Erdoğan’ın siyaset ve seçim stratejisi

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Yayın için Çankaya Köşkü’ne girince kimimiz Özal’ın, Demirel’in kalabalık resepsiyonlarını hatırladı. Ahmet Necdet Sezer de cumhurbaşkanlığı yaptı ama Çankaya Köşkü, Özal’la, Demirel’le özdeşleşmiş.

‘Özal’lı, ‘Demirel’li resepsiyonlarda Türkiye’nin tüm renkleri yer alırdı. Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiğinde başörtüsü sorunu nedeniyle iki ayrı resepsiyon düzenlerdi. İlk gün askerler ve devlet erkanı katılırdı. Emine Erdoğan ve Hayrünnisa Gül başörtülü oldukları için ilk günkü resepsiyona katılamazlardı. Ancak ikinci gün verilen resepsiyonlarda görürdük Emine Hanım’la, Hayrünnisa Gül’ü.

Erdoğan ilk cumhurbaşkanı seçildiğinde Çankaya Köşkü’nün bahçesine sığmayan bir kalabalık olmuştu. Erdoğan iki ayrı resepsiyon düzenlemedi. Başörtüsünü devletin en tepesine taşıyan isim Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanlığı’nda Kılıçdaroğlu olsaydı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu eşlerini başörtülü oldukları için o resepsiyonlara götüremeyeceklerdi.

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BEŞİKTAŞ MAÇI NE OLDU

Çankaya Köşkü’ndeki yayına anıların arasından geçerek girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayın için koltuğa oturduğunda, “Seçim için çok çalışıyorsunuz” dedik. “Seçime daha çok çalışacağız. 40 yere gideceğim” diye karşılık verdi. Tam yayına girmek üzereydik, “Beşiktaş maçı ne oldu?” diye sordu. Allah’tan Zafer Şahin takip ediyormuş. Bizi kurtardı. Beşiktaş’ın 1-0 önde olduğunu söyledi. Bu kez, “Golü kim attı?” dedi. Zafer, Fernandes’in attığını söyledi. Biz yayına girdik, Beşiktaş ikinci golünü attı.

MANŞETİ ATTI

Ucu açık bir yayın olsa en az bir bu kadar daha devam ederdik. Biz sordukça Cumhurbaşkanı daha çok açıldı. Hepimiz haber koparmanın, manşeti devirmenin peşindeydik. “Ne manşet atardınız?” sorusunu Hande Fırat sordu. Cumhurbaşkanı önce “Gazeteci sizsiniz” dedi ama sonra manşeti attı. “Manşeti ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıyor diye atardım” dedi.

BİZDEN HABERLER

Cumhurbaşkanı ile yayında Ahmet Hakan aralara girerek, yeni sorular sorarak hem mesajları netleştirmeye çalıştı hem de televizyon ekranlarına son dakika diye düşen haberlerin çıkmasını sağladı. Fulya Kalfa ise yayının belli bir tempoda akmasını sağlayarak başarılı bir moderatörlük yaptı. Bizler ekrandaydık. Ama asıl yükü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı çekti. Kusursuz bir yayın olmasında Murat Yancı’nın payı büyüktü.

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DEĞİŞİM SÜRECEK

Program sırasında bir kez daha gördüm ki Erdoğan AK Parti’deki üç dönem kuralını uygularken de, listelerde yüzde 65 oranında değişiklik yaparken de, listelerde gençlere ve kadınlara ağırlık verirken de bunu bir strateji dahilinde yapmış. “Hücre yenilemesi” diyor. Eğer hücreleri yenilemezseniz bir süre sonra ya millet sizi yeniliyor ya da CHP gibi bir adım ileri gidemiyorsunuz. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Erdoğan ise bu değişimi çok iyi yönetiyor. Seçimlerden sonra değişim rüzgârının devam edeceğini düşünüyorum.

