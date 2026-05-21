Erdoğan, o cümleyi neden kullandı

Uzun süredir davaya, siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapmıyordu. Günlük sıcak gelişmelerin dışına çıkıp, verdiği mücadeleye ilişkin son dönemlerin en önemli konuşmasını yaptı. Her biri bir adrese yönelik önemli mesajlar verdi.

1- Kocaeli’ndeki gençlik şöleni nedeniyle yaşanan tartışmalara göğüs gerdi.

2- AK Parti davasını ve verdiği siyasi mücadeleyi anlattı.

3- Sıcak gündeme ilişkin değindiği tek konu Terörsüz Türkiye süreci oldu.

Şimdi adım adım bu mesajları aktarmaya ve AK Parti grubundaki havayı yansıtmaya çalışacağım.

GENÇLERE SAHİP ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları atan Eser Yenerer’in sunuculuk yapmasına ve sosyal medyada Emine Erdoğan’a hakaret eden “Gezen Oğlak”ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye vermesine yönelik eleştiriler getirilmişti. Şölene katılan genç kızların dans edip eğlenmelerine tepki gösterenler olmuştu.

Erdoğan, gençlik şölenine sahip çıktı. ”Gençlik şölenine çamur atıyorlar” dedi. “Çamlıca Camii’nde hafızların icazet merasimine katıldığımız gibi AMATEM’lerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatli yaklaştık” diyerek AK Parti’nin gençlik politikasının çerçevesini belirledi. “Gençler arasında ayrım yapan parti olmadık” diye konuştu.

CESUR LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi mücadelesi için hayatını ortaya koymuş, davası için bedel ödemiş bir lider. Siyasi mücadelesine ilişkin bir şey söylüyorsa bilin ki onun arkasında ödenmiş bir bedel, hayatı pahasına verilmiş bir mücadele vardır. Meslek hayatım siyaseti ve liderleri izleyerek geçti. Siyasi bilincim, 12 Eylül sonrasında Demirel’in yasaklarla mücadelesini izlerken oluştu. 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı meydan okurken CNN TÜRK yayınında Erdoğan’la birlikteydim. Siyasi tarihi, liderlerin mücadelesini, darbeleri, muhtıraları, idamları, parti kapatmaları, siyasi yasakları özel bir ilgiyle okuyan bir gazeteciyim. Erdoğan darbeleri püskürtmüş, ölüme meydan okumuş; bu haliyle Türk siyasetinin gördüğü en cesur liderdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,”Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir” sözü bir veda değil. Önemli olan şahıslarımız değil davadır mesajıdır. Davaya vefadır. Aynı zamanda kararlılık mesajıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir sıcak gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendiriyor, ama siyasi mücadelesine ilişkin ve davaya yönelik mesajlar vermiyordu. Ama dün AK Parti grubunda son dönemlerin en önemli konuşmalarından birini yaptı.

Söze, “Bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum” diye başladı.

“Yola çıktığımızda karşımızda merhum Menderes’in, merhum Polatkan’ın, merhum Zorlu’nun talihsiz hatıraları duruyordu” dedi. Altı gün sonra 27 Mayıs darbesinin yıldönümü olacak. 27 Mayıs’tan geriye Menderes’in idam sehpasındaki fotoğrafı kalmıştır.

Neden? Başbakan olarak o koltuğa oturanlar, karşılarında idam sehpasındaki Başbakan’ın sonunu görsünler diye.

Başbakanlara akıbetiniz Menderes olacak mesajı verildi. Demirel, ”Başbakan olduğumda karşımda Menderes’in fotoğrafı duruyordu” demişti. Demirel de Erdoğan da “Sonun Menderes gibi olacak” diye tehdit edildiler.

Erdoğan’ın bu mücadelesinde, yanında, 15 Temmuz’da olduğu gibi canını ortaya koyan millet vardı. AK Parti’ye kapatma davası açıldığında Meclis’e geldiği sırada Erdoğan’ı sadece 4 kişi karşıladı.

MERAK EDİYORUM

Erdoğan darbelere, muhtıralara, tehditlere karşı mücadele ettiğini anlattıktan sonra, “Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri, görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık” dedi. Ben de bir gazeteci olarak en çok bu bölümü merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları not tutuyor. İnşallah bir gün okuma imkânım olur.

ERDOĞAN’IN FARKI

Erdoğan’ın diğer liderlerden farkı; mücadele etti. Sadece 15 Temmuz’da darbeyi geri püskürtmedi, 27 Nisan’da e-Muhtıra’yı geri çevirmedi, aynı zamanda darbecileri yargıladı. 12 Eylül’ün paşalarını da 28 Şubatçılar’ını da 15 Temmuz darbecilerini de yargıladı.

İHANETİ GÖRDÜ

Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sitemine yer vermek istiyorum. Erdoğan, “Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus’un beyitleriyle, bu halk içinde bize gülen var” dedi. Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan’a ihanet edenler oldu. Onu devirmek için muhalefetle ittifak yapanlar çıktı. Erdoğan bunları yaşadı. Ama bilin ki ben bazılarına tanığım; onlar zor durumda kaldıklarında yardımlarına ilk koşan, ellerinden tutup sıkıntılarını çözen yine Erdoğan oldu. Bazılarını anlatsam hayret ederseniz. Erdoğan o yüzden büyük bir lider.

İDAMI GÖZE ALDI

Erdoğan yola, “İki gömleğim var. Biri bayramlık diğeri idamlık” diye çıkmıştı. Bunu göze alarak mücadele verdi. Ama başardı. Çünkü Erdoğan cesur bir lider. Kaybetse sonu Menderes gibi idam sehpasıydı. 15 Temmuz’da ele geçirseler kaçırıp götürecekleri savaş gemisini bile hazırlamışlardı.

KLAVYE KAHRAMANLARI

Fakat Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bunu bir sitem olarak dile getirmemişti. Erdoğan’ın “Şimdi sağdan-soldan klavye kahramanları, AK Parti’nin, bu kadronun açtığı yolda tesis ettiği iklimde refah ve konfor ortamında sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkâm kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum; siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes’in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler” dedi.

Önce Erdoğan’ın konuşması, sonra bir soru. Erdoğan’ın bu sözlerinin adresi kim ya da kimler?

SICAK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak gündeme ilişkin iki mesaj verdi.

1-Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlı konuştu. “En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız” dedi.

2-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok” dediği sıralarda Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye arınma çağrısı geldi. Aralarında hiçbir iletişim olmadığı için, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun bunu paslaşarak yapamayacaklarına göre ne diyoruz; akıl için yol birdir.