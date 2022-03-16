Erdoğan’dan AK Parti milletvekillerine çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı kahvaltılı toplantıları sürdürüyor.
Erdoğan dün de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanlığında 50 civarındaki milletvekili ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katıldığı toplantıda Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da yer aldı. Erdoğan, toplantının başında milletvekillerine, “Her şeyi konuşabilirsiniz” diyor. Cumhurbaşkanı daha önce de “Biz gönül diliyle konuşuruz. Burada kendinize hiçbir kısıtlama koymadan konuşun” demişti. Toplantıda 27 milletvekili söz alarak konuşuyor. Geçen seferki kahvaltılı toplantıdan sonra da dikkat çekmiştim. Toplantıdan sonra milletvekillerinin morallerinin yükseldiği dikkatimi çekiyor. “Verimli bir toplantı oldu” diyorlar. Dün de benzer izlenimler edindim. Konuştuğum milletvekilleri Cumhurbaşkanı için, “Morali çok yüksekti” dediler.
UKRAYNA SAVAŞI’NDAKİ POZİSYONUMUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında Ukrayna Savaşı ve Türkiye’nin pozisyonuna dair önemli değerlendirmeler yapmış. Ukrayna Savaşı’yla ilgili aktif bir çaba içinde olan Erdoğan, Türkiye’nin bu girişimlerini sürdüreceğini söylüyor. Türkiye’nin iki ülke ile konuşabilme pozisyonunu koruyacağını ifade ediyor. Erdoğan Batı dünyasının tutumunu eleştirerek, ”Ukrayna konusunda bir şeyler söylüyorlar. NATO da AB üyeleri de sadece laf üretiyor. Ama bir şey yapmıyorlar” diyor.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Türkiye’nin öncelikle kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda, ardından da iki ülke arasında barışın tesisi için çaba gösterdiğini anlatan Erdoğan, “BM’de oylama yapıldı. Beş ülke Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye ‘Hayır’ oyu kullandı. Çin ve Hindistan başta olmak üzere 35 ülke çekimser kaldı. Ama 141 ülke Rusya’nın Ukrayna saldırısını kınama yolunda oy kullandı. 141 ülke bizim olduğumuz yerde durdu. Bizim durduğumuz yer doğrudur. Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın diplomasi merkezi olması Türkiye’nin bu konulardaki önemini bir kez daha ortaya çıkardı” diye konuşuyor.
TURİZMDE ÖNLEMLER ALIYORUZ
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması hem ikili ticari ilişkilerimiz hem de turizm açısından bizi yakından ilgilendiriyor. Rusya, Almanya’dan sonra en çok turist gönderen ikinci ülke. Ukrayna da yine turist çektiğimiz önde gelen ülkelerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı nedeniyle turizmde kayıpların yaşanabileceğine dikkat çekerek, alternatif arayışlar içinde olunduğunu söylüyor.
TARIMDA ENERJİ GİRDİLERİNE DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parmak bastığı konulardan biri de tarım oluyor. Tarım artık sadece biber, patlıcan olayı değil. Ayçiçek yağı konusunda yaşananları gördük. Yerel seçimlerde soğan ve patatesin ne derece etkili olduğunu yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda bu konuya değiniyor ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, sulu tarımla ilgili verilen enerji desteğinin artırılması ve GES’lere daha çok ağırlık verilmesi yönünde talimat veriyor. Erdoğan, çiftçilere gübre desteği konusuna da değiniyor. “Gübre fiyatlarında çiftçiye destek veriyoruz. Gübre firmalarını topladık. Gerekirse kâr etmeyeceksiniz dedik. Sağ olsun onlar da indirime gittiler” diyor.
AFRİKALI LİDERLERE SİTEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” diyerek BM’nin yapısına karşı ilk itirazı başlatan liderdi. Erdoğan, BM kararlarına karşı diğer ülkelerin de belli bir çoğunlukla veto hakkını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle kahvaltıda bu konuya değiniyor. “Afrika’yı ziyaret ediyorum. Ya da ülkemizde Afrikalı liderlerle görüşüyorum. Afrika’nın elmaslarını, altınlarını, madenlerini İngilizler, Fransızlar, Batılı sömürgeci ülkeler yağmalıyor. Afrikalı liderlere BM’deki daimi üyelikler için sizler de bir şeyler konuşun, sesinizi yükseltin diyorum. Ama onlar gülüyor. Bu arada İngilizler, Fransızlar, diğer Batılı ülkeler onların elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar” diye sitem ediyor.
