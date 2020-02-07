Erdoğan milletvekilleriyle ne konuştu?

AK Parti’de milletvekilleriyle kahvaltı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıya 61 milletvekili katıldı. Milletvekilleri Erdoğan’ın moralini yerinde görmüş. Konuşmalar sırasında zaman zaman araya girip espriler yapmış.
İMAMOĞLU’NUN ADI GEÇMİŞ
AK Parti’nin toplantısında elbette ki Ekrem İmamoğlu yoktu ama belli ki ruhu dolaşmış. Bir milletvekili, Erdoğan’a “İmamoğlu’nun ismini konuşmayın, ona cevap vermeyin” deyince Cumhurbaşkanı, “Nerede onun ismini kullanmışım” diye karşılık vermiş.
Bir kadın milletvekili, “Başörtüsü yasağını siz kaldırdınız, sayenizde daha görünür olduk. Bu işin mimarısınız” deyince “Ben mimariden anlamam, ekonomiden anlarım” diye espri yapmış. Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli rahat olsun, o konu gündeme gelmemiş.
Motor sporlarında dünya şampiyonlukları bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motor sporlarının sorunları hakkında konuşmuş. Gençler, yaşadınız.
Daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Söylemek istediğim, seçimlerin hemen ardından yapılan toplantıya milletvekillerinin şikâyetleri damgasını vurmuştu. AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, bakanlara ulaşamadıklarını belirterek “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük” demişti. Bu kez hava dönmüş. Sadece bir milletvekili, bürokratların milletvekillerinin verdiği notları yerine getirmediğini söylemiş.
ERDOĞAN’IN İMAM HATİP İLGİSİ
Bir milletvekili eğitim konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapmış. Yabancı öğrencilerin diplomasiye yumuşak güç sağlaması için yurtdışından gelen öğrenciler konusunda bir “strateji eylem planı” hazırlanmasını önermiş. Bir de “uluslararası öğrenciler ajansı”nın kurulmasını teklif etmiş. Ancak benim asıl paylaşmak istediğim nokta ise imam hatiplerle ilgili yapılan değerlendirme. Cumhurbaşkanı Erdoğan imam hatip kökenli olduğu için imam hatiplere ayrı bir önem veriyor. 28 Şubat’ta hedef haline getirildiği için de imam hatip liselerinin AK Parti siyasetinde önemli bir yeri var. Eğitim kökenli milletvekili, “İmam hatiplerde bir doyuma ulaşıldı. Ama imam hatipler akademik başarıda istenilen seviyede değil. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor” demiş. Erdoğan dikkatle dinledikten sonra Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a dönerek, bu işle ilgilenmesini söylemiş. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki “Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu”nda ele alınması talimatını vermiş. Erdoğan da Kurtulmuş da imam hatip eğitimi almış isimler. İmam hatiplerin eğitim seviyesiyle ilgili değerlendirmeleri dikkate almaları önemli.
İLKER BAŞBUĞ’A SUÇ DUYURUSU
MECLİS, demokrasinin en büyük mabedidir. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler Meclis’i bombalamışlardı. Milletvekilleri o gece bombaların altında Meclis’te toplanarak darbeye karşı direnmişlerdi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili teklifi veren milletvekillerini FETÖ’nün siyasi ayağı olarak göstermesi, AK Parti’de büyük bir infiale yol açtı. AK Parti milletvekilleri bugün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis adına bir suç duyurusunda bulunup bulunmama konusunu hukukçuların incelediğini söyledi. Ancak Şentop’un önemli bir değerlendirmesi vardı. Şentop, Başbuğ’un suçlamalarının doğrudan parlamentoyu hedef aldığını söyledi. “Bunlar parlamentoya yapılan ithamdır” dedi.
Bu yasal düzenlemenin bir kanadında da CHP yer alıyor. CHP hem yasa çıkarken destek verdi hem de daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne giderek bu maddeyi iptal ettirdi. Biraz açayım.
