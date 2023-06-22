Erdoğan yeni dönemin ipuçlarını verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarına değineceğim ama önce seçimden sonra AK Parti’nin ilk grup toplantısı olması nedeniyle gözlemlerimi aktarmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e gelmeden önce şeref salonunun içi dışı dolmuştu. Her seferinde seçim olur, Erdoğan kazanır ve Meclis’e gelirken kalabalık bir heyet tarafından karşılanır. Siyasetin ilacı başarı. O da Erdoğan’da var. Kılıçdaroğlu grup toplantısına geliyor, kendisine eşlik eden Grup Başkanı Özgür Özel aynı zamanda onun koltuğuna talip.

BAKANLARDAN İZLENİMLER

Milli Savunma Bakanlığı’nda halef selef olan Hulusi Akar ile Yaşar Güler Meclis’e birlikte geldiler.

İçişleri Bakanlığı döneminde olağanüstü bir tempoda çalışan Süleyman Soylu ise belini incitmişti. Selamlaştık, geçmiş olsun dedik. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha önce Ankara’da bürokraside görev yaptığı için olsa gerek Meclis’e hiç yabancı değildi.

ARDA’NIN GOLÜ

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la Galler maçını konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptanımız Hakan Çalhanoğlu’nu arayıp tebrik etmişti. Ama attığı muhteşem gol nedeniyle Arda’yı arayıp pozisyonu yorumlaması ilginçti. Erdoğan eski futbolcu olması nedeniyle hem sporla çok ilgili hem de futbolcuların pozisyonlarını izleyip “Gole gidiyor” ya da “Bu da kaçar mıydı?” diye yorum yapıyor. Arda gerçekten ender gollerden birine imza attı. Erdoğan hem siyasette hem sporda pozisyonları doğru yorumladığı için bugün ayakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e gelişi ve gidişi sırasında kendisine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Bir dönem önce bu görevi Mustafa Şentop yerine getiriyordu. AK Parti grubunun kapısına gelince Numan Kurtulmuş oradan ayrıldı. Toplantıdan sonra tekrar kapıya kadar eşlik etti.

YENİ BİR TABLO VARDI

AK Parti grubuna girince ilk kez bu kadar yenilenme olduğunu fark ettim. Yıllardır basın locasında grup toplantılarını birlikte izlediğimiz gazeteciler Şebnem Bursalı ve Hulki Cevizoğlu ise milletvekili sıralarında yerlerini almışlardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Şimşek’i tekrar bakanlık sıralarında görmek güzeldi. AK Parti oturumunu yöneten Özlem Zengin, ilk günün anlamına uygun bir konuşma yaptı. Erdoğan, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’la birlikte oturdu.

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6’LI MASA ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarına gelince. Kılıçdaroğlu’nu 6’lı Masa üzerinden eleştirdi. CHP liderinin, “Değil 6’lı, gerekirse 16’lı masa kuracağım” sözüne, “Ne diyorlar; 6’lı masa. Şimdi 16’lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım” diye seslendi. Ama belli ki Kılıçdaroğlu’nun 16’lı masa çıkışı Erdoğan’ın radarına girmiş. “Değil 16’lı, 160’lı masa kursa da milletin tokadını yemekten kurtulamaz” diye yüklendi.

KUMAR MASASI

Tam da İYİ Parti’nin kurultayı öncesinde Erdoğan 6’lı Masa’ya eleştirilerini Meral Akşener’in, “kumar masası” çıkışı üzerinden sürdürdü. “6’lı Masa kurdular. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası demedim, noter masası demedim. Diyen kimdi? O masanın etrafında olanlar” diye konuştu.

TAHT KAVGASI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan koltuk kavgasını nasıl yorumladığını merak ediyordum. “Taht kavgası” dedi. Yani millete bir faydası olmayan “taht kavgası”, ben daha çok “Taht Oyunları”na benzetiyorum. “Game of Thrones.” Erdoğan, “Baba oğul arasındaki taht mücadelesinin bizim için önemi yok. Su alan gemi dümenine kim gelmiş, önemi yoktur” dedi.

Erdoğan ilk değerlendirmesinde, “Gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı” demişti. Erdoğan’ın bu benzetmesini CHP içindeki muhalefet de satın aldı. İlhan Cihaner, “Gemi su alıyor” diye çıkış yaptı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A GÖREV

İKİ gözlemim oldu. Erdoğan, her ne kadar Kılıçdaroğlu’nu hedef alsa da Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak onun cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamıştı, şimdi Kılıçdaroğlu’na yüklenerek onun CHP’nin başında kalmasını sağlıyor.

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İkinci ise, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki mücadelenin sürmesini istiyor. Dün o denkleme Mansur Yavaş’ı da soktu. İmamoğlu ve Yavaş’ı, CHP’ye genel başkan yardımcısı olarak almasını önerdi. “İki koltuk al yanına. Birini İstanbul’a, diğerini Ankara’ya ver. Onlar da orada otursunlar” dedi.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Erdoğan yerel seçimlerden önce başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğini gerçekleştirmek istiyor. Ekim ayında harekete geçilecek.

Kılıçdaroğlu’na, “Eğer dürüstseniz, samimi iseniz başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sizi milletimize bangır bangır anlatacağım” diye seslendi.

Erdoğan, başörtüsü hamlesi ile muhalefeti bölebilir. İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti, başörtüsünün aleyhinde oy kullanabilir mi? Geriye CHP ile Yeşil Sol Parti kalacak. Eğer CHP hayır derse Erdoğan onu meydanlarda kullanır.

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EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN

ERDOĞAN’ın konuşmasında yeni ekonomi yönetimiyle ilgili bölümü atlarsam önemli bir eksiklik olur. Erdoğan, “Ekonomide güçlü, yetkili bir ekip kurduk. Ekonomik Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız. Vatandaşın işini, aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız” dedi. Bugün Merkez Bankası’nın faiz artırımı nedeniyle gözler yeni ekonomi yönetiminde olacak. Erdoğan’ın desteğiyle yeni ekonomi yönetiminin başarılı olacağından kuşkum yoktur.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

KILIÇDAROĞLU seçimi kaybetmesine rağmen kendisini başarılı ilan etti. Bir özeleştiri yapmaya yanaşmıyor ama Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Dün de “Mazeret aramadan, vatandaşı suçlamadan kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. MYK toplantılarımızda değerlendirmeleri dinleme fırsatı bulduk. Kuyumcu titizliğinde yürüteceğiz çalışmaları. Muhasebe sürecini neticelendireceğiz. Hatamız varsa düzelteceğiz. Milletimizin çizdiği istikamette yolumuza devam edeceğiz” dedi. Seçim kazanılacaksa bu yaklaşıma ihtiyaç var.

HEDEF YEREL SEÇİMLER

Dün de dikkat çekmiştim. Erdoğan seçimi kazandığı gece yeni hedef olarak yerel seçimleri göstermişti. AK Parti grubunda da “Yerel seçimleri ihmal etmeyeceğiz. Psikolojik üstünlüğü devam ettireceğiz. Hedefimiz, son seçimlerde el değiştiren belediyeler önce olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Büyükşehirlere daha fazla asılacağız. Rehavete kapılmadan kutlu yolda yürüyeceğiz” dedi.