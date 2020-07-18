Fuat Oktay: ‘Kurban’da yasak yok, önlem var’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık değerlendirmesiyle başlayan sohbetimiz, kısa sürede sıcak konulara kaydı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, Kurban Bayramı’nda alınacak önlemler, bakanlıkların ayrılıp ayrılmayacağı konusu ve Ayasofya... Fuat Oktay önemli açıklamalar yaptı.
BAKANLIKLAR AYRILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yeni sistemi konuştuğumuz için gündemde olan bir konuyu sorma gereği duydum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Aile ve Çalışma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm gibi. Yeni dönemde bu bakanlıkların ayrılması düşünülüyor mu? Fuat Oktay, “Şu anda bizim gündemimizde A, B, C bakanlığının ayrılması gibi bir şey yok. Bakanlıkların birleştirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çok bir sorun teşkil etmiyor. Bir sorun varsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir kararnameyle düzeltileceği için zor değil. Bakanlıkların ayrılması gerekirse Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilir” diye konuştu.
SEYAHAT KISITLAMASI YA DA YASAK YOK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.
AYASOFYA’DA BİR HESAPLAŞMA İÇİNDE DEĞİLİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a önce Ayasofya kararını sordum. “Ayasofya kararının alınması Türkiye’nin geldiği konumun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum” diye söze başladı. “Ayasofya bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin bir hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Ama biz bu hayali bir fırsat kollayalım diye düşünmedik. Bir yargı süreci devam ediyordu. Danıştay, Ayasofya’nın vakfiyeye ait olduğuna karar verdi. Cumhurbaşkanımız da bu kararın gereğini yerine getirdi ve açtı. Bireysel anlamda hayallerimizin gerçekleşmesiydi. Ama hiçbir zaman ‘Niye 86 yıl müzeydi’ diye bir hesaplaşma içinde değiliz” diye konuştu.
FRESKLERİNİN KORUNACAĞI SİSTEM BELİRLENDİ
Ayasofya söz konusu olur da fresklerin kapatılması konusu konuşulmaz mı? Sordum. Hem de ayrıntılı bir şekilde. Ama Fuat Oktay ser verdi, sır vermedi. Sadece, “Çok farklı bir çalışma var. Çok güzel bir çalışma var. Bunu eleştirenlerin bu kadar hassas, bu kadar orijinal çözümler üretebilecek kadar düşünebileceklerini zannetmiyorum. Biz bu kadar hassas yaklaşıyoruz” demekle yetindi. Fresklerin kapatılması konusunu daha önce sorduğumda, Avrupa’da bazı müzelerde kullanılan sistemden söz edilmişti. O yüzden Fuat Oktay’a “Bu sistemi biz mi kuracağız yoksa yurtdışından bir firma mı sağlayacak?” diye sorma gereği hissettim. “Orijinal. Çok orijinal bir sistem. Oradaki yapıya, kullanılan boyalara zarar vermeyecek bir sistem olacak. Sistem de bizden çıkma, sistemi de biz yapacağız” diye yanıt verdi.
FRESKLER IŞIKLA KAPATILACAK
Fresklerin kapatılması için perde ya da ışık sistemi üzerinde duruluyordu. Perde çekilmesi düşünülmüyor. Daha çok müze ve sinema sektöründe kullanılan ışık sisteminin üzerinde duruluyor. Edindiğim izlenim sistem belirlenmiş. Tek iş, sistemin kurulumuna kalmış. Sistemi Türk mühendisleri kuracak. Namaz sırasında fresklerin üzeri ışıkla kapatılıp, üzerine yine ışık sistemiyle ayet gelecek. Kur’an-ı Kerim’den bir ayet namaz sırasında ışıkla fresklerin üzerine yansıtılacak.
ERMENİSTAN HAYALLERİNİN ALTINDA KALIR
Biraz önceki başlıkları konuşurken oldukça sakin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sıra Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıya gelince sertleşti.
“Ermenistan hayal kurmasın. Kurduğu hayalin altında ezilir. Ona hayal kurdurtanlar da uzaktan izlerler. Çaylarını, kahvelerini, purolarını alırlar, bir drama izliyor gibi uzaktan bir film izlemiş olurlar. Bunun faturasını Ermeniler ödemiş olur. Hayalin faturası çok ağır olabilir” dedi. “Türkiye tehdit mi ediyor” sorusu akla geldi hemen. Fuat Oktay, “Biz tehdit etmiyoruz. Biz tehdit etmeyiz. Sadece olabilecekleri söylüyoruz. Bu oyun oynanabilecek bir alan değildir. Türkiye burada kararlıdır. Cumhurbaşkanımız son derece kararlı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin koronavirüsle mücadeledeki etkilerini ve yeni dönemi konuştuk. Ama o ayrı bir yazı konusu.
