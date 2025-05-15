Erdoğan’ın muhalefete jesti

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Erdoğan konuşmasına tek parti dönemini sona erdiren ilk serbest seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs’ı hatırlatarak başlattı. Ben de burada başka bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.

MENDERES’LE GÖRÜŞME

27 Mayıs’tan sonra darbeciler, Menderes’le Yassıada’da tek bir görüşme yapıyorlar. Darbeciler bir süre sonra asacakları Menderes’e, “10 yıl boyunca Güneydoğu bölgesini nasıl huzur içinde idare ettin? Ayaklanmalar yaşanmadan bölgeyi yönetmeyi nasıl başardın?” diye soruyorlar. Menderes, demokrasi prensipleri ve eşit vatandaşlık anlayışıyla yönettiği için başarılı olduğunu anlatıyor.

Ama 27 Mayısçılar, Kürt ileri gelenlerini Sivas kampına toplayarak, “Kürt’üm diyenin yüzüne tükürün” diye kampanyalar düzenleyerek acılar çekmemize neden olan sürecin tohumlarını atıyorlar.

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ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI

Tekrar Erdoğan’ın konuşmasına dönecek olursak; PKK’nın silah bırakma kararıyla birlikte Erdoğan tarihi bir başarının altına imzasını attı. Kürt sorununu çözen ardından da PKK’yı tasfiye eden lider olarak tarihe geçti. Meclis kürsüsünden “Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır” dedi. Ancak başarıyı kendi hanesine yazmadı, başarıyı millete mal etti, muhalefeti de sürece dahil eden bir yaklaşım sergiledi. Bunlar çok sağlıklı yaklaşımlar. Bizim buna ihtiyacımız var.

DİL ÖNEMLİ

Erdoğan’ın kullandığı dile dikkatinizi çekmek istiyorum. PKK silah bırakma kararını açıklamasına rağmen Cumhurbaşkanı, “Bölücü örgüt” diyor. Bu süreçte kullanılacak dil çok önemli. Örgütle ya da Öcalan’la ilgili birtakım güzellemeler yapmaktan kaçınmalıyız. PKK’yı tasfiye ederken Türk sorununu çıkarmamalıyız. Şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetine dikkat etmeliyiz.

MİLLETE MAL ETTİ

Erdoğan’ın güçlü liderliği olmasaydı PKK’nın silah bırakması sağlanamazdı. Erdoğan’dan başka bir lider bunu başaramazdı. Ancak Erdoğan, “Bu önemli bir başarıysa bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır” dedi. Bedeli kendisi ödedi. “Baldıran zehri içme pahasına bu sorunu çözeceğim” dedi. Erdoğan hem Kürt sorununu çözdü hem PKK’nın tasfiyesini sağladı. Ama iş başarıyı sahiplenmeye gelince, “Başarının sahibi millettir” dedi. Yüce gönüllülük etti. Erdoğan, bunun için büyük liderdir.



Erdoğan fırsatçı davranmadı. Siyasi kazanç hesabıyla hareket etmedi. Tam aksine sürecin siyasi tabanının genişlemesi ve muhalefetin de sürece dahil olması açısından doğrusunu yaptı.

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BAHÇELİ’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

1. MHP Lideri Bahçeli’ye özel teşekkür etti. Bahçeli, 22 Ekim’deki çıkışı ve ardından sürece güçlü bir şekilde sahip çıkması ve tabuları yıkan tutumu ile teşekkürü fazlasıyla hak etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E TAKDİRLER

2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e takdirlerini iletti. CHP’nin devlet ve halkımız içinde temsil ettiği damarın bu sürecin yanında yer almasını sağlamak gerekiyor. Özgür Özel’in yaklaşımı ve Erdoğan’ın takdiri o açıdan kıymetli.

MUHALİF OLANLARA DA TEŞEKKÜR

3. İYİ Parti bu sürecin karşısında yer almıyor. Ama Müsavat Dervişoğlu eleştirilerini demokratik zeminde kalarak yapmaya özen gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete teşekkürü bu açısından özel bir anlam taşıyor.

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Bu sürecin siyasi ayağının güçlü olması için şimdiye kadar yapılanlar yerindeydi ama bir aşamasından sonra Meclis’in devreye girmesinde yarar var.

DEM SİYASİ AKTÖR OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti’ye sorumluluk içinde hareket ettiği için teşekkür etmesi önemliydi. DEM yeni dönemin önemli siyasi aktörlerinden biri olabilir.



Dikkatinizi çekti mi Erdoğan Suriye’deki yapılanma ile örgütün Avrupa koluna özel bir paragraf açtı. Erdoğan, Avrupa’daki yapılanmaya artık Türkiye karşıtı olan lobilerle değil Türkiye ile birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

ERDOĞAN RİYAD’DAKİ ZİRVEYE DAVET EDİLMİŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da yaptığı görüşmeye telefonla katıldı.

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Bir kulis bilgisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad’daki zirveye davet edilmiş ancak o programlarının yoğunluğunu gerekçe göstererek telefonla katılmayı tercih etmiş.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın ABD Başkanı ile görüşmesi tanınırlık açısından özel bir önem taşıyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman başardı. Ayrıca Suriye’ye yaptırımların kaldırılması konusunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları etkili oldu. Trump, “Erdoğan’la görüştükten sonra Suriye’ye yaptırımları kaldırdım” dedi. Böylece kritik bir eşik aşılmış oldu.

TÜRKİYE’SİZ OLMAZ

Ayrıca Trump, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde “Tebrikler. Suriye’yi aldınız” diye konuşmuştu.

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Erdoğan’ın, Riyad’daki dörtlü toplantıya katılması, dünyaya Suriye, Türkiye’siz olmaz mesajıdır.