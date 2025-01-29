Erdoğan, yeni sürece ilişkin hangi çağrıyı yaptı

Haberin Devamı

Biri ‘Terörsüz Türkiye’ diğeri ise Bolu Kartalkaya’daki otel yangını.

Erdoğan, “Kırk yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını sülük gibi emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” diyor.

KATKI YAPIN

Erdoğan bu açıklamaları bir süredir yapıyor. Ancak partisinin MKYK toplantısında ayrı bir çağrı yapıyor. “Terörsüz Türkiye hedefini mutlaka gerçekleştireceğiz” dedikten sonra MKYK üyelerine dönüp, “Bu konuda katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletebilirler” diyor.

SİYASİ AYAĞI GÜÇLÜ

Geçmiş dönemlerde farklı isimler altında, değişik yöntemlerin kullanıldığı süreçler yaşandı. Çok önemli bir birikim oluştu. Bu süreçlerin olumlu, olumsuz yanları görüldü. Tecrübe edinildi. Bu birikimin yeni sürecin kamuoyuna anlatılması konusunda değerlendirilmesi gerekiyor. Yeni sürecin siyasi ayağı güçlü çıktı. Meclis merkezli olması ve İmralı heyetinin siyasi partileri ziyaret ederek bilgilendirmesi yararlı oldu.

Haberin Devamı

TOPLUMUN KORKULARI VAR

Ancak kamu diplomasisi ayağı oluşturulmadı. Oysa toplumun endişeleri ve korkuları var. Bunların giderilmesi lazım. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkı yapması yönündeki çağrısı önemli.

ERDOĞAN, ‘NEDEN ARKADAŞIMIZ OLSA DAHİ’ DEDİ

İkinci başlık ise yüreklerimizi yakan Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili. Erdoğan, “Yangında 78 vatandaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz” diyor. İlk andan itibaren olayın siyasallaşmaması için çaba gösterdiklerini söylüyor. Zaman siyasi çekişme zamanı değil birlik ve dayanışma zamanı dediklerinin altını çiziyor. Sözlerini, “Sorumlulardan hesap soracağız. Kim olursa olsun, arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak” diye sürdürdü.

ABDULLAH GÜLER ANLATIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te araştırma komisyonu kurmak için teklif vereceklerini anlatıyor. Diğer partilerle ortak önerge ile komisyonun kurulması için çaba gösterdiklerinin altını çiziyor. Bazı gelgitler yaşandı ama Meclis’te tüm partilerin desteğiyle Grand Kartal Otel yangınını araştırmak üzere komisyon kurulması kabul edildi.

Haberin Devamı

ADALET BAKANI BİLGİLENDİRİYOR

Toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında bilgi veriyor. Olayın hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmeler yapıyor.

TURİZM BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlığının yaptığına, yangın denetiminin ise itfaiyenin görevi olduğuna ilişkin açıklamalar yapıyor.

EKREM İMAMOĞLU’NUN İSTEDİĞİ BU KEZ DE OLMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşması en çok merakla beklenen grup konuşmalarından biriydi. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreci açıkladı. Merakla beklenen bu değildi elbette ki. Ekrem İmamoğlu bir gün önce Ankara’ya geldi, Özgür Özel’le Çankaya Belediyesi’ne ait olan Ahlatlıbel tesislerinde yemek yediler. 3 saat süren yemeğe İmamoğlu’nun ekibinden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldı.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL YAPMADI

İmamoğlu ekibinin beklentisi Özgür Özel’in CHP grubunda çıkıp “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur” diye açıklama yapmasıydı.

Özgür Özel bu açıklamayı yapmadı çünkü partinin bölüneceğinden endişe etti. Mansur Yavaş’ın kendini özgür hissedeceği ve bağımsız adaylık yolunun açılacağını düşündü. Ayrıca Özgür Özel’in ‘top bana da gelir mi’ diye beklentisi var. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 1.6 milyon CHP üyesinin katılımı ile önümüzdeki 3 ay içinde bir seçim yapacaklarını ilan etti. Seçimin mart ayında yapılacağı söyleniyor. Özgür Özel’in yöntemi doğru. Ama sonuç çıkınca kim uyar, kim uymaz ona bakmak lazım.

Haberin Devamı

Eğer sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkmazsa parti karışır. Ekrem İmamoğlu ilan edilirse bu kez Mansur Yavaş partiden kopar. İkisine aynı seviyede oy çıkarsa Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelir.

İMAMOĞLU PARTİSİ

Ekrem İmamoğlu öyle baskın ki CHP’nin onun dışında bir gündeminin olmasına izin vermiyor. Özgür Özel de güçlü bir irade ortaya koyamayınca Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı partisine dönüştü. Koca Atatürk’ün partisi İmamoğlu partisi oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun tek bir gündemi var; cumhurbaşkanı adayı olmak. Hakkıdır. Ama CHP’nin İmamoğlu’nun adaylığından başka bir gündemi olmasına izin vermiyor. Hakkında açılan davalar nedeniyle CHP Genel Başkanı olun diye telkinde bulunanları dinlemiyor. Çünkü CHP Genel Başkanı olsa cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devasa imkânlarını kullanamayacak.

Haberin Devamı

İmamoğlu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeyim hem de CHP’nin tek cumhurbaşkanı adayı olayım hesabını yapıyor.

MANSUR YAVAŞ’IN PLANI

Mansur Yavaş ise süreci sessiz ve derinden izliyor. Mansur Yavaş’ın A planı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak. CHP’den istifa etmeyi ya da bağımsız aday olmayı düşünmüyor. Şimdi yakın çevresine, “Kovmadıkları taktirde CHP’den ayrılmam” dediği söyleniyor. Çünkü CHP’nin yüzde 30 civarındaki oyunu almadan seçimi kazanmak mümkün değil. Ama CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olursa Mansur Yavaş’ın yol ayrımına gelmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Bu arada olan CHP’ye oluyor.

CHP DENKLEMDEN DÜŞTÜ

31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden kaç ay geçti. 10 ay önce yerel seçimlerden birinci olarak çıkan parti ne durumda? Suriye’de Baas rejimi yıkıldı, Esed ülkeyi terk etti. Yeni bir Suriye ortaya çıktı. ABD’de Trump züccaciye dükkânına giren fil gibi ortalığı dağıtıyor. Gazze’de geçici ateşkes sağlandı. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Ekonomi can yakıcı olmaya devam ediyor.

CHP’NİN GÜNDEMİ

CHP’nin bunlar için söyleyebileceği bir şey yok mu? Ekim ayından bu yana CHP’nin gündeminde ne var? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması, Mansur Yavaş’ın konser harcamaları, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar.

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada çok önemli gelişmeler yaşanırken CHP siyasi denklemden düştü. Çağlayan Adliyesi ile Silivri Cezaevi arasında gidip gelen bir partiye dönüştü.

Bir de değişmeyen gündem maddesi olarak Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı.

Artık CHP’nin faaliyetleri değil, Ekrem İmamoğlu’nun polemikleri gündem oluyor.