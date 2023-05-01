Erdoğan’ı Ankara’da, Kılıçdaroğlu’nu İzmir’de izledim

Haberin Devamı

Dün Ankara’da AK Parti’nin, İzmir’de ise CHP’nin mitingi vardı. CHP mitingini CHP’ye yakın kanallardan, AK Parti’nin mitingini ise meydanda, halkın arasında izledim.

İzmir’de CHP’nin mitingi demek eksik kalır. Millet İttifakı’nın mitingi vardı. Zaten kürsüye Millet İttifakı liderleri çıktı. İzmir mitingi kalabalıktı. Ama Muharrem İnce’nin 2018’deki mitinginin gerisindeydi. Gündoğdu Meydanı’ndan denize taşan kalabalık yoktu. CHP’nin İzmir listesindeki sıkıntılar miting meydanına yansımıştı. Atatürk’e hakaret eden Yüksel Taşkın’ı İzmir’de aday yaparsan böyle olur. İzmir mitinginde Temel Karamoallaoğlu’nu, Ali Babacan’ı, Gültekin Uysal’ı, Ahmet Davutoğlu’nu, Meral Akşener’i izledim. Sağcı liderlerin CHP seçmeni ile olan doku uyuşmazlığı İzmir’de kendini hissettirdi. Mitingin sonunda Millet İttifakı liderleri ilk kez birlikte sahneye çıkıp halkı selamladılar.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’IN İZMİR MİTİNGİ

2018 ve 2019 tarihlerinde Gündoğdu Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemiştim. Erdoğan’ın cumartesi günkü İzmir mitingi daha öncekilerden daha kalabalıktı. İzmir’i bilenler AK Parti’nin yüzde 50 oy aldığı 2009 ve 2014 seçimlerindeki kalabalığa benzettiler. Erdoğan İzmir’de son dönemlerin en kalabalık mitinglerinden birini yaptı. Hani Erdoğan kaybettiydi? Kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?

MİTİNG MEYDANI

Erdoğan’ın Ankara mitingine dönecek olursak, en son aynı meydanda yerel seçimlerde izlemiştim. Bu kez daha kalabalıktı. AK Parti mitingleri için bir eleştirim olacak. Trafiğin akışında bir sorun yoktu. Kimse mağdur olmadı. Bu iyiydi. Ancak meydana giriş bir-iki kapıdan verilmişti. Güvenlik elbette ki önemli. Ancak insanlar meydana girebilmek için Millet Bahçesi’nin etrafında tur attılar. Meydan önceden dolmuştu. Meydana giriş bir noktadan sonra kapatılmıştı. Erdoğan gelmeden 1 saat önce meydana girilmiyor diye geri dönenler oldu. AK Parti mitingine gelmek bu kadar zor olmamalı.

Mitingin yapıldığı meydana gelince, kadınlar çoğunluktaydı. Kimi bayrak salladı, kimi eliyle kalp işareti yaptı. AK Parti bayrağı mı daha çok, Türk bayrağı mı, karar veremedim. Erdoğan’ın milliyetçi tonu yüksek konuşmasıyla meydandaki bayraklar bütünleşti.

Haberin Devamı

ERDOĞAN MEYDANDA

Erdoğan ile kitlelerin arasında sihirli bir ilişki var. Erdoğan kürsüye Cengiz Kurtoğlu ile bütünleşmiş olan “Seviyorum” parçasının eşliğinde çıktı. Meydandakilerle birlikte bir süre müziğe eşlik etti. Erdoğan kürsüye çıkınca meydan dalgalandı. Soğuyan havaya rağmen yüz binler sonuna kadar beklediler. Öyle ki Erdoğan kürsüde bir ara paltosunu giymek zorunda kaldı. Hastalığı yeni atlattığı için soğuğa karşı tedbir alması iyi oldu. Erdoğan konuşmasını çok uzun tutmadı. Sık sık meydandakilerle diyaloğa girdi. Kimi zaman pankartları okudu, kimi zaman sorular sordu, cevaplarını aldı. “Reis sana olan sevgimiz dünyalara bedel” pankartını okuduktan sonra, “Benim de size olan sevgim dünyalara bedel” diye karşılık verdi.

Haberin Devamı

14 MAYIS’IN MÜJDESİ

İstanbul’daki TEKNOFEST coşkusu, İzmir mitingi, ardından da Ankara’daki gördüğü ilgi nedeniyle Erdoğan sözlerine, “Yüz binler sandığa yürüyor. Meydanlar 14 Mayıs’ın müjdesini veriyor” diyerek başladı. Erdoğan meydanların nabzını iyi tutan bir lider. Bu kalabalığın ne olduğunu çok iyi biliyor. Meydandaki coşku ve kalabalık Erdoğan’ın da moralini yükseltti.

