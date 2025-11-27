Erdoğan’ın İmralı ziyareti stratejisi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduk. Erdoğan’ın verdiği cevapta beni şaşırtan bir nokta vardı. Önce Erdoğan’ın yanıtından bir bölümü aktarmak istiyorum. Yazının sonunda ise beni şaşırtan noktaya açıklık getireceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Komisyonun aldığı en son kararı (İmralı ziyareti) sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İMRALI ZİYARETİNE DEĞİNMİYOR

AK Parti MKYK toplantısına bakınca bu kanaatim iyice pekişti. AK Parti MKYK toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz” diyor. Ama İmralı ziyaretine değinmiyor. Bu konu MKYK’da ele alınmıyor. Şimdi gelelim Erdoğan’ın uçakta verdiği cevaptaki şaşırdığım noktaya ve İmralı ziyaretiyle ilgili analize.

CHP’Yİ ELEŞTİRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı ziyaretini değerlendirirken Meclis’te komisyon kurulmasını öneren CHP’nin İmralı heyetine karşı çıkmasını eleştirmesini bekliyordum. En azından bunu bir çelişki olarak yorumlar diye düşünüyordum. Erdoğan, CHP’ye değinmedi. CHP’nin kararına ilişkin en ufak bir değerlendirme yapmadı. Sadece kendi pozisyonlarını belirledi.“Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz” dedi. DEM heyetini belirli periyotlarla kabul ettiğini anlattı. Meclis komisyonunun sürece çok önemli hizmetlerde bulunduğunu teyit etti. Ama manşet çıkarma merakıyla gazetecilerin beklediği CHP’ye yönelik bir değerlendirme yapmadı, en ufak bir eleştiride bulunmadı. Erdoğan’ın bu tavrı dikkatimi çekti. Beni şaşırtan nokta burasıydı.

Bu fotoğrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Güney Afrika gezisi dönüşü uçakta çektirdik.

BU BİR STRATEJİ

Ancak daha sonra uçak içinde yaptığım diğer sohbetlerde bunun bir strateji olduğunu anladım. Komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar CHP’nin devam etmesi önemseniyor. Sürece ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerde CHP’nin desteği bekleniyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece kendi pozisyonlarını tarif etmekle yetindi ama CHP’yi eleştirmedi. Çünkü Terörsüz Türkiye sürecinde daha yürünecek çok yol, yapılacak çok düzenleme var. CHP’nin varlığı bu açıdan önemli. Ayrıca Erdoğan’ın açıklamasının içindeki “Terörsüz Türkiye sürecini gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik” cümlesi de önemli. Erdoğan bu süreci siyasi bir proje olarak değil, bir devlet politikası olarak görüyor. O nedenle sürece güç verecek açıklamaların ötesinde gündelik siyasetin tartışma konusu yapılmamasına özen gösteriyor.

MÜZAKEREYE AÇILMADI

Güney Afrika gezisine dönüp bu hatırlatmayı yapmamın nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı tavrı partisinin MKYK toplantısında da sürdürmesiydi. Milletvekillerinin İmralı ziyaretinden 24 saat sonra AK Parti MKYK toplantısı yapıldı. Normalde orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya değinmesi beklenirdi. Hatta İmralı’ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan bilgi vermesi istenebilirdi.

MKYK toplantısının girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi genel bir değerlendirme yapıyor. “Terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, fedakârlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz” diyor. Ama İmralı görüşmesine değinilmiyor. Ben burada bir mahcubiyetin olduğu kanaatinde değilim. Terörsüz Türkiye sürecinin gündelik siyasetin konusu olmamasına özen gösteriliyor.

Haberin Devamı

DEMİRTAŞ’LA İLGİLİ AİHM KARARI İNCELENİYOR

Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22.Ceza Dairesi tarafından inceleniyor. 192 sayfadan oluşan AİHM kararının tercümesinin İstinaf Mahkemesi’ne ulaştığı ve Demirtaş’ın avukatlarının tahliye başvurusunda bulunduğu 4 Kasım tarihinden itibaren incelemeye alındığı ifade ediliyor. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karara göre Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi netlik kazanacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nden olumlu yönde karar çıktığı takdirde Selahattin Demirtaş tahliye edilecek.

KAVALA DAVASI

Demirtaş’ın tahliyesi yönünde çıkarsa bunun AİHM tarafından tahliye kararı verilen Osman Kavala davasına da yansıması bekleniyor. TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay için ise Anayasa Mahkemesi milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna karar vermişti. Can Atalay davası AİHM’ne taşındı. Mahkeme, 2024 yılında Türkiye’den savunma istedi. AİHM’den Can Atalay kararının çıkması bekleniyor.