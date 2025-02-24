Erdoğan, yeni gelecek milletvekillerine ‘gel gel’ yaptı

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Sabah saatlerinde eksi 10 dereceydi. Kuru bir ayaz vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre salonunun dışındaki partililere hitap ederken, eksi 6 dereceyi gösteriyordu. Erdoğan, “Dışarıda 60 bin kişi ile selamlaştık” dedi. Kafasında beresi, elinde eldiveni olan kendini korudu ama tedbirsiz gelenler soğuktan titriyordu.

Erdoğan ilk mesajını salonun dışında yaptığı konuşmada verdi. CHP’yi “şaibeli kurultay” iddiası üzerinden vurdu. “Şaibesiz şekilde bu günlere getirdik” dedi. Erdoğan salona ise “İşte o geliyor, tarihe yön veren lider, mazlumların sesi olan Erdoğan geliyor” anonsu eşliğinde girdi. Erdoğan’ın salona girişi coşkuluydu. Uzun süre ayakta alkışlandı.

GENÇLERİN PERFORMANSI

Cumhurbaşkanı daha önce eşi Emine Hanım’la birlikte salonda tur atardı. Bu kez salon turu yerine sahneyi tercih etti. Önce tanıtım filmi ekrana yansıdı, ardından gençlerin canlı müzik performansı başladı. Tanıtım filminin müziğini sahnede canlı olarak sundular. Cumhurbaşkanı son bölümde sahneye çıktı, bir süre gençlerin canlı performansını izledi. Sonra gençlere teşekkür edip konuşmasına geçti.

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MİKROFONU UZATMADILAR

AK Parti’nin tanıtım filmi ve gençlerin performansı şaşırtıcıydı; ağır siyasi havayı renklendirdi. Gençlerin mikrofonu Erdoğan’a uzatmasını bekledim. Mikrofonu uzatsalar onlara eşlik ederdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında sıcak siyasete ilişkin önemli mesajlar vardı. Onları başlıklar halinde aktarıp salondan ve MKYK listesinden izlenimlere geçmek istiyorum.

CHP’Yİ HEDEF ALDI

1. Erdoğan, Özgür Özel’le girdiği terör örgütü marşı tartışmasına göndermede bulundu.

“Bizim okuyacağımız tek marş; İstiklal Marşı’dır” dedi.

2. Erdoğan’ın CHP’nin peşini bırakmaya niyeti yok. Para kulelerini boş geçmedi. “Bu eşsiz başarıya öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık” diye konuştu.

3. Erdoğan yeni terimler ortaya attı. Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimlerde “Kent Uzlaşısı” adı altında DEM Parti ile yaptığı işbirliğini “Toksik Demokrasi” olarak tanımladı. “Toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır” dedi.

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SOL JARGONU KULLANDI

4. Darbelere geniş bir yer ayırdı. Menderes’in idamından söz etti. “Fidan gibi delikanlıların son nefesini idam sehpalarında verdiğini gördük” derken, ‘Üç Fidanı’ı; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını mı kast etti diye düşünmeden edemedim. Sol unuttu ama 70’li yıllarda patronlar eleştirilirken “komprador burjuvazi” denilirdi. Neredeyse “komprador burjuvazi” denilmeden cümle kurulmazdı. Erdoğan, TÜSİAD’ı eleştirirken “Komprador burjuvazi” dedi. CHP’yi “komprador burjuvazi” gönüllü taşeronluğuna soyunmakla suçladı. Bunu eski tüfek solcular, rüyalarında görseler inanmazlardı.

TÜSİAD’A: “KAOS BARONU”

5. TÜSİAD’ı adeta bombaladı. TÜSİAD’ı “kaos baronu” ilan etti. TÜSİAD’ı Batı’lı güçlerle kurduğu asimetrik ilişkiye güvenmekle suçladı. “Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı” diye çağrı yaptı. TÜSİAD’a “Kur partini çık karşıma” diye meydan okudu. “Kayıtdışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır” diye konuştu.

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TÜSİAD başına iş açtın; Erdoğan peşini bırakacak gibi gözükmüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

6. Erdoğan, 2025 yılını “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşeceği yıl olarak ilan etmişti. Erdoğan, konuşmasının bir bölümünü bu konuya ayırdı. İmralı’nın yapacağı çağrıya değinmedi. Ama “Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset diyoruz” diyerek mesajını verdi.

YAPAY ZEKÂ

7. Erdoğan’ın konuşmasının bir bölümü sıcak siyasete ayrılmıştı. Ama 50 sayfalık konuşmanın en özel bölümü “Türkiye Yüzyılı Reform Programı” başlığıydı. Yapay zekâ da bu başlık altında kendine yer bulmuştu.

ÇIKARDIĞI BÖLÜM

8. Cumhurbaşkanı konuşmasında, dış politikaya ilişkin bölümü atladı. Gazze, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlar orada yer alıyordu.

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“Yeni dünyada kutup başı olarak yerimizi en güçlü biçimde alacağız” diyordu. Bizim muhalefet kabullenmiyor ama Fransız dergisi Le Point bile yeni dünya düzenine yön verecek 4 liderden biri Erdoğan diyor.

YENİ KATILAN MİLLETVEKİLLERİ



Bu mesajları paylaştıktan sonra tekrar kongreye ilişkin gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Erdoğan, her MKYK listesini geleceğe yönelik bir perspektife göre hazırlar. Bu aynı zamanda gelecek siyasetine ilişkin bir mesaj anlamını taşır. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nden gelenler MKYK’da yer aldılar. Gelecek Partisi’nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK’ya girdiler. Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

GEL GEL YAPTI

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Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK’da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine “yeriniz sağlam” mesajını verdi hem de gel gel yaptı. Erdoğan, Meclis’ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı “açık kapı” politikası uygulayacak. İlerleyen süreçte İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi boşalırsa şaşırmam.

AKŞENER CUMHUR İTTİFAKI’NDA

AK Parti Kongresi’nde kulağı en çok çınlatılanlardan biri de Meral Akşener’di. Akşener’e yakın isimler AK Parti’ye katılıp önemli görevlere getirilince, Meral Akşener de Cumhur İttifakı’na katıldı yorumları yapıldı.

BAHÇELİ’YE ÖZEL İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Devlet Bahçeli’ye ve Cumhur İttifakı’na özel bir yer ayırdı. Bahçeli’nin özel anlamlar taşıyan çiçeği baş köşede yerini almıştı. Genel Başkanlık seçimi bittikten sonra, daha salondayken Erdoğan’ı arayıp kutlayan ilk lider Devlet Bahçeli oldu.

YENİ MİLLETVEKİLLERİ

MKYK listesinde değişim rüzgârını yansıtan isimler vardı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, gazeteci kökenli Milletvekili Hulki Cevizoğlu, ekonomi yorumlarıyla göz dolduran Prof. Dr. Abdulkadir Develi, iletişim profesörü Zakir Avşar, Meclis’te CHP’lilerle girdiği tartışmalarla ön plana çıkan Osman Gökçek ve merhum Erbakan’ın korumalığını da yapan Abdurrahman Akyüz ilk göze çarpan isimlerdi.

MİLLİYETÇİ PROFİL

Erdoğan, AK Parti MKYK’yı oluştururken partinin ana omurgasını oluşturan isimleri korumuş. Ama Türk milliyetçisi profilini biraz daha yükseltmiş. Bölgede etkili bir isim olan Salim Ensarioğlu AK Parti’ye katıldı. Ama yürüyen yeni sürece rağmen Orhan Miroğlu’nun da alınmamasıyla MKYK’da Kürtlerin temsili yok denecek kadar azalmış.