Erdoğan’ın seçim stratejisi

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Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ne zaman ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığının üzerinde gölge bulutları dolaşmaya başlıyor, Erdoğan’dan güçlü bir destek geliyor. Başörtüsü çıkışı ve ABD gezisi nedeniyle Kılıçdaroğlu eleştirilmeye başlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı ve Kılıçdaroğlu’na, “Hodri meydan, adaysan karşıma çık” dedi.

Erdoğan’ın seçim stratejisinin inceliklerini aktaracağım ama önce AK Parti grubundan gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının başında AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini taktı. Erdoğan kadınlara her zaman öncelik veren bir siyasetçi. Kürsüye Çelebi’nin eşini de davet etti. Erdoğan, Çelebi’ye ‘Kaç çocuk var’ diye sordu. ‘1 çocuk’ yanıtını alınca çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. Erdoğan’ın böyle babacan bir tarafı var.

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ÇİFTE STANDART

Mehmet Ali Çelebi, sol gelenekten AK Parti’ye geliyor. Ama sıcak bir şekilde karşılandı. Bu ülkede AK Parti’ye katılırsan hain olursun, sosyal medyada lince uğrarsın. Mehmet Ali Çelebi de fazlasıyla bundan nasibini aldı. AK Parti’den ayrılan bir il delegesi muhalefete geçerse demokrasi kahramanı olur ama AK Parti’ye bir milletvekili katılırsa hain. Biz bu ikiyüzlülüğe, bu çifte standarda 28 Şubat’ta fazlasıyla tanık olduk. Bunların zihniyeti değişmez.

SORUMLULAR HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncelikli gündeminde Amasra’daki kazada şehit olan madenciler vardı. Erdoğan hadisenin tüm yönlerine değinen bir konuşma yaptı.

1- Sorumluların hesap vermesi konusunda kararlı konuştu. “İhmali olanların gözünün yaşına bakmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı kazanın soruşturulması, sorumluların ortaya çıkarılması konusunda yapılan çalışmaları anlattı. “Can söz konusu olduğunda en küçük bir affımız, en küçük bir esnekliğimiz söz konusu olamaz” diye konuştu.

MADENCİ AİLELERİNE DESTEK

2- Madencilerin geride bıraktığı yakınlarının mağdur olmaması için alınan tedbirleri anlattı. İnsanların bazen devlete bir gün ihtiyacı olur, o da başına bir felaket geldiğinde. Acılı madencilerimizin de “İşte devletim benim yanımda” diyebilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı madencilerin yakınları için yapılan yardımları o nedenle ayrıntılı olarak anlattı.

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KADER TARTIŞMASI

3- Tüm bu önlemleri aldıktan sonra işin bir de inanç boyutu var. Eşini, çocuğunu, babasını kaybetmiş olan insanın acısını ne dindirir? Cumhurbaşkanı gerekli her önlem alındıktan sonra manevi teselli olması açısından kader diyor. Yoksa hiçbir tedbiri almadan bu iş kader deyip üzerine yatmıyor. Tam aksine, “Elbette ki sorumluların yakasına yapışacağız. Ama biz kadere inanan insanlarız. Gerekenleri yaptıktan sonra mukadderata, Rabb’imizin yazgısına teslim olacağız” diyor. Bunda yanlış olan ne var? Erdoğan’ın en çok bu yönünü beğeniyorum. Değerleri, inançları söz konusu olduğunda tüm dünya karşısında olsa dahi eyvallah etmiyor. Ayrıca bizim milletimiz başına bir felaket geldiğinde işin kader boyutunu unutmaz.

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PUSUDA BEKLEYENLER

Erdoğan, kader dediği anda işte fırsatı bulduk diye yüklenen bir kesim var. Maalesef bunların bir kısmı da geçmişte AK Parti’de önemli görevler yapmış isimler. Pusuda bekliyorlar. “Erdoğan kader desin, oradan yüklenelim. Böylece muhalif medyadan alkış alalım” diye uğraşıyorlar. Yazık.

