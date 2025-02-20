Erdoğan’dan adrese teslim mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’e gelince partililer uzun kuyruklar oluşturuyor. O nedenle grup toplantısının yapılacağı salona güçlükle ilerliyor. Kongre nedeniyle bu kez kalabalığın sayısı artmış, kuyruklar uzamıştı. Görevliler zaman zaman “Sizi şöyle alalım” diye uyarıda bulunmak zorunda kaldılar. Erdoğan her zamanki gibi partililerle ilgilenerek, kimiyle fotoğraf çektirip, kimiyle ayak üstü birkaç kelime sohbet ederek ilerledi.

DEĞİŞİM SİNYALİ

Madem AK Parti Kongresi’nden başladık oradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir değişim sinyali verdi. İlçe başkanlarının yüzde 65’inin, il başkanlarının yüzde 75’inin değiştiğini belirterek, değişim trendinin parti yönetimi ve kabine ile devam edeceği sinyalini verdi.

TEMİZ SİYASET

AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. 24 yıldır kongreler yapıyor. AK Parti’nin bir kongresinde şaibe iddiası ortaya atıldı mı? CHP kurultayındaki şaibe iddialarına bakınca AK Parti’nin temiz siyasetinin altını çizme gereği duydum. Bunda tabii ki en büyük pay, AK Parti’nin lideri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

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ÖZGÜR ÖZEL’E ÖZEL İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şaibeli kurultay üzerinden CHP’yi hedef aldı ama Özgür Özel’e ayrı bir parantez açtı. Özgür Özel Genel Başkan seçilince Erdoğan, “Normalleşme” adı altında yüksek bir kredi açmıştı. Özgür Özel’le görüştü, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 28 Şubat paşaları konusunda Özgür Özel’in elini güçlendirdi. Ancak ne zaman ki Özgür Özel, Bahçeli’ye, “Suç ortağını bize doğru itmesin” diye çıkış yaptı o zaman ipler koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yetkili kurullarında Özgür Özel için, “Çürük tahta. Çürük tahtaya basılmaz” demişti. “Yeni Genel Başkan’la birlikte değişime dair umutlar ise yerini kısa sürede hayal kırıklığına bıraktı. CHP’de ‘gelenin gideni aratma’ geleneği Sayın Özel’le de bozulmadı” deme gereğini duydu.

ŞİİR DÜELLOSU



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabeti çok güçlü. Meydanları coşturuyor. Ecevit şiir yazardı, Erdoğan ise şiir okumayı çok seviyor. Ayrıca başarılı da. İmam Hatip’teyken şiir okuma yarışmasında birinci olduğunu, ödülünü de Necip Fazıl Kısakürek’in elinden aldığını anlatırken hâlâ heyecanlanıyor. Özgür Özel şiir okuma ustası olan Erdoğan’ı yanlış yerden vurmaya çalıştı. Ama komik duruma düştü. Erdoğan kaçırır mı? Özgür Özel’in, Ziya Gökalp’e ait, “Askere Selam” şirini okurken yaşadığı acemilikleri ekrana getirdi. “Şiiri katletti” dedi. Salondan kahkahalar yükseldi.

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ŞAİBELİ KURULTAY

CHP’nin “Şaibeli kurultayı” da Erdoğan’ın gündemindeydi. “Temennimiz; ortaya dökülen bu pisliklerin Ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır. ‘Para kulelerinin’ temsil ettiği mülevves anlayışın önce Ana muhalefetten, sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması gerekiyor” dedi. Dikkat edin bu işler hep Ekrem İmamoğlu’nun etrafında dönüyor. Nerede şaibe varsa orada İmamoğlu var.

GAYYA KUYUSU

Erdoğan, “Eskisi ve yenisiyle CHP Genel Başkanlarının içinde debelendikleri gayya kuyusuna bizi de çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onlara önerimiz de şudur: Kapanmamış bir hesapları varsa, buna bizi alet etmesinler; konu yargıya da intikal ettiğine göre, gitsinler, kozlarını mahkemede paylaşsınlar” deyip o faslı kapattı.

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TÜSİAD’A YAYLIM ATEŞİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan sıra TÜSİAD konusuna gelince açtı ağzını yumdu gözünü. Zaten TÜSİAD’la geçmişten gelen bir hesaplaşmaları var. Bu kez ne söylemek gerekiyorsa söyledi. Erdoğan konuşurken milletvekillerini izledim. TÜSİAD’a karşı bilenmişlerdi. Erdoğan’ı sık sık ayağa kalkarak alkışladılar.

Erdoğan bu kez “Eyy TÜSİAD” demedi ama fena halde yüklendi. “TÜSİAD’ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum: Demokrasilerde, hiç kimse layüsel değildir; hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde, biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız” dedi.

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TÜSİAD’A DUR DEDİK

Erdoğan, TÜSİAD’a karşı verdiği mücadelenin temeline indi. “2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bakınız bunlar, eski Türkiye’de sadece paraya hükmetmiyorlardı... Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz, işte buna ‘dur’ dedik” diye konuştu.

TÜSİAD ŞİMDİ NİYE KONUŞTU

Yıllardır susan TÜSİAD niye şimdi konuştu sorusu herkesin zihninde. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna cevap verdi. Bölgemiz yeniden şekillendirilirken, Türkiye bu sürecin önemli aktörlerinden biri olurken yıllardır susan TÜSİAD ağababalarının talimatı üzerine konuştu. Önce TÜSİAD konuştu, sonra İngiliz The Economist harekete geçti.Erdoğan’ın sözlerini kısaltarak aktaracağım. “Türkiye’nin; bölgesinde siyasi, askeri ve sosyal gücünü genişletip tahkim ettiği... Dünyada küresel sistemin yeniden inşası çağrılarına öncülük ettiği... ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda her türlü riski alarak önemli adımlar attığı... Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gece gündüz çalıştığı bir dönemde, TÜSİAD’ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığının farkındayız” dedi.

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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras sistemin çöktüğünü savunmuştu. Çöken onların kurduğu düzendi. Erdoğan ona değindi. “Çöktü” diyerek feveran ettikleri, yıllardır tıkır tıkır işleyen rant düzenleridir. İmtiyazlar üzerine bina ettikleri ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. İstikrarsızlık üzerinden paralarına para kattıkları sistem çökmüştür” diye konuştu.

TÜSİAD’A HODRİ MEYDAN

Birilerinin çıkıp TÜSİAD’a ‘siyaseti dizayn etmeye çok meraklıysan o zaman kur partini çık meydana’ demesini bekliyordum. Onu Erdoğan yaptı. “Eski Türkiye’nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Siyaset yapmaya çok hevesliyseniz ya parti kurarsınız, ya da ağzınızdan çıkacak iki çift söze bakan muhalefet partilerinden birini seçersiniz”.

Bu kadar basit.

EYVALLAH ETMEZ

Eyy TÜSİAD ya partini kur ya da siyasete ayar verme hastalığından vazgeç.

Erdoğan senin bildiğin liderlerden değil.

Askeri vesayete, darbelere, muhtıralara boyun eğmemiş olan Erdoğan sana mı eyvallah edecek.