Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve ekonomi

Haberin Devamı

Erdoğan, 1 Haziran günü AK Parti grubunda Kılıçdaroğlu’na “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” diye sormuştu. Kılıçdaroğlu aynı gün buna, “Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım” diye yanıt verdi. “Hodri meydan, çık karşıma. Adayım” demedi. Topu Millet İttifakı’na attı. “Adayımızı” dedi.

Erdoğan 5 Haziran’da bu kez AK Parti’nin Kızılcahamam kampında Kılıçdaroğlu’na, “Sen sıkıyorsa aday mısın değil misin, onu açıkla” diye seslenmişti.

Kılıçdaroğlu bu çağrıya karşı hiç yanıt vermedi. Erdoğan bu işin peşini bırakmaz, Kılıçdaroğlu’nu kaçtığı yere kadar kovalar demiştim. Erdoğan dün İzmir’de bu kez cepheyi genişletti. “Kılıçdaroğlu ya adaylığını ya da adayını açıkla” dedi.

ERDOĞAN’IN STRATEJİSİ

Haberin Devamı

Görünen o ki Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kronometreyi işletmeye başladı. Peki Erdoğan’ın bu konudaki stratejisi ne? Neden Kılıçdaroğlu’nu bu kadar sıkıştırıyor?

1- Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak aslında cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP liderine güçlü bir destek veriyor.

2- Kılıçdaroğlu’nu adaylığını açıklamaya zorlayarak 6’lı masayı karıştırmayı hedefliyor.

3- Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri ile yarışmak istiyor.

NEDEN KILIÇDAROĞLU

Şundan emin olun. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkanlar, İmamoğlu, Yavaş ya da Akşener olsun diye isteyenler, “Bakın Erdoğan İmamoğlu ya da Yavaş veya Akşener karşısında kazanamayacağını anladı o nedenle Kılıçdaroğlu’nu istiyor” diye harekete geçecekler. Erdoğan’a Azerbaycan dönüşü bu konuyu da sormuştuk. Muhalefetin kimi aday göstereceği benim umurumda değil demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediğini görüyor. Zaten görmeyen mi var. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı bağıra bağıra geliyor. Daha fazla top çevirmeden bir an önce karşısına rakip olarak çıkmasını istiyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir konuşmasında cumhurbaşkanı adaylığı ve erken seçim tartışmalarına ışık tutan açıklamalar yaptı.

Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana bir sonraki seçimin doğal adayı ama CHP’liler bir süredir Erdoğan cumhurbaşkanı adaylığını açıklamadı ki biz adayımızı açıklayalım diye bir gerekçe ileri sürüyorlardı. Bahçeli’nin açıklamalarına rağmen Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’dır” diyerek bu kozu ellerinden aldı.

Haberin Devamı

ERKEN SEÇİM OLACAK MI

Kılıçdaroğlu bir süredir özel görüşmelerinde, “Seçimler 6 Kasım ya da 27 Kasım’da yapılacak” diyor. Kılıçdaroğlu başka bir şey daha söylüyor. Onu da açıklayacağım. Ali Babacan, kasım ya da nisan ayında erken seçime gidileceği kanaatinde. Son 3 gündür Ankara’da yoğun bir erken seçim söylentisi dolaşıyor. Erdoğan, “Seçim önümüzdeki yılın haziran ayında yapılacak” diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.

KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI

Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklayacağım konuya gelince. CHP Lideri kendisini ziyaret edenlere, “Erdoğan aday olmayacak” diye konuşuyor. Neden olmayacak diye sorulduğunda da, “Efendim kaybedeceğini görecek, aday olamayacak” diyor. Daha önce de “Kaçacak” demişti. Ama tersi oldu. Erdoğan adaylığını ilan ederek hem Kılıçdaroğlu’nun akla ziyan iddiasını boşa çıkardı hem de karşıma çık diye meydan okudu.

UYARMIŞTIM

Haberin Devamı

“Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a kimin için operasyon çekiliyor” başlıklı yazımda İmamoğlu’nun önünü açmak için iki isme yönelik operasyon çekildiğini anlatmıştım. Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecine girildiği süreçte daha sert operasyonların gelmesi endişemi paylaşmış, “Birileri cumhurbaşkanı adaylığı konusunu Kılıçdaroğlu’na bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olarak görüyor” demiştim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hâkimi gereğini yapacaktır” dedi.