“Başbuğ’a suç duyurusu geliyor” başlıklı yazımda CHP’lilerin de yasal düzenlemeye “Evet” oyu verdiklerini yazmıştım. O dönem milletvekili olan Mustafa Özyürek başta olmak üzere itiraz eden CHP milletvekilleri oldu. Bunun üzerine Meclis tutanaklarından ilgili bölümü yayınlama kararı aldım.
25 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanıyor, AK Parti milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi okutuluyor. Oturumu yöneten başkan, Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soruyor.
Hükümet ve komisyon, “Katılıyoruz” diyor. Maddenin gerekçesi okutuluyor.
Başkan: “Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.”
CHP’nin tek bir itirazı yok. Ayrıca hem maddenin oylamasında hem de yasanın tümünün oylamasında CHP’liler, AK Parti ile birlikte kabul oyu kullanıyor. Bu hem tutanaklarda hem Meclis TV’nin görüntülerinde yer alıyor. Ha, ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP Meclis’te “Evet” oyu verdiği değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiriyor.
CHP SAĞA ÇEKİYOR
CHP, muhafazakâr kesimden oy almak için sistemli olarak sağa yanaşıyor. Tabii kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir denilirmiş, CHP’de artık sağ partiler gibi tek adaylı kongreler yapılıyor. Hafta sonu yapılacak olan İstanbul il kongresine Canan Kaftancıoğlu tek aday olarak girecek. Kılıçdaroğlu, kavgaların yaşandığı, hiziplerin çatıştığı CHP kongrelerini istemiyor. Kavgalı kongrelerin CHP’ye olan güveni sarstığını düşünüyor. Haksız da sayılmaz, “Kavgalı eve kız vermezler.” Parti içinde eleştiri konusu olsa da Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı. “Zaman zaman benim de görüşlerim soruluyor. O görüşlerimizi bazen ifade ediyorum. Kavgasız bir ortamda kongrelerin yapılmasını istiyoruz” demişti.
Kongrelere tek adayla gidilmesini anladık da, CHP’de bu iş biraz abartılmaya başlandı. Artık divan başkanları da genel merkezin yazılı talimatıyla atanıyor, Kırklareli kongresinde olduğu gibi.
Erdoğan milletvekilleriyle ne konuştu?
AK Parti’de milletvekilleriyle kahvaltı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıya 61 milletvekili katıldı. Milletvekilleri Erdoğan’ın moralini yerinde görmüş. Konuşmalar sırasında zaman zaman araya girip espriler yapmış.
İMAMOĞLU’NUN ADI GEÇMİŞ
AK Parti’nin toplantısında elbette ki Ekrem İmamoğlu yoktu ama belli ki ruhu dolaşmış. Bir milletvekili, Erdoğan’a “İmamoğlu’nun ismini konuşmayın, ona cevap vermeyin” deyince Cumhurbaşkanı, “Nerede onun ismini kullanmışım” diye karşılık vermiş.
Bir kadın milletvekili, “Başörtüsü yasağını siz kaldırdınız, sayenizde daha görünür olduk. Bu işin mimarısınız” deyince “Ben mimariden anlamam, ekonomiden anlarım” diye espri yapmış. Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli rahat olsun, o konu gündeme gelmemiş.
Motor sporlarında dünya şampiyonlukları bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motor sporlarının sorunları hakkında konuşmuş. Gençler, yaşadınız.
Daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Söylemek istediğim, seçimlerin hemen ardından yapılan toplantıya milletvekillerinin şikâyetleri damgasını vurmuştu. AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, bakanlara ulaşamadıklarını belirterek “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük” demişti. Bu kez hava dönmüş. Sadece bir milletvekili, bürokratların milletvekillerinin verdiği notları yerine getirmediğini söylemiş.