15 TEMMUZ’UN RÖVANŞI

15 Temmuz’da Meclis bombalandı, Polis Özel Harekât, Ankara Emniyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. Ama Ankaralılar çıplak elleriyle tankları durdurarak darbeye geçit vermedi. Erdoğan 15 Temmuz’daki destansı mücadeleyi hatırlattıktan sonra, “Bir tarafta 15 Temmuz’un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. Devleti FETÖ’ye teslim etmek için söz verenler var. Diğer yanda Cumhuriyet’le hesaplaşmak için gelmeye hazırlananlar var. Bunlara fırsat verecek misiniz?” diye sordu. Meydandan “Hayır” sesleri yükseldi.

Haberin Devamı

SELO’YU SERBEST BIRAKMAK İSTEYENLER VAR

Erdoğan gelmeden önce meydanda dolaşırken partililerin konuşmalarına kulak kabarttım. Kılıçdaroğlu’na HDP ve Kandil desteği Ankara’lıların kanına dokunmuş. Neler işittim, bilemezsiniz. Erdoğan da tam o noktaya odaklandı. “Ne diyorlar, Selo’yu çıkaracağız. Düşünün, oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek” dedi.

HDP, PKK, Kandil, Selahattin Demirtaş, Öcalan konusunda millet çok duyarlı. Erdoğan üstüne üstüne gitti. “Bay bay Kemal, sen talimatı nereden alıyorsun: Kaldil’den. Kandil ne diyor: ‘Biz artık bay bay Kemal’i destekliyoruz.’ Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu?” diye sordu, tabii meydan yıkıldı.

Haberin Devamı

AMERİKALI ŞİRKET

KILIÇDAROĞLU, ekonomiyi ABD’li Rıfkin’e, savunma sanayisini CIA’ya çalışan Amerikalı şirkete havale etmiş. Milliyetçiliğin bu kadar yükseldiği bir dönemde bu hangi akla hizmet, anlamadım. “Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verecekmiş. Şimdi takmış TEKNOFEST’e, onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden TEKNOFEST’i, bu milletin elinden İHA’ları, SİHA’ları, Akıncı’yı, Kızılelma’yı alamazsınız” deyince meydandan yuh sesleri yükseldi.

SİYASİ MEVTA

Milli ve yerli savunma sanayisi işi tutmuş. Kolay değil, bu milletin 70 yıllık rüyasıydı.

Erdoğan, rakiplerini bir de 7’li masa üzerinden vurdu. “Önce 6’lı Masa, sonra 7’li, şimdi de 9’lu oldular. Teröristlerle pazarlık yaptılar. 14 Mayıs’ta siyasi mevta yapacağız” diye seslendi. Meydandakilere dönüp sık sık, “14 Mayıs’ta bunlara ders vermeye hazır mısınız?” diye sordu. Bir ara Demirel’in Ecevit için söylediği, “Buna üç kazı verseniz güdemez” sözünü Kılıçdaroğlu’na uyarladı, “Bay bay Kemal’e 5 tane Ankara keçisi verin, kaybedip gelir” dedi. Meydandan kahkahalar yükseldi. Erdoğan meydanların ustası. Bu tür diyaloglarla, esprilerle meydanın nabzını elinde tutmayı başarıyor.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE

AK Parti mitingi dağılırken ben CHP’nin İzmir mitingine döndüm. CHP’nin seçim şarkısını ve sloganını beğeniyorum. Kılıçdaroğlu eşi Selvi Hanım’la birlikte kürsüye çıktı. Kırmızı renkli kıyafeti ve gözlüğü Selvi Hanım’a yakışmıştı.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkınca meydandan coşkulu bir alkış yükseldi. Kılıçdaroğlu, meydanla sık sık diyaloğa girdi. “Söz mü?” diye sorduğunda Gündoğdu Meydanı’ndan güçlü bir karşılık aldı. Gençleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sık sık “Sandığa gitmek için söz veriyor musunuz?” diye sordu. Öyle ki, üç kez “Söz mü?” diye tekrarladıktan sonra, “Gerçekten söz veriyor musunuz?” diye sorma gereği duydu.

ATATÜRK VE LAİKLİK YOK

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını sonuna kadar bir şekilde dinledim. Kısa konuştu. Performansı iyiydi. İzmir’de bol bol laiklik, Atatürk demesini bekliyordum. Ama o CHP Genel Başkanı olarak değil Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak konuştu. Ne Atatürk dedi ne laiklikten söz etti. Hiç ağzına almadı.

Ahmet Davutoğlu mu konuştu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu, ayırt etmek mümkün değildi.