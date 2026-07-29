Erdoğan’dan “Meclis kapanmadan bu işi bitirin” talimatı

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Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya geldik. Yasal düzenleme yapılacak, silah bırakan örgüt mensupları Türkiye’ye gelecek. 50 yıllık terörle mücadele döneminde ilk kez yeni bir sayfa açılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler haklı. Hepimizin yükü ağır. Hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bu iş sadece devlete bırakılmayacak kadar önemli bir iş.

TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Sapanca kampında “Meclis kapanmadan bu yasa çıkacak” demişti. Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında da “Meclis kapanmadan bu işi bitirin” diye talimat veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Erdoğan, “Bu işi bizden başka kimse yapamazdı. Cumhur İttifakı ortakları olarak biz yaptık” diyor. Arkasından da dönüp, “Meclis kapanmadan bu işi bitirin” diyor.

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TARİHİ LİDERLİK

Tarihi olaylar tarih liderlikleri gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 50 yılına mal olan PKK terör örgütünü tasfiye ediyor. IRA’nın tasfiye sürecindeki rolü nedeniyle Gerry Adams’ın neredeyse heykeli dikilecekti. Binlerce şehit vermemize neden olan PKK’yı tasfiye eden Erdoğan’a bir teşekkürü az mı göreceğiz?

Erdoğan, tarihin akışını değiştirecek bir olaya liderlik yapıyor. Burada MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın gösterişten uzak çabalarının altını çizmemiz gerekiyor. Öcalan’ın üstlendiği sorumluluğu takdir etmemiz gerekiyor.

Akan kanın durması için bir tırnak ucu kadar katkısı olan varsa ondan Allah razı olsun.

ÖZAL YAŞASAYDI

Bu tür tarihi süreçlerde liderlik önemli. Bu noktada Öcalan’ın bir değerlendirmesini yansıtmak istiyorum.

Kürt sorununun çözümü ve PKK’nın silah bırakması için ilk olarak Özal inisiyatif almıştı. Celal Talabani’yi ve Cengiz Çandar’ı Öcalan’a göndermişti. Öcalan’ın, “Özal yaşasa bu iş çözülürdü. Bundan dolayı Özal’ı öldürdüler” dediği ifade ediliyor. Erbakan, çaba göstermişti. Onun da üzerinden 28 Şubat silindir gibi geçti. Erdoğan iki kez yaptı. “Baldıran zehri içme pahasına” bu işe girişti. Birini İngilizler, ikincisini Amerikalılar sabote etti. Siz, 15 Temmuz darbe girişiminin bir gerekçesinin de Erdoğan’ın PKK’yı tasfiye etme çabası olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyorum.

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Ama bu kez durduramayacaklar. Engel olamayacaklar. Çünkü güç bizde. İç ve dış konjonktür lehimize.

DİNAMİK BİR SÜREÇ OLACAK

Son olarak önemli bir şeyi eklemek istiyorum. Bu süreci sadece Melis’te yasanın çıkması ve silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşü olarak düşünmeyin. Bu süreç çok daha kapsamlı, çok daha derinlikli. Süreç etap etap ilerleyecek. Dinamik bir süreç olacak. Eğer iyiye giderse çok daha büyük adımlar atılacak. Peki kötüye giderse? Onu düşünmek bile istemiyorum.

DEPREMZEDELERİN AHI TUTTU

İletişim Şûrası için ATO Congresium’daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor” deyince bir an durdum düşündüm.

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Erdoğan’ın Haluk Levent’in AHBAP’ını ve Babala TV’yi, Oğuzhan Uğur’u kastettiği belliydi.

Haluk Levent milletin yardımlaşma duygularını istismar etti. Deprem felaketini ranta çevirdi. Oğuzhan Uğur ise depremde herkesin canının derdine düştüğü bir sırada Hatay’da baraj patladı tweetini atarak günlerce kurtarma çalışmalarının aksamasına neden oldu.

Kurtarma çalışmalarında bir dakikanın bile çok değerli olduğu bir sırada belki birçok insanın ölmesine sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözü üzerine çok şey yazılır, çok şey söylenir. Ama ben uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Haluk Levent’i ve Oğuzhan Uğur’u depremzedelerin ahı tuttu. Boşuna dememişler, “Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.”

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GEZİ ZİHNİYETİ

Bir kafa yapısı var. Bir tayfa var. Onlara “Geziciler” diyorum. Gezi olayı seçilmiş iktidara karşı bir kalkışma girişimiydi. Arkasında Soros desteği olan küresel bir hareketti.

Gezi başarılı olamadı ama bir zihniyetin doğmasına neden oldu. O zihniyet ne? İktidara karşı olan her şeyin yanında yer alıyorlar.

Gezi zihniyeti Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer aldı. İmamoğlu, “asrın yolsuzluğu” davasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanıyor.

DOLANDIRICILAR

Bu geziciler, Erdoğan’a ve devlete karşı alternatif olarak gördükleri kim varsa onu desteklediler. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu’nun peşine düştüler, kimi zaman Haluk Levent’i kahraman yaptılar. Haluk Levent, “asrın dolandırıcılık” olayından dolayı yargılanıyor.

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Babala TV’yi, Oğuzhan Uğur’u desteklediler. O da Haluk Levent’le girdiği para trafiğinden dolayı hesap veriyor.

Muhalif olunur. Ama muhaliflik adına nerede dolandırıcı, nerede yolsuzluk yapan, nerede kirli ilişkiler içine giren varsa, onların peşine düşülmez ki?