HALİL ÖZŞAVLI’NIN ÖNERİSİ
Ermenilere ilişkin araştırmalarıyla ön plana çıkan AK Parti’nin akademisyen kökenli milletvekillerinden Doç. Dr. Halil Özşavlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir öneride bulunuyor. Çok haklı ve yerinde bir öneri. Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, “Siz dünya çapında bir lidersiniz. Başınızdan geçenler ciltler dolusu kitap olur. Bunların biyografi şeklinde yazılması lazım” diyor. Tarih, tarihe yön veren liderlerin anlatımlarıyla oluşturuluyor. O nedenle Özşavlı’nın önerisini yürekten destekliyorum.
2023 SEÇİMLERİ MİLAT OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla her buluşmasında 2023 seçimlerinin önemine değiniyor. Dünkü kahvaltıda da, “Her seçim önemlidir ama 2023 seçimleri bir milat oldu. Kazanımlarımızın devam etmesi için çok çalışmamız lazım. Siz zaten çalışıyorsunuz ama sizin gayretlerinizi artırmanızı istiyorum” diyor.
VEFA TOPLANTILARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor.
“Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart’ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım” diye konuşuyor.
Bu çok önemli bir nokta. AK Parti’nin rakibi AK Parti diyorum. Eğer Erdoğan, büyük AK Parti ailesini toplar, kırgınlıkları ve küskünlükleri giderirse tabanda yeni bir heyecan dalgası oluşturabilir. Her ne yaşanırsa yaşansın o hâlâ AK Partililerin “reis”i.
İSTANBUL’DA KESİLEN AĞAÇLAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığına uzanan bir siyasi serüvene sahip olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un yeri bir başka. O nedenle İstanbul’un üzerinde titriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beşiktaş’ta Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarını kestirmesine tepki gösteriyor. “Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım” diye konuşuyor.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN AÇILIŞINA DAVET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekillerini 18 Mart Cuma günü yapılacak olan Çanakkale Köprüsü’nün açılışına davet ediyor.
“18 Mart Cuma günü Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yapacağız. Devasa bir köprünün açılışını yapacağız. Deniz dalgalı olunca feribotlar çalışmıyor. Bir gün bazen iki gün Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçiş mümkün olmuyor. Şimdi 6 dakikada geçilecek. 2.5 milyar avroya mal oldu. Tabii ki bu hizmetin bir bedeli oluyor. En pahalı hizmet, alınamayan hizmettir. Biz Çanakkale Köprüsü’yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, Asya’yla Avrupa’yı birleştirdik. Bütün dünyaya örnek olduk. Marmaray’la iki kıtayı denizin altından birbirine bağladık. Dağları deldik” diyor.
Erdoğan’dan AK Parti milletvekillerine çarpıcı açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı kahvaltılı toplantıları sürdürüyor.
Erdoğan dün de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanlığında 50 civarındaki milletvekili ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katıldığı toplantıda Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da yer aldı. Erdoğan, toplantının başında milletvekillerine, “Her şeyi konuşabilirsiniz” diyor. Cumhurbaşkanı daha önce de “Biz gönül diliyle konuşuruz. Burada kendinize hiçbir kısıtlama koymadan konuşun” demişti. Toplantıda 27 milletvekili söz alarak konuşuyor. Geçen seferki kahvaltılı toplantıdan sonra da dikkat çekmiştim. Toplantıdan sonra milletvekillerinin morallerinin yükseldiği dikkatimi çekiyor. “Verimli bir toplantı oldu” diyorlar. Dün de benzer izlenimler edindim. Konuştuğum milletvekilleri Cumhurbaşkanı için, “Morali çok yüksekti” dediler.
UKRAYNA SAVAŞI’NDAKİ POZİSYONUMUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında Ukrayna Savaşı ve Türkiye’nin pozisyonuna dair önemli değerlendirmeler yapmış. Ukrayna Savaşı’yla ilgili aktif bir çaba içinde olan Erdoğan, Türkiye’nin bu girişimlerini sürdüreceğini söylüyor. Türkiye’nin iki ülke ile konuşabilme pozisyonunu koruyacağını ifade ediyor. Erdoğan Batı dünyasının tutumunu eleştirerek, ”Ukrayna konusunda bir şeyler söylüyorlar. NATO da AB üyeleri de sadece laf üretiyor. Ama bir şey yapmıyorlar” diyor.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Türkiye’nin öncelikle kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda, ardından da iki ülke arasında barışın tesisi için çaba gösterdiğini anlatan Erdoğan, “BM’de oylama yapıldı. Beş ülke Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye ‘Hayır’ oyu kullandı. Çin ve Hindistan başta olmak üzere 35 ülke çekimser kaldı. Ama 141 ülke Rusya’nın Ukrayna saldırısını kınama yolunda oy kullandı. 141 ülke bizim olduğumuz yerde durdu. Bizim durduğumuz yer doğrudur. Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın diplomasi merkezi olması Türkiye’nin bu konulardaki önemini bir kez daha ortaya çıkardı” diye konuşuyor.
