Erdoğan’ın sağlığı

Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu CHP’yi sarsıyor. CHP ne kadar çırpınsa da tezkereye neden hayır oyu verdiğini izah etmekte zorlanıyor. Üstüne üstlük bir de Kılıçdaroğlu’nun, “Evet dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz” sözleri var.

CHP şimdiye kadarki tezkerelere evet demişti. O zaman Cumhuriyete ihanet mi ediyordu? Ayrıca Millet İttifakı ortağı İYİ Parti tezkereye evet oyu verdi. İYİ Parti Cumhuriyet’e ihanet mi etti? Bu durumda Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e ihanet eden bir partiyle mi ittifak yapıyor? Tam aksine, İYİ Parti doğru olanı yaptı. Tezkere kabul edilmeseydi Irak ve Suriye’de Türk askerinin boşalttığı yerlere kim yerleşecekti? PKK-YPG ve DEAŞ.

CHP’nin tutumu en çok terör örgütünü sevindirmiş olmalı ki PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, CHP için, “Hayırlı bir iş yaptılar” dedi. CHP’nin hayır oyu kullanması PKK’yı sevindirdiyse orada sorun var demektir. Bahçeli de bu fırsatı kaçırmadı, ”CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir” diye yüklendi.

BAHÇELİ BOMBALADI

Siyasi kulislerin nabzını tutmak için Meclis’teydim. Bahçeli, tezkere üzerinden CHP’yi adeta bombaladı. Kılıçdaroğlu’na, “Kendini de yaktın, partini de yaktın” diye seslendi. Görünen o ki MHP, tezkere üzerinden CHP’yi sıkıştıracak. Sahaya çıkacak olan MHP heyetin en önemli kozlarından biri tezkere olacak. Bahçeli’nin eline bu kozu Kılıçdaroğlu verdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA AYRIŞMA OLUR MU?

MHP lideri Millet İttifakı’nı tezkere oylaması üzerinden kaşıdı. Kılıçdaroğlu’nu, ”Evet dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz” sözleri üzerinden vurdu. “Sayın Kılıçdaroğlu, ortağın İYİ Parti de ihanet etti mi? Bunu onların yüzüne karşı söylemeyi düşünüyor musun? İhanet edenlerle yol yürümek fıtratında mı vardır, mayan mı böyledir?” sorularını birbiri ardına sıraladı.

Tezkerede ters düşmelerine rağmen CHP ile İYİ Parti arasında bir çatlak oluşur mu? Öyle bir hava yok. İYİ Parti rahatsız oldu. Ama bu iş Millet İttifakı’ndan ayrılmaya gitmez.

Gerçekçi olalım, 2023 seçimlerini kazanma motivasyonu ve