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. İki gözcünün yakalanması ise filmlere taş çıkartan bir operasyonla gerçekleşiyor. Polis olay yerindeki görüntüleri ve saldırganlara ait telefonların baz kayıtlarını incelerken, iki önemli tespitte bulunuyor.

Biri teröristlerin telefonlarının baz kayıtları ile çakışan iki telefon numarası. İkinci tespit ise polisi gözcüleri yakalamaya götürüyor. Olay yerindeki kamera görüntüleri incelenirken iki kişinin Doblo marka bir araçla hızla oradan uzaklaştığı tespit ediliyor. Aracın geçtiği güzergahtaki tüm kamera kayıtları inceleniyor ve olaydan birkaç saat sonra A.İ ve M.A.S yakalanıyor. Şahısların telefonları ile saldırganların telefonlarının baz kayıtlarının kesiştiği tespit ediliyor.

Yukarıda saldırganların Whatsapp yazışmaları ve telefon irtibatlarının incelendiğini söyemiştim. Aynı araştırma iki gözcünün telefonları için de yapılıyor. Gözcülük yapan iki kişi ile saldırganlar arasında yoğun telefon trafiği tespit edildi.

Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinden bu iki şahsın olay sırasında gözcülük yaptığı ve saldırganların etkisiz hale getirilmeleri üzerine oradan uzaklaştıkları belirleniyor. Şahısların bağlantıları araştırılıyor. Bölgede oldukları halde çatışmaya neden girmedikleri ve saldırıdan önce bölgede keşif yapıp yapmadıkları ise sorgulanıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren grupla DEAŞ arasındaki irtibat araştırılıyor. Saldırganların DEAŞ taragından “yalnızlaştırılan grup” olma ihtimali üzerinde de duruluyor.

Saldırı sırasında öldürülen Yunus E.S isimli şahsın DEAŞ’la bağlantısı tespit edildi. Daha önce bir cinayet işleyen şahsın 370 kişiyle birlikte mal varlığına el konulduğu ama daha sonra kaldırıldığı belirlendi.

Bir saldırganın ise kendisini gizlemek için sosyal medyada PKK karşıtı paylaşımlar yaptığı ve İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin’le ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

ADIM ADIM

Dedektiflik yapacak değilim. Ama adım gitmekte fayda var.

1 Saldırganlar Türk vatandaşı.

2 İzmit’ten araçla gelen saldırganlar Yapı Kredi Plaza’nın önünde değil, güvenliğin daha zayıf olduğunu düşündükleri arka sokak kapısının orada duruyor. Bu önceden keşif yapıldığını gösteriyor.

3 Aracı sicili temiz olan Enes Ç. adına kiralıyorlar. Diğer kardeş Onur Ç.’nin uyuşturucudan sabıkası var.

4 Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen Yunus E.S.’nin örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi.

5 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi neden “Dini istismar eden örgüt” tanımını kullandı? Neden örgüt ismi vermedi? Bu stratejik bir karardı. Çünkü bu örgütün ipini elinde tutanlar Türkiye’de DEAŞ’ın İsrail Konsolosluğu’na saldırı düzenlediğini yaymak istiyordu. Hedef Türkiye’yi terör ülkesi olarak göstermekti.

6 Üç saldırganın yoğun bir şekilde haberleştikleri tespit edildi. Haberleşmelerini ağırlık olarak WhatsApp üzerinden gerçekleştirmişler. Kısmen de telefonu kullanmışlar.

7 Terörstlerin hedefi neydi? Teröristlerin hedefinin binanın 7’nci katındaki İsrail Konsolosluğu olduğu iddia edildi. İsrail Konsolosluğu 2.5 yıldır kapalı ve hiçbir faaliyeti yok. Kimse çalışmıyor.

Peki terör örgütü kapalı olan İsrail Konsolosluğu’nu neden hedef alır? Burada eski MİT’çilerden Mahir Kaynak’ın, “kime yaradı” formülü devreye giriyor. İstanbul’un ortasında İsrail Konsolosluğu’nun saldırıya uğraması Türkiye’ye yaramaz, İsrail’e yarar. Türkiye, savaş girmediği ve bölgemizde bir istikrar adası olarak yükseldiği için önce füzelerle tahrik etmeye çalıştılar şimdi ise kullanışlı aparatları olan DEAŞ’ı devreye soktular. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN KARARLILIK VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de aynı noktaya işaret etti. “Altını açıkça çiziyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine ve milletimizin huzuruna yönelen hiçbir tehdide asla ve asla geçit vermeyecektir. Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve en sert şekilde karşılık vermeye devam edecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, teröristlerden elde edilen bilgiler ve belgeler ışığında operasyonun titiz bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi.

“Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle yürütülmektedir. Bağlantılarıyla birlikte bu şeri unsurların kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

Bakan Çiftçi’yi çok kararlı buldum. “Hiç kimsenin şüphesi olmasın: Türkiye, güvenlik güçleriyle, sahadaki hakimiyeti ve sarsılmaz iradesiyle bu tür tehditleri kaynağında bertaraf edecek güçtedir. Milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz, kararlılıkla, kesintisiz ve tavizsiz mücadelesini sürdürecektir” dedi.

Türk polisi sadece bir terör saldırısını önlemedi. Türkiye’ye karşı oynanmak istenen bir oyunu bozdu.