Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıktı

Haberin Devamı

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin’in sesi oldu. Erdoğan dünyanın en etkili liderlerinden biri. Ayrıca etkili bir hitabete sahip. Erdoğan, konuşmasını Gazze’deki dramı yansıtan fotoğraflarla destekleyince ortaya etkili bir konuşma çıktı. Çünkü Erdoğan Filistin davasına inanarak konuştu. İnsanlığın vicdanı oldu.





Erdoğan’ın etkisini Trump’ın İslam dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda da gördük. Sadece Erdoğan ile Trump’ın yan yana oturmasını kastetmiyorum. O görüntü elbette ki önemliydi. Erdoğan’a verilen değeri ve Türkiye’nin yükselen güç olduğunu gösteriyordu. Ama ondan da öte, toplantıda alınan kararlardı. Trump toplantıya Gazze’yle ilgili bir plan sundu. Erdoğan’ın dokunuşlarıyla Gazze planı önemli değişikliklere uğradı. Erdoğan toplantıdan sonra, “çok memnunum” derken bunu kastediyordu.

Haberin Devamı

AĞIRLIK TÜRKİYE

Beyaz Saray’daki toplantıda elbette ki gündem maddelerinden biri de Gazze’ydi. Ama edindiğim bilgiye göre ağırlıklı olarak Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler ele alındı. Bizim Amerika ile önemli başlıklarımız var.

F-16 alımı, F-35 projesine geri dönüşümüz, Caatsa yaptırımlarının kaldırılması, Boeing uçağı alımı gibi. Suriye’deki SDG-PKK sorununun çözümü ise ayrı bir başlık.

LİDER DİPLOMASİSİ

Erdoğan ile Trump arasında çok güçlü bir iletişim var. Erdoğan, “dostum” diyor. Trump, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir lider olduğunu vurguluyor. Erdoğan’ı şikâyet etmek üzere giden İsrail Başbakanı Netanyahu’yu, “Makul ol Bibi” diye uyarmıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Devlet Konukevi’nde misafir ederek verdiği değeri gösterdi. Liderler arasındaki dostluklar önemlidir. Lider diplomasisi ile birçok sorunun aşılması mümkündür. Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin iyi olması Türkiye açısından da bir kazançtır. Beyaz Saray’daki görüşmenin sonuçları bize bunu gösterecek.

Bazı konular vardır ki iktidar, muhalefet çekişmesi olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze’nin sesi olurken, ABD Başkanı ile Gazze planını müzakere ederken, Beyaz Saray’da Türkiye’nin menfaatleri için mücadele verirken muhalefetin onu eteklerinden çekmeye çalışması ise Türkiye açısından bir talihsizliktir.

Haberin Devamı

İSMET PAŞA ÖRNEĞİ

Özgür Özel’den, Menderes yurtdışına gidince, Türkiye’ye dönene kadar muhalefetini kesen İsmet Paşa’nın tavrını beklemiyorum ama bu kadar kısır politika olmaz.

F-16 alımı konusunda ilerleme sağlansa, Türkiye, F-35 projesine geri dönse, Caatsa yaptırımlarının kaldırılması için adım atılsa, SDG-PKK’nın Suriye devletine entegresi konusunda kararlı bir tutum takınılsa, Beyaz Saray’dan Türkiye’nin yararına kararlarla dönülse bu ülkemizin menfaatine olmaz mı?

Erdoğan-Trump görüşmesinin sonuçlarını iyi takip etmemiz lazım.

TRUMP'IN SÖZLERİ

Trump, Beyaz Saray’daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi?

* Erdoğan'a çok saygı duyuyorum, saygıdeğer biri.

Haberin Devamı

* Erdoğan'ı ağırlamak benim için şeref.

* F-16’ları ve F-35’leri görüşeceğiz.

* Erdoğan çok çetin bir adam.

* CAATSA yaptırımları kalkabilir.

* Türkiye almak istediklerini alacak.

* Erdoğan, Putin ve Zelenski'den saygı görüyor.

* Suriye, Erdoğan için zaferdi. Erdoğan Suriye'yi kurtardı, bu onun başarısı."

Beyaz Saray’da Trump’la görüşmeler pek tekin değil. Zelenski’nin gördüğü muameleyi hatırlatmak bile istemiyorum ama Beyaz Saray’daki görüşmede Avrupalı liderlerin yaşadıkları göz önüne getirilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın el üstünde tutulması Türkiye açısından gurur verici.

Erdoğan o tür bir muameleye izin vermezdi ama ilişkilerimiz zarar görürdü.

KİM RAHATSIZ OLDU

Haberin Devamı

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM’deki performansı, İslam ülkeleri ile toplantıda Trump’la yan yana oturması, Beyaz Saray’daki görüşmeden önce, "Blair House”da ağırlanması, Beyaz Saray görüşmesinin çok başarılı geçmesi, Erdoğan ile Trump arasındaki olumlu hava en çok kimi rahatsız etti?

Netanyahu’yu rahatsız etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i rahatsız etti.



Ben bir Türk vatandaşı olarak buna Özgür Özel’i eklemek istemem.

CNN TÜRK HABERCİLİĞİN ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİ



Filistin’le ilgili gelişmelerin damgasını vurduğu BM toplantısında CNN Türk, Amerika’daki gelişmeleri sıcağı sıcağına aktararak habercilikte öne çıktı. Türkevi’nin önünü ve Beyaz Saray’ı adeta bir stüdyoya çevirdiler. Yunus Paksoy hem son dakika gelişmeleri duyurdu. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı soru cevapla başarılı bir habercilik yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la söyleşi ise başarılıydı.

Haberin Devamı

MUHABİR HEYECANIYLA

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ise bir muhabir heyecanıyla çalıştı. Sahadan yaptığı değerlendirmelerle, verdiği kulislerle yayınlara ağırlık kazandırdı. CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan izleyicilere oradaki havayı yansıttı. Savaş bölgelerinden görüntüler aktaran CNN Türk kameraman şefi Ahmet Akpolat ise bu kez hem BM’den hem Beyaz Saray’dan yansıttığı görüntülerle bize haberciliğin bir ekip işi olduğunu gösterdi.

CNN Türk ekibinin başarılı yayınlarını haberciliğin ölmediğini anlatmak için paylaştım. Yeter ki biz iyi habercilik yapalım.