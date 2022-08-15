Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yükselişte

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Geçmişte yaptığı anketlerin isabetsiz çıkması üzerine mesleği bırakmak zorunda kalan birisi, buna rağmen algı operasyonuna kalkıştı. Akraba kontenjanından yeniden döndüğü kamuoyu araştırmalarında karavana atışlara devam etmekle yetinmiyor bir de anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor. Kestiği yüksek faturaların bedelini ödemek için CHP’nin oylarını Kapadokya’da balon turuna çıkarmış gibi yükseltiyor.

KILIÇDAROĞLU DA İNANMIYOR

AK Parti’yi yakında barajın altına düşürecek ama yaptığı anketlere Kılıçdaroğlu bile inanmıyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Anketler bize de geliyor. İki firmanın abonesiyiz, onlar geliyor. Geldiklerinde ilgili genel başkan yardımcımıza gönderiyorum. Emin olun açıp bakmıyorum bile” dediği anketçilerden. Peki yayınladığım anketlerden neden rahatsız oluyor? İşin asıl önemli olan tarafı burası. Kendince bir algı operasyonuna soyunuyor. Ama güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin verileri onun balonunu patlatıyor.

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O nedenle Prof. Dr. Ömer Çaha’nın danışmanlığını yaptığı, Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in temmuz ayı anketinin kaç kişi ile yapıldığını hem yazı ile hem rakamla vereceğim. Araştırma 26-30 Temmuz tarihleri arasında iki bin kişi (2000) üzerinden yapılmış.

EKONOMİDE VERİLER NE DİYOR

Areda-Survey temmuz ayının en önemli gündem maddesini sormuş. Yüzde 33.1’le ekonomi ve enflasyon ilk sırada geliyor. Onu yüzde 18.2’yle zam ve pahalılık takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 13’le tahıl anlaşması yer alıyor. Onun hemen ardından yüzde 6.8’le yoksulluk geliyor.

Ekonomi seçimlerin kaderini etkileyecek en önemli faktör olduğu için geriye dönük bir kıyaslama yapmak istiyorum. Neredeyse 2022 yılının başından itibaren ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk ilk dört gündem maddesini oluşturuyor. Bu oran yüzde 75’in üzerinde çıkıyordu. Mayıs ayında 77.5, haziran ayında bu oran yüzde 74.9’du. Temmuz ayında ise tahıl anlaşması üçüncü sıraya yerleşirken, ekonomiyle ilgili veriler yüzde 58.1 çıkıyor.

EKONOMİ PARTİSİ

Yine de bu oran düşük bir oran değil. Yine ilk sırada ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar çıkıyor. Mevsimsel etkiyi de dikkate almak gerekiyor. Ama iktidarın hayat pahalılığı karşısında vatandaşın alım gücünü yükseltme çabası karşılık bulmuş. Samimi olarak çaba gösterilince vatandaş onu hissediyor. Okulların açılması ve zorlu kış şartlarında ekonomi yine ağır bir şekilde gündemimizde yer etmeye devam edecek gibi. 2023 seçimlerinde AK Parti’nin en büyük rakibi ekonomi partisi olmaya devam ediyor.

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ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NEDEN YÜKSELİYOR



Temmuz ayı anketinde dikkat çekici bir değişiklik cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendini gösteriyor. “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 47.8’i Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23’le Mansur Yavaş geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15.8’le üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8.6’yla Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise gerileyişini sürdürüyor. İmamoğlu yüzde 2.8’le beşinci sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar iddialı iki isim olan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu etrafında toplanıyor. Seçmenin 2023 seçimlerinde iddiası olmayan adaylara pek ilgi göstermeyeceği, oyunu zayi etmeme motivasyonuyla hareket edeceği anlaşılıyor.

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YÜKSELİŞ TRENDİ

Mayıs ve haziran ayı verilerini incelediğimizde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oylarının yükseldiği anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu mayısta yüzde 10.6, haziran ayında ise yüzde 12 alıyordu. Bu oran temmuz ayında yüzde 15.8’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mayıs ayında yüzde 45.7, haziran ayında yüzde 46.3 alıyordu. Temmuz ayında bu oran yüzde 47.8’e yükseldi.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışından koparken, Mansur Yavaş, Erdoğan’dan sonra ikinci sıradaki konumunu koruyor. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye sorulduğunda ise ankete katılanların yüzde 34.6’sı Mansur Yavaş’ı gösteriyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI



“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 35.6’sı AK Parti diyor. CHP yüzde 24.3’le ikinci sırada çıkarken İYİ Parti yüzde 13.5’le üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. HDP’nin yüzde 10.6 çıktığı ankette MHP diyenlerin oranı yüzde 10.3 çıkıyor.

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Anketleri düzenli olarak takip etmenin yararı, geriye doğru kıyaslama imkânı veriyor. Örneğin İYİ Parti oyları en çok değişkenlik gösteren parti olarak karşımıza çıkıyor. İYİ Parti’nin oy oranı 2020 yılı Eylül ayında yüzde 9.7’ydi. Şimdi yüzde 13.5’e yükselmiş. Oylarının bir kısmını Zafer Partisi’ne kaptıran İYİ Parti, diğer partilerden aldığı oylarla telafi etmeyi başarmış.