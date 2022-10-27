Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinde ne var

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‘AK Parti zaten sahada değil miydi?’ diyeceksiniz. Sahadaydı ama bir süredir yeni bir siyaset üretmiyordu. Daha çok hizmet siyasetiyle sahadaydı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni açıklayacak. 4-5 Kasım tarihleri arasında ise İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu” düzenlenecek. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasını yapacağı ve iki gün sürecek forumda siyaset, strateji, felsefe, liderlik, dijital çağda siyaset ve medya ile güç savaşları gibi başlıklarda seçkin isimlerin katılacağı oturumlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci gün katılacağı forumda bu çerçevede bir konuşma yapacak.

YENİ TREND

Bu bir trend. AK Parti artık kendi kodlarına döndü. Yeniden elde ettiği söylem üstünlüğünü yeni tarz siyaset üretimi ile taçlandıracak. Özlenen ve arzu edilen AK Parti bu. Muhalefet 6’lı masanın menüsünde ne yer alacak diye uğraşırken Erdoğan, siyasete format atıyor.

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KİMLER YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni açıklayacağı toplantı muhalif gazetecilerin davet edilmesiyle bir farkındalık oluşturmayı başardı. Toplantıda azınlık temsilcileri, STK’lar, sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlar yer alacak. AK Parti milletvekilleri dahil herkes tribünde olacak, salonun ortasında ise vatandaşlar yer alacak. Toplantıya özel olarak hazırlanmış videolar ve müzik olacak. Sanatçılar Can Atilla ve Yücel Arzen canlı performans yapacaklar.

PERSPEKTİFİ

Peki vizyon belgesinin perspektifi ne olacak? Bunun ipuçlarını da Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın organizasyonu nedeniyle bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den öğrenme fırsatım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor.

1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak.

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2) Geleceğe dair umut verecek

Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek.

3) Birlikte yapalım

Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor.

CUMHURİYET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına ayrı bir yer vermesi bekleniyor. AK Parti’nin yaptığı en başarılı işlerden birisi Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak oldu. Erdoğan’ın, ‘Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda ‘Cumhuriyet yüzyılı’ olarak kabul edilmesini isteyeceği söyleniyor.

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ERDOĞAN, AK PARTİ’NİN 10 PUAN ÜSTÜNDE

Henüz seçim takvimi açıklanmadı. Seçim sürecine girilmedi ama siyasette önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Bir süredir AK Parti oylarındaki bir artış dikkati çekiyordu. Ama ben en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteği merak ediyordum. AK Parti tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasında isim verilmeden “2023 seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz?” diye sorulmuş. Çıkan sonuç önemli. Ankete katılanların yüzde 52’si “Erdoğan” yanıtını vermiş. Aynı araştırmada AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.9 çıkmış. Buna göre Erdoğan’ın oyu AK Parti’nin 10 puan üzerinde demektir.

KÜRESEL LİDERLİK

AK Parti bu sorunun yanıtını da araştırmış. Bu artışta Erdoğan’ın küresel liderliği etkili olmuş. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki aktif arabulucuğu, tahıl koridorunun oluşturulmasındaki başarısı, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısındaki duruşu, NATO toplantısındaki tavrı, BM’de ilgi odağı olması, iktidar ve muhalefet demeden halkımız tarafından takdir edilmiş. Erdoğan’ın küresel liderliği, cumhurbaşkanlığı seçiminde onu AK Parti’nin 10 puan önüne taşımış.

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AKŞENER NE YAPIYOR

CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” diye tehdit edince Meral Akşener, “Noter değiliz” diye tepki göstermişti.

CHP’li Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir” deyince Akşener, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız” demişti.

Akşener, son olarak Halk TV’de katıldığı bir programda ise, “CHP’ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masaya davet ettiniz, geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim” diye rest çekti.

Akşener, son 1 ayda bu çıkışları neden yapıyor?

7 GEREKÇE

İYİ Parti kulislerine baktım.

1) Akşener, CHP’ye yakın medyanın sürekli olarak parmak sallamasından dolayı çok rahatsız.

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2) CHP ile HDP arasında gizli bir işbirliği olduğundan kuşkulanıyor.

3) 6’lı masaya olan kamuoyu desteğinin zayıflamaya başladığını görüyor.

4) Her fırsatta seçilecek aday kriterini hatırlatıyor.

5) Her an çekilecekmiş gibi bir pozisyonda durarak masada elini güçlendiriyor.

6) Masa karışırsa Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ile merkez sağ ittifak formülünü canlandırmaya çalışıyor.

7) CHP’li medyanın saldırıları devam ederse 6’lı masadan çekilmek için zemin hazırlıyor.