Bundan sonrası artık Kılıçdaroğlu’nun bileceği bir iş.

ALEVİLİK MESELESİ

Haberin Devamı

Yıllarca Alevilerin oylarıyla seçim kazananların, aydın pozlarına yatıp devrimcilik, solculuk adına ahkâm kesenlerin bir de gördük ki söz konusu Alevilik olunca gerçek yüzleri ortaya çıktı. Yüzlerindeki aydın maskesine rağmen Ortaçağ kafalı oldukları belli oldu. Birileri İmamoğluculuk yapma adına, birileri Mansur Yavaş ya da Meral Akşener hesapları uğruna bir kitleyi aşağıladılar. Alevilerde duygusal bir kopuşa neden oldular. Meclis başkanvekilliği yapan CHP’nin eski genel başkan yardımcılarından Yılmaz Ateş, “Bu ülkede Aleviler cumhurbaşkanı adayı dahi olamayacak mı?” diye sorarken haklıydı.

ÖTEKİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kökeninden, meşrebinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiye’si herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz” dedi. Doğru bir noktaya yaklaştı. Hepimizin, bu tür çağdışı zihniyetlere karşı çıkmamız gerekiyor.

Haberin Devamı

MESAJLARINI ARTTIRDI

Muhalefet 6’lı masada top çevirmeye devam etsin, Erdoğan seçim çalışmalarına başladı. Yaz aylarıyla birlikte il ziyaretlerini arttıracak. Dün İzmir’deydi. Hafta sonu Van’da olacak.

Erdoğan, il ziyaretlerine farklı bir konseptte hazırlanıyor. O ilin öne çıkan özelliğine göre hazırlık yapıyor. Gaziantep sanayi şehriydi, Adana’da tarım ön plana çıktı.

Gittiği illerde mutlaka gençlerle bir program yapıyor. Kanaat önderleriyle görüşüyor. Kabine üyeleri yanında oluyor. Şehrin ihtiyaçlarına göre talimatlar veriyor. Erdoğan il gezilerini arttıracak. Böylece halkın sorunlarını sahada görecek ve çözümleri onlarla paylaşacak.

EKONOMİ, EKONOMİ, EKONOMİ

Cumhurbaşkanı halkın da siyasetin de en önemli sorununun ekonomi olduğunun farkında. Fiyat artışları karşısında halkın gelir seviyesinin artması için alınan tedbirleri devreye sokuyor. Ama enflasyon düşmeden, dövizdeki yükseliş durmadan bu tedbirlerin kalıcı olarak fayda sağlaması mümkün olmuyor. Ekonomideki sorunları çözmek elbette ki iktidarın görevi. Cumhurbaşkanı aralık ayıyla birlikte enflasyonun ciddi oranda gerileyeceğini ve ekonominin rayına oturacağını düşünüyor. “Halkımız bir kez daha görecek ki ekonomideki sorunları da yine AK Parti çözüyor. Bunu başaracağız” diyor.

ERKEN SEÇİM NEDEN OLMAZ

Muhalefet, hayat pahalılığının ateşten bir gömlek olduğu bir dönemde erken seçime gitmek için zorlar. Ama Erdoğan buna niye yanaşsın? Erdoğan gibi tecrübeli bir siyasetçi ekonomide arzu ettiği iyileşmeleri yapmadan neden seçime gitsin?

Muhalefet neden erken seçim istiyorsa Erdoğan da tam da o nedenle erken seçime gitmez.

MORALİNİZİ BOZMAYIN UYARISI

Ekonomik sıkıntılar AK Parti kadrolarında zaman zaman moral bozukluğuna yol açıyor. AK Parti, ekonomik refah sağladığı için girdiği seçimleri kazanan bir parti. Enflasyonun yüzde 70’i geçtiği bir ortamda her şey günlük gülistanlık demek mümkün mü? Dar gelirli kitlelerin yaşadığı geçim sıkıntısı karşısında üzülmemek mümkün mü? Ancak millet yine düzeltirse AK Parti düzeltir diyor. Çareyi yine Erdoğan’da görüyor. Siyaset moral işidir. Erdoğan şimdiye kadar kaç seçim geçirmiş bir lider. O nedenle AK Partililerle görüşmesinde, “Moralinizi bozmayın, seçimleri biz kazanacağız. 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız” diyor.