AK Parti grubuna gelince, salonda coşkulu bir hava vardı. Sivas’tan, Konya’dan, Eskişehir’den, Nevşehir’den, Tekirdağ’dan, İzmir’den gelen partililer grup salonunu hıncahınç doldurmuştu. Perdeyi Sivaslılar açtı. “Dik dur eğilme yiğidolar seninle” sloganını diğer tezahüratlar takip etti.

MUHALEFETİN AMERİKAN RÜYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partililerin beklediği siyasi mesaj ise gecikmedi. Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinden giriş yapınca Erdoğan’ın CHP liderini hedef alacağını anladım. Kılıçdaroğlu bir ABD gezisi yaptı. Karanlıkta kalan 8 saat ile her şeyi berbat etti. Erdoğan fırsatı kaçırmadı. Kılıçdaroğlu’nun karanlık 8 saatinin hesabını partisine ve 6’lı Masa’daki ortaklarına havale etti. Muhalefet ne yapıyor, anlamakta zorlanıyorum. Tam da seçim sürecine girildiği bir ortamda peş peşe Amerika’ya gidilir mi? Nedir bu Amerikan rüyası? Kılıçdaroğlu geldi, İYİ Parti gitti. 6’lı Masa herhalde sıraya koyar. Siz birbiri ardına Amerika seferine çıkarsanız, millet de bunlar icazet almaya gidiyor diye düşünür.

HODRİ MEYDAN

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Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinin işin peşrevi olduğunu sonradan anladık. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na son dönemlerin en büyük meydan okumalarından birini yaptı.

“Sayın Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan” dedi. Alkışlar yükseldi.

Erdoğan, işin peşini bırakır mı? “Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin” diye seslendi.

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Meydan okuduğu Kılıçdaroğlu’na bir de “Gerekiyorsa 6’lı Masa’daki görünen ortaklarını, masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim” diye seslendi.

ERDOĞAN’IN STRATEJİSİ

Erdoğan seçim kazanma konusunda çok usta bir politikacı. 20 yıldır tek başına iktidar olması ve girdiği tüm seçimleri kazanması bunu göstermiyor mu? Erdoğan, sadece kendi stratejisini oluşturmuyor aynı zamanda rakibini de tayin ediyor. Artık şurası belli oldu ki Erdoğan, 2023 seçim stratejisini Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurmuş. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’na tarihi destek veriyor. Ama Kemal Bey şimdiye kadar “Hodriye hodri” demedi. Erdoğan’ın karşısında aday olduğunu ilan edemedi. Geçmişte Özal, “Hodri meydan” demiş, Demirel “Hodriye hodri” diye karşılık vermiş, böylece seçimlere gidilmişti. Kılıçdaroğlu onu yapamadı. Çünkü Erdoğan 1 Haziran AK Parti grubunda, 5 Haziran’da Kızılcahamam Kampı’nda Kılıçdaroğlu’na “Ya karşıma çık aday ol. Ya da adayını çıkar” demişti.

O günden beri Kılıçdaroğlu’ndan ses yok. Oysa bildiğimiz Kemal Bey bir gece yarısı video çeker, hodri meydan derdi. Kılıçdaroğlu’nun kaçmasına gerek yoktur. Çünkü Erdoğan, kaçması için değil tam aksine karşısına aday olarak çıkması için meydan okuyor.

DEVRİMCİ MUHAFAZAKÂR

Biz devrimci deyince Deniz Gezmiş’i ya da solcu gençleri biliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak TÜGVA’nın Genel Kurul’unda, “Benim karşımda şu anda muhafazakâr devrimciler var” demişti. Dün de “Ben muhafazakâr devrimciyim” dedi. Bu sıradan bir söylem değil. AK Parti’nin 2023 seçimlerinin mottosundan biri de devrimcilik olacak.