ERDOĞAN’IN İMAM HATİP İLGİSİ
Bir milletvekili eğitim konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapmış. Yabancı öğrencilerin diplomasiye yumuşak güç sağlaması için yurtdışından gelen öğrenciler konusunda bir “strateji eylem planı” hazırlanmasını önermiş. Bir de “uluslararası öğrenciler ajansı”nın kurulmasını teklif etmiş. Ancak benim asıl paylaşmak istediğim nokta ise imam hatiplerle ilgili yapılan değerlendirme. Cumhurbaşkanı Erdoğan imam hatip kökenli olduğu için imam hatiplere ayrı bir önem veriyor. 28 Şubat’ta hedef haline getirildiği için de imam hatip liselerinin AK Parti siyasetinde önemli bir yeri var. Eğitim kökenli milletvekili, “İmam hatiplerde bir doyuma ulaşıldı. Ama imam hatipler akademik başarıda istenilen seviyede değil. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor” demiş. Erdoğan dikkatle dinledikten sonra Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a dönerek, bu işle ilgilenmesini söylemiş. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki “Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu”nda ele alınması talimatını vermiş. Erdoğan da Kurtulmuş da imam hatip eğitimi almış isimler. İmam hatiplerin eğitim seviyesiyle ilgili değerlendirmeleri dikkate almaları önemli.
İLKER BAŞBUĞ’A SUÇ DUYURUSU
MECLİS, demokrasinin en büyük mabedidir. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler Meclis’i bombalamışlardı. Milletvekilleri o gece bombaların altında Meclis’te toplanarak darbeye karşı direnmişlerdi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili teklifi veren milletvekillerini FETÖ’nün siyasi ayağı olarak göstermesi, AK Parti’de büyük bir infiale yol açtı. AK Parti milletvekilleri bugün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis adına bir suç duyurusunda bulunup bulunmama konusunu hukukçuların incelediğini söyledi. Ancak Şentop’un önemli bir değerlendirmesi vardı. Şentop, Başbuğ’un suçlamalarının doğrudan parlamentoyu hedef aldığını söyledi. “Bunlar parlamentoya yapılan ithamdır” dedi.
Bu yasal düzenlemenin bir kanadında da CHP yer alıyor. CHP hem yasa çıkarken destek verdi hem de daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne giderek bu maddeyi iptal ettirdi. Biraz açayım.
“Başbuğ’a suç duyurusu geliyor” başlıklı yazımda CHP’lilerin de yasal düzenlemeye “Evet” oyu verdiklerini yazmıştım. O dönem milletvekili olan Mustafa Özyürek başta olmak üzere itiraz eden CHP milletvekilleri oldu. Bunun üzerine Meclis tutanaklarından ilgili bölümü yayınlama kararı aldım.
25 Haziran 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplanıyor, AK Parti milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi okutuluyor. Oturumu yöneten başkan, Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soruyor.
Hükümet ve komisyon, “Katılıyoruz” diyor. Maddenin gerekçesi okutuluyor.
Başkan: “Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.”
CHP’nin tek bir itirazı yok. Ayrıca hem maddenin oylamasında hem de yasanın tümünün oylamasında CHP’liler, AK Parti ile birlikte kabul oyu kullanıyor. Bu hem tutanaklarda hem Meclis TV’nin görüntülerinde yer alıyor. Ha, ne zaman ki asker itiraz ediyor, CHP Meclis’te “Evet” oyu verdiği değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiriyor.
CHP SAĞA ÇEKİYOR
CHP, muhafazakâr kesimden oy almak için sistemli olarak sağa yanaşıyor. Tabii kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir denilirmiş, CHP’de artık sağ partiler gibi tek adaylı kongreler yapılıyor. Hafta sonu yapılacak olan İstanbul il kongresine Canan Kaftancıoğlu tek aday olarak girecek. Kılıçdaroğlu, kavgaların yaşandığı, hiziplerin çatıştığı CHP kongrelerini istemiyor. Kavgalı kongrelerin CHP’ye olan güveni sarstığını düşünüyor. Haksız da sayılmaz, “Kavgalı eve kız vermezler.” Parti içinde eleştiri konusu olsa da Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı. “Zaman zaman benim de görüşlerim soruluyor. O görüşlerimizi bazen ifade ediyorum. Kavgasız bir ortamda kongrelerin yapılmasını istiyoruz” demişti.
Kongrelere tek adayla gidilmesini anladık da, CHP’de bu iş biraz abartılmaya başlandı. Artık divan başkanları da genel merkezin yazılı talimatıyla atanıyor, Kırklareli kongresinde olduğu gibi.