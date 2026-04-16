Erdoğan ne için ‘direniş hattımız’ dedi

İki gündür Şanlıurfa Siverek’te ve Kahramanmaraş’ta okul saldırılarına tanık oluyoruz. Üzüntümüz büyük.

Diğer yandan ise Gülistan Doku olayının aydınlatılması yönünde umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Ama ben bu hadiselere rağmen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeleri yazmak istiyorum. Çünkü ben bu olaya ömrümü verdim. PKK’nın ilk eylemi olan Şemdinli ve Eruh saldırısından sonra Özal’la birlikte Şemdinli’ye giden gazetecilerden biriyim. O tarihten bu yana bu gök kubbe altında Kürt sorununa ilişkin yaşananların hepsine tanıklık ettim. Bu olayı Türkiye’nin beka sorunu olarak görüyorum.

DİRENİŞ HATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubundaki konuşmasını da bu gözle izledim. Erdoğan sürece yeni bir anlam yükledi. “Kirli niyetlerin tek tek deşifre olduğu bu dönemde milletçe en sağlam direniş hattımız 18. ayına giren Terörsüz Türkiye sürecimiz olmuştur. Sürecin ülkemiz için stratejik değeri bugünlerde daha net anlaşılmaktadır” dedi. Erdoğan, daha önce “İç cepheyi tahkim etme” demişti. Bu kez Terörsüz Türkiye sürecini “Direniş hattı” olarak tanımladı. Erdoğan bu tanımı ilk kez kullanıyor. Bu da sürece yüklediği anlamın önemini ortaya koyuyor.

PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM

Süreç kimi zaman duraklıyor, kimi zaman hızlanıyor. Ama her geçen gün sürecin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. İRA sürecinin müzakerecisi Jonathan Powell, “Bisikletin pedalını çevirmeye devam” demişti. Pedalı çevirmezsen düşersin. Süreçte önemli ilerleme sağlandı. Toplum sürece sahip çıktı. İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin pompaladığı “bölünme korkusu”nu toplum sahiplenmedi. Çünkü sahadaki gelişmeleri gördü. Ancak alacağımız daha çok mesafe var. Denizi geçtik, derede boğulmayalım.

GÜVENLİK MEKANİZMASI

Sıra sürecin önemli kilometre taşlarından biri olan yasal düzenlemelere geldi. Önce PKK silah bıraksın, sonra yasal düzenleme mi yapılsın, yoksa önce yasal düzenleme yapılsın sonra PKK silah bıraksın mı tartışması yaşanıyordu. Bu iş yumurta mı tavuktan çıktı tavuk mu yumurtadan çıktı işine dönmüştü. Ancak bu tartışma aşıldı. MGK’da bu konu ele alındı. AK Parti’de yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Mayıs ayında çalışmaların başlaması bekleniyor. Zaten ilgili bakanlıkların katılımı ile bir “Güvenlik Mekanizması”nın oluşturulması düşünülüyor. Güvenlik Mekanizması’nın MİT, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşması düşünülüyor. Suça bulaşmış olanlar, bulaşmamış olanlar orada değerlendirilecek. Ayrıca 3 ya da 5 yıl gibi bir izleme süreci konulacak.

ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimse tereddüt etmesin. Bin yıllık kardeşliğimizin rehberliğinde makul ve meşru zeminde hareket edildiğinde çözümsüz hiçbir meselemizin olmadığı kanaatindeyiz” dedi. Erdoğan’ın bu yaklaşımı çok önemli. 50 yıllık bir sorunu çözerken,3 yıl ya da 5 yıl daha fazla hapiste yatsınlar mantığıyla yaklaşamayız. Bütünlükçü olarak bakmalıyız. Kucaklayıcı olmalıyız. Devlet intikam peşinde koşmaz. Kerim devlet olarak hareket etmeliyiz.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi sürece olumlu bir katkı yapabilir. Yeni bir ivme kazandırabilir. Çünkü Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti tabanında güçlü bir karşılığı var. Ayrıca sürece önemli bir katkı sağladı. Öcalan’la görüşen devlet Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde niye tutuyor?

ÖCALAN’IN STATÜSÜ

Bu sürece yapılacak olan en büyük kötülük onu getirip Öcalan’ın statüsüne bağlamak olur. Çünkü toplum ona hazır değil. DEM cephesi PKK’nın silah bırakmasındaki gecikmeyi buna bağlıyor. Pervin Buldan, T24’teki röportajında, “Sayın Öcalan’ın sıfatının netleşmesi lazım, yasaya veya belgelere adı ‘baş müzakereci’, ‘baş aktör’ ya da başka bir şey olarak konabilir” dedi. Öcalan sürecin başında yaptığı açıklamalarda, “Ben önemli değilim” demişti. Kendisi için bir şey talep etmediğini söylemişti. Ama Öcalan’ın bebek katili olarak anılmak istemediği bir gerçek. “Baş müzakereci” gibi bir sıfata sahip olmayı istediğini düşünüyorum. Ama Türkiye ona hazır değil. 40 yıllık bebek katili bir günde sevgi pıtırcığı olmuyor. Bu milletin bir hafızası var. O sıfatı bu millet verdi. Ancak bu millet kaldırır.

BAHÇELİ DE DİLE GETİRMİŞTİ

Burada Pervin Buldan’a haksızlık etmek istemem. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir katkı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 24 Şubat 2026 tarihinde MHP Grubu’nda yaptığı konuşmada, “Yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır” demişti.

PERVİN BULDAN’A HAKSIZLIK OLUR

Bahçeli de Pervin Buldan da sürece önemli katkı yapan siyasetçiler. Ancak sürecin Öcalan’ın statüsü sorununa endekslenmesinin süreci sabote edeceği endişesini taşıyanlar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi çözümsüz hiçbir sorun yok. Ancak dayatma değil diyalog, restleşme değil karşılıklı anlayış hâkim olduğu sürece. Bu sorunun çözümünde nehrin yarısını geçtik eğer geri dönersek boğuluruz. O nedenle karaya ulaşana kadar yüzmeye devam.