Erdoğan’ın ilk tur hesabı

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Erdoğan’ı bu kez Rize mitinginde izleme imkânı da buldum. En sonda yazacağımı en başta söyleyeyim. Erdoğan mitingi bitirmiş, kürsüden iniyordu. “Mitingi nasıl buldunuz?” diye sorduk. “80 bin kişi vardı. Daha ne olsun” dedi.

Buradan tekrar Erdoğan’ın gezisiyle ilgili izlenimlerime dönmek istiyorum.

ÖZAL’I OTOBÜS ÜSTÜNDE İZLEDİM

Rize’ye ilk olarak Özal’la gelmiştim. Rizeli Mesut Yılmaz hükümet sözcüsüydü. Şehrin girişinde Petek Otobüsü’nün üstüne çıkmış, yol boyunca Özal’a sevgi gösterilerinde bulunan Rizelileri çekmiştim.

ERDOĞAN’A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Bu kez otobüsün üzerine çıkma imkânım olmadı ama Rize’ye girişte yol kenarına dizilmiş olan, evlerinin balkonuna çıkan hemşehrileri Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdiler. Rize’de Erdoğan sevgisi bir başka. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting meydanına, “Hemen şimdi” şarkısı eşliğinde çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran on binler Erdoğan’ı sahnede görünce coştular. Meydan dolmuştu. Camlara, balkonlara çıkanlar, ara sokakları dolduranlarla aslında bir Rize klasiği yaşandı.

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14 MAYIS’IN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilen sevgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı konuşmasına. “Ata toprağımı gönülden selamlıyorum. Rize bugün bir başka. Bu 14 Mayıs’ın bir müjdesidir” dedi. Rize-Artvin Havaalanı’ndan söz etti. Meydandakilere Karadeniz şivesiyle, “Ben de Rize’nin uşağuyum. Tabii bu hizmet olacak” diye seslendi.

RİZELİ UŞAK

Rizeliler de astıkları pankartlarla “Rizeli Uşak”a mesaj veriyorlardı. Erdoğan da bunu kaçırmadı, “Terörün işine tutayiler çanak. Bu işi bozacak Rizeli Uşak” pankartını okuyunca meydandan alkışlar yükseldi.

İHA’LARA, SİHA’LARA İLGİ

Erdoğan Rize mitinginde meydana kurulan dev ekranlardan üç kez video izletti. İHA’ların, SİHA’ların, Togg’un ekranda görünmesiyle birlikte meydandan alkışlar, sloganlar birlikte yükseldi. Halk milli ve yerli projelerden heyecan duyuyor.

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KANDİL’DEN DİNLESİNLER

Erdoğan milli projelerin yer aldığı videonun bitmesiyle birlikte, “Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Kandil’deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün” diye seslendi. Meydan coştu. Erdoğan HDP’lilerin Öcalan’a özgürlük açıklamalarının yer aldığı videoyu izletirken meydandan PKK’ya tepki yükseldi. Erdoğan “Yüzyıllık Cumhuriyet’i değiştirecek olanlara 14 Mayıs’ta ders verecek misiniz?” diye sordu. Meydandan gök gürlemesi gibi, “Evet” sesi yükseldi.

LİDERLERE TEPKİ

Ne zaman Kılıçdaroğlu’nun ismi geçse Rizeliler çok sert tepki gösterdi. Sık sık “Yuh” çektiler ama gelinleri olan Meral Akşener’e daha orantılı tepki gösterdiler.

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ÇAY TABAN FİYATI

Rize çayın başkenti. Şehrin simgesi bile dev çay bardağı. Rizeliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay taban fiyatını açıklamasını bekliyordu. Erdoğan çay taban fiyatını yüzde 65 artışla 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı.

PKK ÜZERİNDEN VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu PKK-HDP desteği üzerinden vurdu. “Kılıçdaroğlu’na destek veren bu teröristlerden, Kandil’dekilerden bu memlekete fayda gelir mi? Bölücü örgüt mensupları neden aday çıkarmadı? Meclis’teki görüşmelerde, kapalı kapılar arkasında bunlara ne söz verdin, açıkla” diye konuştu. Tabii meydandan PKK ve Kılıçdaroğlu aleyhine tezahüratlar yükseldi.

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14 MAYIS’IN ÖNEMİ

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye’nin bir yol ayrımı olarak nitelendirdi. “14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacak. Sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Türkiye’nin gelecek asrına da hep beraber yön vereceğiz” dedi. Seçimlerde rekor kıran Rize çok iyiydi. Ama Erdoğan işi şansa bırakmadı. Rizelilerden seçimlerde üçte üç yapmalarını istedi.

İLK TUR STRATEJİSİ

Muhalefetin hepsi bir. Onlar yetmiyor, devreye Kandil’in ,FETÖ’nün desteği giriyor. Erdoğan hepsine karşı tek başına mücadele ediyor. Topuna birden meydan okuyor. İlk turda seçimi kazanmaya en yakın aday. AK Parti birinci parti. Ama Erdoğan işi şansa bırakmıyor. Herkesten fazla koşuyor, herkesten fazla çalışıyor. Hedefi ilk turda seçimi kazanmak.