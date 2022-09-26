Erdoğan neden iki kez özgürlük vurgusu yaptı

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Böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasını izlemek üzere Sakarya’daydım. 2023 seçim kampanyasının ipuçlarına dair ilginç gözlemlerim oldu. Onları paylaşacağım ama öncelikle AK Parti ve gençlik konusunda bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Bir ezber vardı. Z kuşağı şöyle, gençler böyle, gençler AK Parti’ye oy vermiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu algıyı kırmak için müthiş bir çaba sarfediyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da bu yönde çok başarılı organizasyonlara imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Adana’da, Mersin’de, Diyarbakır’da, Kahramanmaraş’ta, Trabzon’da, Ankara’da Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya getirdi. Erdoğan kimi zaman şiir okudu, kimi zaman onlarla birlikte şarkılara eşlik etti.

GENÇLERLE BULUŞMA

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Sakarya’daki, “İlk oyum Erdoğan’a, ilk oyum AK Parti’ye programının konsepti ise farklıydı. İsminden de anlaşılacağı gibi seçimlere dönük bir çalışmaydı. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “2023 seçimleri gençlerden en fazla oy aldığımız bir seçim olacak” diyerek hedeflerini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’dan başlayan, “İlk oyum Erdoğan’a ilk oyum AK Parti’ye” etkinliği kapsamında 10 yerde daha gençlerle buluşacak.

KIPIR KIPIRDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşacağı salona ulaştığımda henüz Sakarya mitingi devam ediyordu. Gençler kıpır kıpırdı. Sıra “Erik dalı” şarkısına gelince salon oynadı. Erdoğan salona klasik seçim şarkıları ile değil, Erdem Kınay’ın performans sergilediği “Senden daha güzel” eseriyle girdi.

GENÇLERLE SELFIE

Erdoğan tribünleri dolaşırken dikkat ettim. Nasıl ki Şanghay İşbirliği Zirvesi’ne katılan liderlerle sohbet ettiği fotoğrafında samimiyse, BM Genel Kurulu’nda konuşurken ne kadar kararlıysa gençlerle buluşmasına da o kadar önem veriyordu. Erdoğan tribünleri selamlarken gençler coştu. Gençler ona güller attılar. O gençlere güller attı. Kürsüye çıkarken de kürsüden inerken de yine gençlerin yanına gitti. Gençlerin selfie çektirme isteğini geri çevirmedi. Her şey o kadar doğaldı ki, Erdoğan’ı bir kelime ile tarif et deseler, “doğal” derim.

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SEÇİM TARİHİ

Şimdi gelelim Erdoğan’ın konuşmasındaki mesajlarına. Cumhurbaşkanı konuşurken gençler pankartlar açtılar. Erdoğan kaçırır mı? Hemen oradan yakaladı. “Bir genç kızımız diyor ki, ‘4 yıldır seçim görmedik, delleniyoruz’, geldi. 8 ay sonra seçim var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz” dedi.

Erken seçim tartışmaları eski heyecanını kaybetti ama Cumhurbaşkanı 8 ay sonra seçim var diyerek bir kez daha seçimlerin 2023 yılı haziran ayında yapılacağını deklare etmiş oldu.

8 AYA YAYACAK

Erdoğan’ın konuşmasından sonra AK Parti yetkilileriyle konuşma imkânım oldu. “Cumhurbaşkanı seçimler 8 ay sonra dedi. Siz bu arada ne yapacaksınız?” diye sordum. “Seçim startını vereceğimiz bir toplantımız olacak. Ama bir anlamda seçim çalışmalarımız şimdiden başladı. Sekiz ay boyunca sahada olacağız” dediler.

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Erdoğan 8 ay boyunca meydanlarda olacak. Bir mitingden diğerine, bir meydandan diğerine koşacak. 6’lı masa ise bir ay sonra hangi liderin ev sahipliğinde toplanalım, kimi cumhurbaşkanı adayı yapalım diye zaman kaybetmeye devam edecek.

ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Yazımın başında dikkat çektiğimiz noktalardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlük vurgusuydu. Erdoğan yaptığı reformlarla yasakları kaldıran, Türkiye’nin önüne açan bir lider. Başörtüsü yasağından askeri vesayete, Kürtçenin önündeki engellerin kaldırılmasından darbe döneminden kalma birçok yasaklara kadar... Erdoğan’ın kararlılığı sayesinde bunları aştık. Daha önceki seçim kampanyalarında AK Parti’nin bu yönü çok ön planda tutulurdu. AK Parti yaptığı reformlarla geleceğe dair umut veren bir parti imajına sahipti. Fakat bu kimliği bir süredir geride kaldı. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının tam iki yerinde, “özgürlüklere” yaptığı vurguyu önemsedim.

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BANA DA KARŞI ÇIKIN

Bir cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ın, “Sizi ben bile yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin” çağrısı önemliydi. İşte Erdoğan’ın gençlerin özgürlüklerine sahip çıkmaları yönündeki sözleri: “Gençleri çantada keklik olarak görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz”, “Sizlerden oyunuza yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi, altı, üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin.”

SEÇİM KAMPANYASI

2023 seçimlerinde AK Parti’nin farklı bir seçim kampanyası ile seçmenlerin karşısına çıkacağını yazıyorum. Daha doğrusu eski dönemlerin özlenen seçim kampanyalarının ruhu geri dönüyor demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özgürlük vurgusunu da öyle değerlendiriyorum.

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PLATON VE İBNİ HALDUN

Erdoğan’ın konuşmasında dikkatimi çeken noktalardan biri de aynı konuşmasında Platon’dan ve İbni Haldun’dan söz etmesiydi.

Platon’un en büyük idealinin erdemli şehir, erdemli özgür bir topluma ulaşmak olduğu dikkate alınırsa Erdoğan’ın özgürlük vurgusunun felsefi temellerinin de olduğu söylenebilir.

İbni Haldun’un, “Coğrafya kaderdir” sözünü ise bölgesel krizleri anlamak için anahtar gibi kullanıyoruz. Fakat Erdoğan, milletlerin yükselişi ve çöküşünün sosyolojik temellerini inceleyen İbni Haldun vurgusuyla acaba hangi mesajı vermek istedi...

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

Erdoğan herkesi kucaklayıcı bir seçim kampanyasına hazırlanıyor. Konuşmasında da, “Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz” dedi. AK Parti’nin gönül seferberliğine sadece gençler için değil, kaybettiği AK Partilileri kazanmak için de ihtiyacı var.

GÜLŞEN ÖRNEĞİ

AK Parti, gençlerle güçlü bir bağ kurmak için samimi bir çaba içinde. Ancak algıda bazı zorlukları var. Gençler ülkedeki havadan, ortamdan, iklimden çok etkileniyorlar. Bir örnek vermek istiyorum. Şarkıcı Gülşen imam hatiplilerle ilgili çok yanlış bir ifade kullandı. İmam hatipliler bu ülkenin onurlu insanları. Ayrıca bu ülkenin Cumhurbaşkanı imam hatipli birisi. Ancak özür diledi. Buna rağmen tutuklandı. Sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bırakıldı. Ne oldu? Yurtdışında “Türkiye’nin ‘Madonna’sı tutuklandı” diye haber oldu. Türkiye, şarkıcıların dahi bir sözlerinden dolayı tutuklandığı ülke konumuna düştü.

AK PARTİ’NİN İMAJI

Türkiye şarkıcıların susturulduğu değil, şarkılarını özgürce söyleyebildiği bir ülke olmayı hak ediyor. Bir dönem yasak olan Kürtçe müziğin önündeki engelleri kaldıran AK Parti, şarkıcı yasaklarıyla mı anılmalı? Bunlar AK Parti’nin imajına zarar veriyor. AK Parti gençlere ulaşmak istiyorsa bunları gözden geçirmeli.