Erdoğan’ın seçim talimatı ne oldu

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Erdoğan gruplar halinde milletvekilleriyle kahvaltıda buluşmaya devam edecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte parti yöneticileri ve bakanlardan oluşan kalabalık bir heyet katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş toplantıya katılan bakanlar.

Bakanların isimlerini tek tek niye yazdım? Çünkü Erdoğan milletvekillerinin dile getirdiği sorunları çözmeleri, sorularına cevap vermeleri ve önerilerini kaydetmeleri için bakanların toplantıda bulunmasını önemsiyor. Aynı düzen MKYK toplantısında da devam ediyor. Erdoğan siyaset kurumuna çok değer veriyor.

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SEÇİM HAVASINA GİRMİŞ

Milletvekilleri Cumhurbaşkanı’nın seçim havasına girdiği izlenimi ile ayrılıyorlar toplantıdan. Kime sorsam, “Morali çok iyiydi. Seçim havasına girmiş” dedi.

Cumhurbaşkanı toplantıyı açış konuşmasında, “Arkadaşlar, burası istişare toplantısı. İstişarenin ruhuna uygun olarak burada her şeyi açık yüreklilikle ifade edin” diyor. Seçimlerle ilgiyi uyarıda bulunuyor.

Milletvekillerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ne dönük öneriler geliyor. Togg’un, İHA’ların, SİHA’ların, nükleer santralın öneminin altı çizilip buna “Sessiz devrim” adını verdikleri yasaklarla, vesayetle mücadelenin de eklenmesi teklif ediliyor.

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ

Öğretmenlikteki kariyer sınavının kaldırılması teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sınav gerekli. Devam edeceğiz” diye yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Özer’i destekliyor.

İlginç olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan açış konuşmasında 6’lı masaya ya da muhalefete hiç değinmiyor. Söz alan milletvekilleri de muhalefetle ilgili soru yöneltmiyorlar. Milletvekilleri genellikle seçim bölgelerinin sorunlarını dile getiriyorlar. Öyle ki başörtüsü ve aileyle ilgili Anayasa değişikliği dahi gündeme getirilmiyor.

SİLVAN BARAJI

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Eski Tarım Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in gündeme getirmesi üzerine Silvan Barajı’nın bir an önce bitirilmesi ve sulama kanallarının hizmete girmesi için talimat veriyor. 37 kez PKK’nın saldırısına uğrayan Silvan Barajı, Diyarbakır’ın bereketli topraklarının suyla buluşmasını sağlayacak.

Toplantı tam üç buçuk saat sürüyor. Erdoğan başından sonuna kadar yapılan konuşmaları dinliyor. Toplantının açış konuşmasında yaptığı bir uyarıyı toplantının sonunda tekrarlıyor.

SEÇİM TALİMATI

“Meclis’teki oylamaları sıkı tutun. Sahayı iyi tutun. Sahada olmaya ve çalışmaya devam edin” diyor. Milletvekilleri ile toplantıda gündeme gelmiyor ama başörtüsü ve aileyle ilgili Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi düşünülüyor.

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REFERANDUM GÖZÜKÜYOR

Anayasa değişikliği Meclis’ten 360-400 arasında bir oyla geçerse zaten referanduma gitmek zorunda. Ama 400’ün üzerinde geçerse referanduma gerek kalmıyor. Ama bir engel yok. Cumhurbaşkanı gerek görürse referanduma götürebiliyor. “400’ün üzerinde de geçse referanduma götürelim. Başörtüsü serbestisi hem Meclis’te hem de halk tarafından onaylanmış olur. Böylece çifte güvence kazanır” gibi bir eğilim var. Ama kesinleşmiş değil.

Bu durumda 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor.

Beni asıl düşündüren, başörtüsü için meydan okuyan Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliği karşısındaki tutumu olacak. Anayasa oylaması Kılıçdaroğlu için samimiyet testine dönüşecek.

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DENİZ BAYKAL İSTİFA EDECEK Mİ

ASLI Baykal CHP’den istifa edince gözler Deniz Baykal’a çevrildi. Hatta Ankara kulislerinde Deniz Baykal’ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Baykal ailesinin yakınlarına ulaştım. Aslı Baykal’ın istifa kararı için, “Öyle gerekiyordu” dediğini söylediler. Deniz Baykal’ın istifasının şimdilik söz konusu olmadığını ifade ettiler.

Aslı Baykal’ın kişisel nedenlerle değil, CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsızlık duyduğu için istifa kararı aldığının altını çizdiler. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı gibi nedenlerin Aslı Baykal’ın istifa kararını almasında etkili olduğunu söylediler. Aslı Baykal’ın istifasının bir işaret fişeği olduğu ifade ediliyor. Deniz Baykal istifa etmedi ama onun da CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsız olduğu söyleniyor. Bir gün “Deniz Baykal CHP’den istifa etti” diye bir son dakika haberi düşerse şaşırmayın.

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ALTILI MASA OLDU MODÜLER MASA

MUHALEFET liderleri en çok masanın şeklini tartışmışlardı. Arşimet’in suyun kaldırma kuvvetini bulduğu sürede masanın şeklini belirlediler. Bir tek 6’lı masadaki oturma düzeni hakkında arama konferansı yapmadıkları kaldı. 6’lı masadaki oturma düzenini 40 gün süren bir arayışın sonunda buldular.

Ancak Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı eklemek isteği ile oldu 7’li masa. Akşener’in, Hüseyin Baş’ın masaya davet edilmesini 14 Kasım’daki toplantıda önermesi bekleniyor. Ancak Akşener, masaya getirip reddedilmiş olmamak için önceki gün Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çünkü karizmasının çizilmesini istemiyor.

RAHATSIZ OLANLAR VAR

Ama 6’lı masada Hüseyin Baş ismine tepkili olan liderler var. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun sıcak bakmadığı söyleniyor. 6’lı masada bir de Hüseyin Baş krizi yaşanırsa şaşırmayın. Zaten 6’lı masa şimdiden modüler masa olarak anılmaya başladı bile. Kim gelirse masaya bir parça eklenecekmiş. Yakında masaya sen de bir sandalye çek durumu oluşursa şaşırmayın.