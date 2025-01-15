Erdoğan, Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi

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Büyük kongreye kadar milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek. Peki milletvekillerinden Erdoğan’a en çok hangi soru geldi? Milletvekilleri en çok hangi konuda değerlendirmeler yaptılar?

ÖCALAN SORUSU

Yeni süreç başlamamış olsaydı bu soruya banko ekonomi ve hayat pahalılığı diye yanıt verirdim. Ama milletvekilleri en çok yeni sürecin üzerinde durmuşlar, Erdoğan’a bu sürecin sonunda Öcalan’a ev hapsi olacak mı, olmayacak mı sorusunu sormuşlar. Sürece ilişkin olumlu değerlendirmeler yapılmış. Bu arada kaygılarını ifade edenler olmuş. Güneydoğu milletvekillerinden ise coşkulu destek gelmiş.

Bunları tek tek paylaşacağım. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece ilişkin değerlendirmesini paylaşmak istiyorum, ardından Öcalan’la ilgili soruya verdiği cevabı aktaracağım.

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KONUŞMANIN 4 AYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının birkaç ayağı var. Ama hepsi birbirinin içine geçmiş halkalar gibi.

1- Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefini anlatmış. “2025 yılında terör bitecek” demiş. Devletin terörle mücadelede çok güçlü olduğunun altını çizmiş. “Terörü tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz” demiş.

SİLAH BIRAKACAKLAR

2- Bu sürecin bir pazarlık süreci olmadığını anlatmış. “Terör örgütünün kendini feshetmesi, sadece Türkiye’de değil, Irak ve Suriye’de de silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi gerekiyor” diye konuşmuş.

İÇ CEPHENİN TAHKİM EDİLMESİ

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos konuşmasında ve 1 Ekim’de Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada iç cephenin tahkim edilmesinden söz etmişti. Milletvekilleriyle kahvaltıda da aynı vurguyu yapmış.

BÖLGEDE BARIŞ HAVASI

Yeni sürece ilişkin olarak milletvekilleri de söz alarak görüşlerini açıklamışlar, sorular sormuşlar. Güneydoğu milletvekilleri, yeniden barış umudunun doğmasının bölgede coşkuyla karşılandığını aktarmışlar. Yeni sürece bölge halkının büyük bir destek verdiğinin altını çizmişler. Sürecin aleyhinde bir konuşma olmamış.

EN ÇOK SORULAN SORU

Ama bazı sorular sorulmuş. En çok sorulan soru ise Öcalan’ın ev hapsine çıkma konusu olmuş. Bu soru toplumun bu konudaki hassasiyetini yansıtması açısından önemli olduğu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıt aynı zamanda sürecin önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

EV HAPSİ YOK

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Erdoğan “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” diye yanıt vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” demiş.

Erdoğan’ın bugün yapılacak olan AK Parti grup toplantısında, yeni sürece ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ

Erdoğan, tekrar hedefin “Terörsüz Türkiye” olduğunun altını çizmiş. Yine bu sürecin en önemli hassasiyetlerinden birine işaret etmiş. “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerine önem vereceğiz. Onları rahatsız edecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz” demiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK’nın Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka’da yaptığı katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü. Erdoğan’ın kabulü bir mesaj olarak yorumlandı.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi “Terörsüz Türkiye” hedefinin topluma iyi anlatılması gerekiyor. Çünkü hem geçmişte yürütülen süreçler açısından hem de Öcalan ve PKK konusunda toplumdaki hassasiyet açısından bazı kaygıların, endişelerin olması normal. Bunların açık, şeffaf ve ikna edici bir tarzda topluma anlatılması gerekiyor.

Yeni sürecin siyasi ayağı güçlü çıktı. Ancak “Terörsüz Türkiye” hedefinin arkasına toplumsal desteği de koymak gerekiyor.

HAKAN FİDAN ARAP BAKANLARA NE DEDİ

Türkiye, yeni Suriye yönetiminin Arap dünyası ve uluslararası camia tarafından tanınması, sisteme entegre olması için perde arkasında olağanüstü bir çalışma yürütüyor.

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Riyad’da Suriye konulu bir toplantı yapıldı. Yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani’nin bu toplantıya katılması ise yeni yönetimin meşruiyeti açısından önemli oldu.

Türkiye, Arap dünyasına “Eğer Suriye bir Arap Cumhuriyeti’yse, eğer Suriye’yi İran’a kaptırmak istemiyorsanız sahip çıkın” diyor. Batı dünyasına ise üniter, demokratik bir Suriye’yi desteklemenin uluslararası camia açısından yararlı olduğunu anlatıyor.

Hakan Fidan, özellikle de Suriye’deki PKK-YPG varlığı açısından Arap bakanların gözlerinin içine baka baka şu mesajları verdi:

PKK-YPG SAMİMİYSE

- Silahlı grupları ulusal ordu çatısı altında toplamaya çalışıyorlar.

- Eğer SDG merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır.

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- Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne yer olmamalıdır.

PKK’LILAR SURİYE’Yİ TERK ETMELİ

- Türkiye olarak PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler.

- Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırdır.

Riyad’da Suriye’nin önceliğinin kalkınma olduğu konusunda mutabakata varıldı.

Suriye yeniden küllerinden doğuyor. Türkiye ise bu sürece tarihi dokunuşlar yapıyor.

COLANİ TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ

Suriye bağlamında bir kulis bilgisini de paylaşmak istiyorum. Türkiye’de eğitim gören Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani bugün Ankara’ya geliyor. Suriye muhalefetinin lideri Ahmet eş Şara’nın (Colani) ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacağı söyleniyor. Hatta bu ziyaretin çok kısa bir süre içinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ahmet eş Şara’nın ilk ziyaretini Türkiye’ye yapmak istediği doğru. Ama hemen değil.

DEVLET BAŞKANI DEĞİL

Peki ne zaman? Ahmet eş Şara henüz resmi devlet başkanı değil. Muhalefetin lideri olarak bu görevi fiili olarak yürütüyor.

Ahmet eş Şara şimdi bir yandan kurucu meclisi oluşturmaya çalışırken diğer yandan geçici hükümeti kurmaya çalışıyor. Geçici hükümeti kurma konusunda mesafe almaya başladı ama kurucu meclis işi o kadar kolay değil.

KURUCU MECLİS

Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak olan ve ülkeyi seçimlere götürecek kurucu meclisin 1500 kişiden oluşması hedefleniyor. Ahmet eş Şara, kurucu meclisin kucaklayıcı olması ve Suriye’nin bütün unsurlarını temsil etmesi için çaba gösteriyor.

KONTENJAN TANINDI

1500 kişiden oluşacak olan kurucu meclis teşekkül ettirilirken Araplara, Türkmenlere, Kürtlere, Nusayrilere, Dürzilere, Hıristiyanlara ve diğer unsurlara kontenjanlar ayrılmış. Onlar içlerinde seçim yaptıktan sonra Ahmet eş Şara, kurucu meclisin toplanması için davet gönderip belirlediği tarihte toplanılmak üzere çağrı yapacak.

DEVLET BAŞKANI SEÇİLECEK

Kurucu meclisin Ahmet eş Şara’yı devlet başkanı seçmesi bekleniyor. Ondan sonra resmi bir sıfatı olacak. Ahmet eş Şara, resmi olarak ‘Devlet Başkanı’ unvanını aldıktan sonra Türkiye’yi ziyaret edecek.