YÜZDE 50 ARTI 1

Dünkü Hürriyet’in manşeti de ona işaret ediyordu. Erdoğan, hem seçim beyannamesinde hem de yayınımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin restore edileceğini açıkladı. Belki bugünün konusu değil ama Türkiye’nin 50 artı 1 sisteminden kurtulması lazım. 50 artı 1 demek, yüzde 50 oyu olan partiyi yüzde 1’e mahkûm etmek demektir. Yüzde 1 oyu bile olmayan partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve seçilecek yerlerden milletvekilli kapması demek. Sağlıklı bir demokrasi için 50 artı 1 sisteminin değişmesi lazım.

GÜNEŞ MOTEL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı Masa’daki bu durumu, “kirli milletvekilliği pazarlığı, koltuk pazarlığı” olarak değerlendiriyor. Güneş Motel örneğine benzetiyor. Ecevit, bakanlık karşılığı 11’leri AP’den istifa ettirmişti. Kılıçdaroğlu’nun da 6’lı Masa’da her bir lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği karşılığında cumhurbaşkanı adaylığını kopardığını savunuyor.

KILIÇDAROĞLU’NA KANDİL’İN DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Kandil’den birbiri ardına açıklamalar yapılıyor. Yıllarca susan Kandil’in böyle coşkuyla konuşmasını gerektiren ne oldu? Sırrı Sakık’ın, Kılıçdaroğlu’na yaptığı “Kapalı kapılar ardından verilen sözleri açıkla” çağrısını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Siz kapalı kapılar ardında bir pazarlık yapıldığını düşünüyor musunuz?” diye sordum. Erdoğan, “Kesinlikle orada bir pazarlık yapıldı ve bunu kendi partisi dahi bilmiyor. Hadi açıklayın. Niye açıklamıyorsunuz? Açıklayamadılar. Açıklayamazlar. Çünkü açıkladıkları anda taşlar yere dökülecek. Teröristlere umut verenlere ben inanıyorum ki benim milletim de iktidarı vermeyecek” dedi.

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ERDOĞAN KAZANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem anketleri hem de sahayı iyi takip ediyor. Kolay değil, girdiği tüm seçimleri kazanan bir liderden söz ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini ilk turda kazanacağına inanıyor. Morali iyi. Seçim süresince Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak. Açılışlar ve mitinglerle arayı daha da açacağını düşünüyor. Ama buna rağmen herkesten çok çalışıyor.

SUİKAST İDDİALARININ SUYU ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen suikast iddiası servise sokuluyor. Bu kez Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu’na suikast girişiminde bulunulabileceği uyarısında bulunmuş.

Selçuk Özdağ’la konuştum. Tecrübeli siyasetçi. “Türkiye’de Özal’a, Demirel’e suikastlar yapıldı. Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Yaşadığımız tarihsel süreç ve ortamın duyarlılığı nedeniyle uyarıda bulunuyorum” dedi. Bunun üzerine CHP’li Erdoğan Toprak da, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz” deyince iş iyice gizemli bir havaya bürünmüş.

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Ondan sonra gelsin muhalefetin cumhurbaşkanı adayına suikast yapılacağı yönünde haberler. Yabancı basın şimdi bu haberlerle çalkalanıyor.

KORAY AYDIN DA DEMİŞTİ

Daha önce İYİ Partili Koray Aydın da benzer iddiaları dile getirmişti. Ama savcılık sorunca bir delil gösteremedi.

2018 seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi’ndeydim. Danışmanlar ve genel başkan yardımcıları gizemli bir havada konuşuyorlardı. Merak ettim. Kılıçdaroğlu’na koruma tedbirlerinin artırıldığını söylediler. “Suikast uyarısı ihbarı geldi” dediler. Güvenlik önlemlerinin artırılması uyarısının Külliye’den geldiği söylenince merakım iyice arttı. “Size ulaşan bilgileri benimle paylaşırsanız ben hem Külliye’ye hem güvenlik birimlerine sorar, teyit ettirir, öyle yazarım” dedim. Ondan sonra çıt çıkmadı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı oldu ama bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Oyları yükselmiyor. Böyle olunca tekrar suikast iddialarını servise soktular. Elbette ki Kılıçdaroğlu’nun kılına zarar gelmesin. Her türlü önlem alınsın. Ama bu işin iyice suyu çıktı.