Fuat Oktay: ‘Kurban’da yasak yok, önlem var’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık değerlendirmesiyle başlayan sohbetimiz, kısa sürede sıcak konulara kaydı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, Kurban Bayramı’nda alınacak önlemler, bakanlıkların ayrılıp ayrılmayacağı konusu ve Ayasofya... Fuat Oktay önemli açıklamalar yaptı.
BAKANLIKLAR AYRILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yeni sistemi konuştuğumuz için gündemde olan bir konuyu sorma gereği duydum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bazı bakanlıklar birleştirilmişti. Aile ve Çalışma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm gibi. Yeni dönemde bu bakanlıkların ayrılması düşünülüyor mu? Fuat Oktay, “Şu anda bizim gündemimizde A, B, C bakanlığının ayrılması gibi bir şey yok. Bakanlıkların birleştirilmesi konusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde çok bir sorun teşkil etmiyor. Bir sorun varsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir kararnameyle düzeltileceği için zor değil. Bakanlıkların ayrılması gerekirse Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilir” diye konuştu.
SEYAHAT KISITLAMASI YA DA YASAK YOK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi. Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Peki, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ya da şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanması düşünülüyor mu? Kesinlikle düşünülmediğini söyledi. Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini söyledi. “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.
AYASOFYA’DA BİR HESAPLAŞMA İÇİNDE DEĞİLİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a önce Ayasofya kararını sordum. “Ayasofya kararının alınması Türkiye’nin geldiği konumun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum” diye söze başladı. “Ayasofya bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin bir hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Ama biz bu hayali bir fırsat kollayalım diye düşünmedik. Bir yargı süreci devam ediyordu. Danıştay, Ayasofya’nın vakfiyeye ait olduğuna karar verdi. Cumhurbaşkanımız da bu kararın gereğini yerine getirdi ve açtı. Bireysel anlamda hayallerimizin gerçekleşmesiydi. Ama hiçbir zaman ‘Niye 86 yıl müzeydi’ diye bir hesaplaşma içinde değiliz” diye konuştu.
FRESKLERİNİN KORUNACAĞI SİSTEM BELİRLENDİ
Ayasofya söz konusu olur da fresklerin kapatılması konusu konuşulmaz mı? Sordum. Hem de ayrıntılı bir şekilde. Ama Fuat Oktay ser verdi, sır vermedi. Sadece, “Çok farklı bir çalışma var. Çok güzel bir çalışma var. Bunu eleştirenlerin bu kadar hassas, bu kadar orijinal çözümler üretebilecek kadar düşünebileceklerini zannetmiyorum. Biz bu kadar hassas yaklaşıyoruz” demekle yetindi. Fresklerin kapatılması konusunu daha önce sorduğumda, Avrupa’da bazı müzelerde kullanılan sistemden söz edilmişti. O yüzden Fuat Oktay’a “Bu sistemi biz mi kuracağız yoksa yurtdışından bir firma mı sağlayacak?” diye sorma gereği hissettim. “Orijinal. Çok orijinal bir sistem. Oradaki yapıya, kullanılan boyalara zarar vermeyecek bir sistem olacak. Sistem de bizden çıkma, sistemi de biz yapacağız” diye yanıt verdi.
FRESKLER IŞIKLA KAPATILACAK
Fresklerin kapatılması için perde ya da ışık sistemi üzerinde duruluyordu. Perde çekilmesi düşünülmüyor. Daha çok müze ve sinema sektöründe kullanılan ışık sisteminin üzerinde duruluyor. Edindiğim izlenim sistem belirlenmiş. Tek iş, sistemin kurulumuna kalmış. Sistemi Türk mühendisleri kuracak. Namaz sırasında fresklerin üzeri ışıkla kapatılıp, üzerine yine ışık sistemiyle ayet gelecek. Kur’an-ı Kerim’den bir ayet namaz sırasında ışıkla fresklerin üzerine yansıtılacak.
ERMENİSTAN HAYALLERİNİN ALTINDA KALIR
Biraz önceki başlıkları konuşurken oldukça sakin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sıra Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı saldırıya gelince sertleşti.
“Ermenistan hayal kurmasın. Kurduğu hayalin altında ezilir. Ona hayal kurdurtanlar da uzaktan izlerler. Çaylarını, kahvelerini, purolarını alırlar, bir drama izliyor gibi uzaktan bir film izlemiş olurlar. Bunun faturasını Ermeniler ödemiş olur. Hayalin faturası çok ağır olabilir” dedi. “Türkiye tehdit mi ediyor” sorusu akla geldi hemen. Fuat Oktay, “Biz tehdit etmiyoruz. Biz tehdit etmeyiz. Sadece olabilecekleri söylüyoruz. Bu oyun oynanabilecek bir alan değildir. Türkiye burada kararlıdır. Cumhurbaşkanımız son derece kararlı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin koronavirüsle mücadeledeki etkilerini ve yeni dönemi konuştuk. Ama o ayrı bir yazı konusu.