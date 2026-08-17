Erdoğan’dan beş cepheye mesaj

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Şarkıda ne diyor; “Duyanlara, duymayanlara. Soranlara sormayanlara”...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da adeta duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara mesajını çok net bir şekilde verdi.

“Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti, bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye’ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülkeye aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti’nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek” dedi.

MESAJLAR

Erdoğan parti içinde parti dışında, yurtiçinde yurtdışında beş ayrı cepheye net bir şekilde mesajını verdi.

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1- Bu ne demektir; ben bir yere gitmiyorum buradayım. Partimin başındayım demektir.

2- Erdoğan, önümüzdeki dönemde “Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi

3- “Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız bitmeyecek.” Ben burada olduğum sürece kimse bir takım hesapların içine girmesin mesajını verdi.

4- Erdoğan, Özal sonrası ANAP’ı, Demirel sonrası DYP’yi gördü. Özal sonrasına hesap yapanların ANAP’ı parçaladığını, Demirel sonrasına oynayanların DYP’yi bitirdiğini gördü. AK Parti’nin aynı akıbete uğramaması için “Ben buradayım. Partimin başındayım” dedi. Böylece tehlikeli bir fitnenin önüne geçmiş oldu.

5- Erdoğan şimdiye kadar ilk kez bu kadar net ve bu kadar güçlü bir mesaj verdi. Böylece içeride ve dışarıda AK Parti üzerine hesap yapanlara, bir takım rollere soyunanlara, birilerini bu rollere hazırlamaya çalışan siyasi antrenörlere, ‘ben buradayım bir yere gitmiyorum, hesabınızı ona göre yapın’ dedi.

Ben bu konu gündeme geldiğinde niye “Erdoğan’dan sonrası yine Erdoğan” diye yazıyorum, anlamadınız mı?

ERDOĞAN’A İHTİYAÇ VAR

Son söz de benim olsun. Belki şimdiye kadar Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var. Dünyanın yeniden şekillendiği, ülkelerin parçalandığı, savaşların devam ettiği, Ortadoğu’da yeni bir düzenin kurulduğu bir dönemde Türkiye’nin başında Erdoğan gibi dünyanın en güçlü ve en deneyimli liderinin bulunması bizim için bir şans.

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Rusya-Ukrayna savaşında, Karabağ’da, İran savaşında, Suriye devriminde bunun ne denli kıymetli olduğunu gördük. İran savaşında Türkiye, bölgenin istikrar adası olarak ön plana çıktı. Ayrıca Türkiye’nin 50 yıllık PKK sorununu çözdüğü bir dönemde yine Erdoğan gibi güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Atatürk’ün partisi CHP’yi bile parçalayanların Türkiye’yi sahip çıkması beklenemez.

O nedenle diyorum ki Türkiye’nin düne göre bugün Erdoğan’a daha çok ihtiyacı var.

MANSUR YAVAŞ FANTEZİLERİ

Mansur Yavaş’la AK Parti eksenli haberler, yorumlar artık gazetecilik ölçülerinin dışına çıktı. Feriştah’ın fantezilerine dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gelecek 50 yılı planladık” derken, “Bir yere gitmiyorum, partimin başındayım, bu can bu tende olduğu sürece partimin başından ayrılmayacağım” derken bunlar hâlâ Mansur Yavaş kulisleri yazmaya devam ediyorlar.

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Yok efendim neymiş Erdoğan parlamenter sisteme geçişi kabul edecekmiş, bu sağlanırsa Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı olması için çalışacakmış. Yılmaz Erdoğan bunları duysa Feriştah’ın fantezilerini yeniden yazardı.

SİSTEMİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurmak için büyük mücadeleler verdi. 2017 yılında referanduma gidildi. 25 milyon seçmenin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi. Sistemi dönüştürdü. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçildi. Erdoğan böylece iki taşla bir kuş vurdu. Hem Başkanlık sistemine geçilmiş oldu hem de partisin genel başkanı oldu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun. Sistemin başarılı olduğunu düşünüyor. Bu sistemle önümüzdeki seçimde de Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor.

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ZAFERİ OLARAK GÖRÜYOR

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kendi eseri olarak görüyor. Özal ve Demirel de Başkanlık sistemine geçilmesini istedi ama başaramadılar. Erdoğan başardı. Bunu kendi zaferi olarak görüyor. Bir usta kendi eserini yok eder mi? Ayrıca tekrar parlamenter sisteme dönülmesi yönünde en ufak bir çabası yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yönlerinin düzenlenmesini ama sistemin yoluna devam etmesini istiyor. AK Parti’nin hazırladığı yeni anayasa teklifi de tamamen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine kurulu. Partisine de parlamenter sisteme dönülmesi yönünde bir çalışma yapılması talimat vermiş değil.

ERDOĞAN’I TANIMIYORLAR

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Peki Ankara’nın derin kulislerinden diye aktarılan bu uçuk kaçık senaryolar nereden çıkıyor?

Yok efendim sistem değişecekmiş; Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olacakmış, Erdoğan da onu kabul edecekmiş?

Bunlar, Erdoğan’ı tanımıyor. Tanımak istemiyorlar. O nedenle her seçimde duvara tosluyorlar. Erdoğan mücadele adamıdır. Kanının son damlasına kadar mücadele eder.

Erdoğan, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olsun diye mi 15 Temmuz’da darbeyi püskürttü?

Ayrıca Mansur Yavaş’ın ne özelliği var? Ankara’yı yönetemiyor, Türkiye’yi nasıl yönetsin? Ankara’nın trafik sorununu, su sorunu çözemiyor, ASKİ’yi yönetemiyor, Trump’la, Putin’le hangi dünya sorununu konuşacak?

Oldu olacak Erdoğan, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yapmak için AK Parti’yi kurdu deyin de tam olsun.