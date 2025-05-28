Erdoğan’ın uyarısı ne oldu

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O uyarıyı aktaracağım. Ama önce sizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan gezisinden dönerken uçakta yaptığı bir değerlendirmeye götürmek istiyorum. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak yöneltilen soruya oldukça kapsamlı bir yanıt verdi. Neredeyse her cümlenin üzerinde durarak konuştu. Konuşmasının bir yerinde durdu ve “Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras ‘Terörsüz Türkiye’ olacak” dedi.

BEŞİNCİ YILDIZ

Erdoğan, 23 yıllık iktidarı boyunca çok büyük işlere imza attı. Başörtüsü yasağını kaldırdı, Ayasofya’yı açtı, 15 Temmuz’da darbe girişimini önledi, askeri vesayeti kaldırıp darbecileri yargılattı. Bunların hepsi göğsüne birer yıldız gibi takılacak olan başarılar. Bu Galatasaray’ın şampiyon olduğunda taktığı beşinci yıldız gibi olacak.

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Erdoğan’ın yeni hedefi, PKK’nın silah bırakmasını gerçekleştirip, terör örgütünün tasfiyesini sağlayan lider olarak da tarihe geçmek. Bunu gelecek nesillere bırakacağı en önemli miras olarak görüyor.

AK Parti İl Başkanları toplantısında, “En büyük müjdeyi ‘Terörsüz Türkiye’yi hayata geçirince vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanının AK Parti MYK toplantısında yaptığı uyarıya gelince, Erdoğan, “Bu süreçte dikkatli bir dil kullanmalıyız” diyor.

AVRUPA KANADI

Tarihi bir eşik aşıldı. PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreci başladı. Hafta sonu Avrupa kanadı 2 gün süren bir toplantı yaptı. Orada da Kandil’in aldığı silah bırakma ve fesih kararı kabul edildi. Bizim gündemimizde yer almadı ama önemli bir gelişmeydi. Bunlar sürecin başarısı açısından önemli aşamalar. Çünkü PKK’nın Avrupa kanadı, batılı ülkelerin etkisine açık ve örgütün para hareketlerini yöneten bir yapılanma. PKK’nın yönettiği 10 milyar dolarlık finansal bir yapı var. Uyuşturucu, kaçakçılık, silah ticareti, yabancı ülkelerden alınan mali destekler, bazı ülkelerdeki ticari işletmeler bunun içinde yer alıyor.

Finansal yapının bir ayağında Avrupa kanadı yer alıyor. O nedenle hafta sonu alınan kararların önemli olduğunu söylüyorum.



50 yıllık bir sorunu tasfiye ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce kendi partisini dikkatli bir dil kullanmaları yönünde uyarması önemli.

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TUNCER BAKIRHAN’A ALKIŞ



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı korucularla ilgili bir sözünden dolayı eleştirmiştim. PKK’nın silah bırakma sürecinde herkesin sorumlu bir dil kullanması gerektiğini savunmuştum. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Tuncer Bakırhan dün partisinin grup toplantısında, “Bu ülkenin başkenti, dili ve bayrağı ile ilgili hiçbir sorunumuz olmadı. Hiçbir zaman da tartışma konumuz olmadı” dedi. Çok sorumlu bir dil kullandı. Onun için Tuncer Bakırhan’ı yürekten tebrik ediyorum.

VEFASIZLAR, AHLAKSIZLAR



CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nu en çok eleştiren gazetecilerden biriydim. Ama Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretler kanıma dokundu.

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Bir ara Kılıçdaroğlu’na linç kampanyası başlatmışlardı. CHP genel başkan yardımcılarından “Yüzüne tükürürler” diyenler çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, “Çalanların yüzüne tükürürler. Ben çalmadım” diye okkalı bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilirsiniz ama çalmadı, çırpmadı. Dürüst adamdı.

CHP’nin şaibeli kurultayı hakkında yargı süreci devam ederken Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye gidip ‘kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır’ demesinin beklediği yönünde bir çağrı yaptı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu düşmanları yeniden harekete geçti.

Emrah Gülsunar ahlaksızca ikinci yüzüne tükürürler taarruzu başlattı Ayıptır, günahtır.



Kılıçdaroğlu, CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. İnsanda biraz İNSANLIK olur.

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KÖPRÜYE ÇIKMAYACAKMIŞ



15 Temmuz Köprüsüne Ekrem İmamoğlu’yla ilgili pankart asan Mahmut Tanal’da, takıntılı aşıklar gibi köprüye çıkıp, “Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım” diye eylem yapacak potansiyeli gördüğümüz yazmıştım.

Mücadeleci kişiliğini takdir ederim ama Mahmut Tanal bu kez beni hayal kırıklığına uğrattı. “Ben köprüye çıkmam” dedi.

Mahmut Tanal, FETÖ’nün Zaman gazetesine destek ziyaretinde bulunup, gözyaşı dökmüş, FETÖ’nün bankasına el konulunca, “Bank Asya’ya yapılan siyasi gaspa karşılık TBMM Başkanlığı’na dilekçe verip maaşımın Bank Asya’ya yatırılması için talimat vereceğim. Hodri meydan” diye tweet atmıştı. Akbelen’deki eylem sırasında marjinal örgütlere yaranmak için devletin jandarmasını kovalayacak kadar cevval olan Mahmut Tanal’ın Ekrem İmamoğlu için köprüye çıkmak ne demek, kendimi zincirlere vururum demesini beklerdim.

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TÜRK POLİSİNİ SUÇLAMIŞTI

O Mahmut Tanal ki, 1 Mayıs’ta polisin eylemcilere karşı gerçek mermi kullandığını iddia etmiş, “Bunlar gerçek mermi farkındasınız değil mi? Halka gerçek mermi kullanmak büyük suçtur! Derhal gereken yapılmalı” diye tweet atmıştı. Mahmut Tanal’ın Twitter hesabından yayınladığı fotoğraftaki mermilerin boş kovan olmadığı, ateşlenmeyen mermiler olduğunun ortaya çıkması üzerine sorumsuzlukla suçlanmıştı.





FETÖ’cüler için çırpınan, 1 Mayıs’ta Türk polisini eylemcilere karşı silah kullanmakla suçlayıp, marjinal örgütlere yaranmak için devletin jandarmasını kovalayan Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu için köprüye çıkmayacağını açıklamak suretiyle büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştır.