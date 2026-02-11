Erdoğan: Suriye süreci yükümüzü hafifletti

Haberin Devamı

SDG, 10 Mart’ta yaptığı mutabakata uymamış bunun üzerine Halep’te, Deyr Hafir’de ve Meskene’de Suriye ordusu tarafından yapılan operasyonlarda ağır bir hezimete uğramıştı. SDG, bunun üzerine Suriye devletine entegrasyon için Şam hükümetiyle anlaşmaya varmak zorunda kalmıştı.

SDG’nin kontrol ettiği Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arap herhangi bir operasyona gerek kalmadan Suriye devletinin kontrolüne geçti.

ÖNÜMÜZÜ AÇTI

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştı. Ama Erdoğan’ın ne düşündüğü merak ediliyordu. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan’ın “Suriye’de gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde yükümüzü hafifletti. Önümüzü açtı” dediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yapılacak AK Parti grup toplantısında ise bu konuda geniş kapsamlı değerlendirmeler yapacağı söyleniyor. Erdoğan’ın grup konuşmasını merakla takip edeceğiz.

SURİYE’DE İFTAR VERECEKLER

Ayrıca AK Parti, ramazan ayında Suriye’de iftar programları yapmayı planlıyor. 19 Şubat’ta başlayacak olan ramazan için şimdiden hazırlıklara başlandı. AK Parti’nin ramazan ayında Suriye’de bütün kesimleri kucaklayacak iftar programları yapacağı öğrenildi. Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Halep’te, Meskene’de, Deyr Hafir’de, Rakka’da, İdlib’te, Hama’da, Humus’ta, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgeler olan Afrin, Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arap’ta, Nusayrilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus’ta iftar programları düzenleneceği ifade edildi.

CHP’DE ÖZGÜR ÖZEL’E KARŞI ÇIKIŞLAR BAŞLADI

Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a gece yarısı attığı küfür, hakaret ve tehdit dolu mesajlar yüzünden çok yıprandı. Öyle ki genel başkanlığı üzerinde büyük bir soru işaretinin oluşmasına yol açtı. CHP içinde liderliği tartışılmaya başlandı.

İlk işareti CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın verdi. Gökhan Günaydın, genel başkan adayı. Yani Özgür Özel’in rakibi. Ekrem İmamoğlu’na çok yakın bir isim. Hatta o günlerde Ekrem İmamoğlu’na “Özgür’ü değil beni desteklesen genel başkan olurdum” diye sitem ettiği söylenmişti.

Gökhan Günaydın, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifa süreciyle ilgili bir çıkış yaptı. Bugüne kadar Keçiören Belediyesi’nin kapısından içeri girmediğini söyledikten sonra, “Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Benim için sürpriz değildir. Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır” dedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Özel dün CHP grup toplantısında bu konuya değindi. Ancak tam karşısında oturan Gökhan Günaydın’ı hedef almak yerine, “Birkaç köşe yazarı yazmış” demeyi tercih etti. “Efendim, aday gösterenler özeleştiri yapmayacak mı, bilmem ne yapmayacak mı... Bakın, bir özeleştiri yapılacaksa hepsini ben yapacağım. Hepsi bana ait. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum. Yüzde 65 belediyeyi alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın; bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp ‘özeleştiri özeleştiri’ yapacaksın” diye tepki gösterdi.

GÖKHAN GÜNAYDIN-ALİ MAHİR BAŞARIR

Özgür Özel tepki göstererek bu işin içinden sıyrılamayacak gibi. Gökhan Günaydın eğer Ekrem İmamoğlu’nu ikna edebilirse aday. Ali Mahir Başarır da Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı yapıp CHP’nin başına geçmeye hazırlanıyor. CHP’de kazan kaynamaya başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇELİŞKİLERİ

Ahmet Kaya’nın buğulu sesiyle, “Bu ne yaman çelişki anne”yi dinlemek güzel de Özgür Özel’in ağzından çelişkilerini dinlemek zor.

Özgür Özel dün CHP grup toplantısında Mesut Özarslan hakkında PORTAŞ dosyasını açtı, yolsuzluk iddiasında bulundu. Zaten attığı mesajlarda da hırsız diyor.

Özgür Bey, Mesut Özarslan 2019-2024 yılları arasında PORTAŞ Genel Müdürlüğü yaparken dürüsttü de 2024-2026 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı yaparken namusluydu da CHP’den istifa ettiği gün mü namussuz oldu. 7 yıl namuslu olan Mesut Özarslan, 48 saat içinde mi hırsız oldu?

Üç kez makamınıza çağırıp ‘sen hırsız mısın’ diye görüştüğün kişinin hırsız olduğunu anlamadın da telefonuna çıkmadığı gece mi anladın?

Mesut Özarslan, attığın küfürler karşısında sesini çıkarmayıp CHP’de kalsaydı dürüst olmaya devam edecek miydi?

Özgür Özel’in bir de evlere şenlik olan bir savunması var.

“Aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin” diyor.

Peki “P.ç” demek, “Seni doğuran ana senden utanır” demek aileye yönelik bir iltifat mı?

BU GAZETECİLİK DEĞİL

Muhalif gazetecilerin CHP’yi savunmalarını anlıyorum. Ama savunulacak iş vardır, savunulmayacak iş vardır. Gazeteci, her türlü pisliği temizleyen deterjan değildir. Zaman zaman eleştiride bulunan, yanlışa yanlış diyen, onurlu, namuslu, saygın meslektaşlarımı tenzih ediyorum. İçlerinde çok güçlü gazeteciler var ve benim habercilik yapanlara bir söz yok. Ama adamlar özel uçak kiralayıp Kıbrıs’a kumar oynamaya gitmişler. Adamların uçakta uyuşturucu kullanıp eskort kadınlarla cinsel ilişkiye girdiklerini o kadınlar anlatıyorlar. Bunun karşılığında ne kadar para aldıklarını dahi itiraf ediyorlar.

Otellerde VIP odalar kiralayıp uyuşturucuyu çekip, eskort kadınlarla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ediyorlar.

Muhalif gazetecilik adına bunları görmezden gelenler var.

SAVUNMA MEMURLARI MI

Koskoca CHP’nin Genel Başkanı gecenin bir yarısı, o sırada CHP’de olan belediye başkanına “P.ç” diye mesaj atıyor, “G.t” diyor. Küfürle yetinmiyor, bir de tehdit ediyor. Partisi bile savunmuyor. Ama onu savunmak bazı gazetecilere düşüyor.

Para kuleleri çıkıyor, pavyon köşelerinde delege pazarlıkları yapılıyor, rüşvet alan aldım diyor, veren verdim diyor ama onu savunmak bazı gazetecilere düşüyor.

Bize yandaş gazeteci diyorlar ya 100 yandaş gazeteci bir araya gelse bunların savunduğunu savunamaz.