TURİZMDE ÖNLEMLER ALIYORUZ
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması hem ikili ticari ilişkilerimiz hem de turizm açısından bizi yakından ilgilendiriyor. Rusya, Almanya’dan sonra en çok turist gönderen ikinci ülke. Ukrayna da yine turist çektiğimiz önde gelen ülkelerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı nedeniyle turizmde kayıpların yaşanabileceğine dikkat çekerek, alternatif arayışlar içinde olunduğunu söylüyor.
TARIMDA ENERJİ GİRDİLERİNE DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parmak bastığı konulardan biri de tarım oluyor. Tarım artık sadece biber, patlıcan olayı değil. Ayçiçek yağı konusunda yaşananları gördük. Yerel seçimlerde soğan ve patatesin ne derece etkili olduğunu yaşadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda bu konuya değiniyor ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e, sulu tarımla ilgili verilen enerji desteğinin artırılması ve GES’lere daha çok ağırlık verilmesi yönünde talimat veriyor. Erdoğan, çiftçilere gübre desteği konusuna da değiniyor. “Gübre fiyatlarında çiftçiye destek veriyoruz. Gübre firmalarını topladık. Gerekirse kâr etmeyeceksiniz dedik. Sağ olsun onlar da indirime gittiler” diyor.
AFRİKALI LİDERLERE SİTEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” diyerek BM’nin yapısına karşı ilk itirazı başlatan liderdi. Erdoğan, BM kararlarına karşı diğer ülkelerin de belli bir çoğunlukla veto hakkını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle kahvaltıda bu konuya değiniyor. “Afrika’yı ziyaret ediyorum. Ya da ülkemizde Afrikalı liderlerle görüşüyorum. Afrika’nın elmaslarını, altınlarını, madenlerini İngilizler, Fransızlar, Batılı sömürgeci ülkeler yağmalıyor. Afrikalı liderlere BM’deki daimi üyelikler için sizler de bir şeyler konuşun, sesinizi yükseltin diyorum. Ama onlar gülüyor. Bu arada İngilizler, Fransızlar, diğer Batılı ülkeler onların elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar” diye sitem ediyor.
HALİL ÖZŞAVLI’NIN ÖNERİSİ
Ermenilere ilişkin araştırmalarıyla ön plana çıkan AK Parti’nin akademisyen kökenli milletvekillerinden Doç. Dr. Halil Özşavlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir öneride bulunuyor. Çok haklı ve yerinde bir öneri. Şanlıurfa Milletvekili Özşavlı, “Siz dünya çapında bir lidersiniz. Başınızdan geçenler ciltler dolusu kitap olur. Bunların biyografi şeklinde yazılması lazım” diyor. Tarih, tarihe yön veren liderlerin anlatımlarıyla oluşturuluyor. O nedenle Özşavlı’nın önerisini yürekten destekliyorum.
2023 SEÇİMLERİ MİLAT OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla her buluşmasında 2023 seçimlerinin önemine değiniyor. Dünkü kahvaltıda da, “Her seçim önemlidir ama 2023 seçimleri bir milat oldu. Kazanımlarımızın devam etmesi için çok çalışmamız lazım. Siz zaten çalışıyorsunuz ama sizin gayretlerinizi artırmanızı istiyorum” diyor.
VEFA TOPLANTILARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor.
“Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart’ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım” diye konuşuyor.
Bu çok önemli bir nokta. AK Parti’nin rakibi AK Parti diyorum. Eğer Erdoğan, büyük AK Parti ailesini toplar, kırgınlıkları ve küskünlükleri giderirse tabanda yeni bir heyecan dalgası oluşturabilir. Her ne yaşanırsa yaşansın o hâlâ AK Partililerin “reis”i.
İSTANBUL’DA KESİLEN AĞAÇLAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığına uzanan bir siyasi serüvene sahip olduğu için Erdoğan’ın gözünde İstanbul’un yeri bir başka. O nedenle İstanbul’un üzerinde titriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beşiktaş’ta Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarını kestirmesine tepki gösteriyor. “Gezi’de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP’yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım” diye konuşuyor.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN AÇILIŞINA DAVET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekillerini 18 Mart Cuma günü yapılacak olan Çanakkale Köprüsü’nün açılışına davet ediyor.
“18 Mart Cuma günü Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yapacağız. Devasa bir köprünün açılışını yapacağız. Deniz dalgalı olunca feribotlar çalışmıyor. Bir gün bazen iki gün Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçiş mümkün olmuyor. Şimdi 6 dakikada geçilecek. 2.5 milyar avroya mal oldu. Tabii ki bu hizmetin bir bedeli oluyor. En pahalı hizmet, alınamayan hizmettir. Biz Çanakkale Köprüsü’yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, Asya’yla Avrupa’yı birleştirdik. Bütün dünyaya örnek olduk. Marmaray’la iki kıtayı denizin altından birbirine bağladık. Dağları deldik” diyor.