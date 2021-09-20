Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylenti

Önce Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Medya Ödül töreni için bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Anadolu medyasından meslektaşlarımızla ve siyasetçilerle bir araya geldik. Sadece Külliye’nin nabzı değil, Anadolu’nun nabzı da siyaset diye atıyor. Herkes 2023 seçimlerini konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki programlarda kadınların temsil oranı her geçen gün daha çok artıyor. Bunda Erdoğan’ın tercihinin etkili olduğu belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin yapılacağı salona girince kadınlar etrafını sardı. Selfie çektiren çoktu. Erdoğan onları kırmadı, selfie çekmelerini bekledi. Görevliler, program başlayacak diye uyarmasa selfie işi daha devam edecekti.

Ödül töreninde önce Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Anadolu Medyası’nın sorunlarını aktaran bir konuşma yaptı. Ödül töreni vesilesiyle hem Anadolu medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi hem de sorunları iletildi.

ERDOĞAN DİNAMİKTİ

Gün boyu fabrika açılışından yürüttüğü uluslararası temas trafiğine kadar yoğun programına rağmen Erdoğan’ın enerjisi yerindeydi. Kürsüde son dönemlerin en iyi konuşmalarından birini yaptı.

Bugün 17 Eylül. Şehit Başbakan Menderes’in idamının yıldönümü. Başka ülkeler liderlerin doğum gününü kutlar, biz idam yıldönümlerini anıyoruz. Belki de idamların yıldönümü olması nedeniyle, Erdoğan’ın medyayla darbeler arasındaki ilişkiye dair analizi dikkatimi çekti.

Erdoğan, “15 Temmuz gibi kritik dönemlerde basının önemli bir kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilmiştir. Aynı şekilde 27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde ülkesinin ve milletinin değil de darbecilerin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir” dedi.

2023 KONUŞMASI