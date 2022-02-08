Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?

Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım.
PARTİ KURACAK MI?
Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.
HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM
Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.
26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra ilk ziyaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptı.
İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıdaki buluşması tepkilere neden olmuştu. Çünkü o gün İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle bir felaketi yaşıyordu. ABD Büyükelçisi ile görüşmenin öyle bir yönü yok. Ama siyaseten çok daha önemli mesajlar taşıyan bir görüşme.
KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI
Bakmayın Kılıçdaroğlu’nun, “Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı” diye savunmasına. Cumhurbaşkanı adaylığında en ciddi rakibi olan Ekrem İmamoğlu’nun bu olaydan dolayı aldığı darbe karşısında en çok sevinen kişinin Kılıçdaroğlu olduğundan kuşkum yoktur.
BAKANLARIN SUÇU NEYDİ?
Ayrıca yanlış bir değerlendirme. Başkan o gün dozerin başında olmayacak da nerede olacaktı? Rize’de, Giresun Dereli’de, Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşandığı dönemde bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu kimi zaman kepçeyle vatandaşlara ulaştılar kimi zaman dozerlerin başında durdular ama her zaman çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönettiler. 20-25 gün evlerine gitmediler. İmamoğlu, 24 saat dahi AKOM’un sıcak ortamında kalıp krizi yönetemedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin üzerinden elini çekmedi. Sonuç ne oldu? Kısa sürede yaralar sarıldı, 1 yıl içinde vatandaşlarımız evlerine kavuştu.
ERDOĞAN VAN’DAYDI
Milletvekilleri sormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmış.
Abdulhamit Gül’ün ayrılıp Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmesinden söz ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” diyor.
Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini bayrak yarışı olarak tanımlamıştı.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK
Bakan değişikliğiyle ilgili bir soru gelmiyor. Zaten herhangi bir rahatsızlık yok ama Cumhurbaşkanı’nın bilgi verme ihtiyacı hissetmesi olumlu karşılanıyor.
Erdoğan’ın, ”İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız” sözünü ise milletvekilleri birkaç bakanın değişeceği yönünde yorumluyorlar. Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da, ”Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti.
Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. Ama
CHP Lideri, harf sırasına göre oturulabileceğini açıkladı. Bu buluş atomun çekirdeğini parçalamaktan dahi daha önemli.
Ama bu öneri tam olarak kabul görmüş değil. Çünkü harf sırasına göre olduğunda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın en başta oturması gerekiyor. Burada da Ali Babacan mı yoksa Ahmet Davutoğlu mu diye ikinci bir gerilim su yüzüne çıktı.
CHP’liler ve İYİ Partililer ise, bunların yüzde 1 oyları bile yok ama başköşeye oturacaklar, yüzde 25 oyu olan CHP Lideri son sıraya düşecek diye itiraz ediyorlar.
Muhalefet liderleri henüz oturma sırası sorunu çözebilmiş değiller ama bu kafayla Türkiye’de sistem değişikliği yapacaklar.
Her şey toz pembe gösterilmek isteniyor ama Millet İttifakı’nın önünde aşılması gereken önemli sorunlar duruyor.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Bu noktada Ahmet Davutoğlu’nun temaslarını mercek altına almakta yarar var. Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile önce ayrı ayrı sonra üçü birlikte görüştü.
Orada
Adınız Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı da olsanız ne tür suçlamalara maruz kaldığınızı göstermesi açısından önemli.
Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.
Ama nasıl bir suç duyurusu. Çok uzun bir dilekçe olduğu için esasına dokunmadan, özetleyerek aktaracağım.
AĞIR SUÇLAMALAR
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde bulunduğu...
- HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu...
- 17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde oldukları...
- 15 Temmuz 2016 tarihinde
Perşembe gününden beri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyorum. O nedenle çıktığı televizyon programlarını, yaptığı konuşmaları hatta attığı tweet’leri dahi izliyorum.
Peki bu Kılıçdaroğlu merakımın sebebi ne?
Kılıçdaroğlu çarşamba günü, “Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim” dedi.
Saat 22.00 oldu. Kılıçdaroğlu Twitter’dan bu kez bir video yayınladı.
KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI
Önce bu belge de değil, bu da değil diye bir şov yaptı, ardından altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının yer aldığı bir evrak gösterdi.
Biliyorsunuz Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
O nedenle seçim kanunuyla ilgili olarak şimdi vereceğim bilgileri önünüze 2023 yılının takvimini koyarak değerlendirirseniz sevinirim.
Çünkü AK Parti ile MHP’nin üzerinde anlaşmaya vardığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören yasa teklifi, şubat ayında Meclis’e sunuluyor. Bu demektir ki seçim yasasındaki değişiklikler ne zaman Meclis’ten geçerse o tarihten itibaren 1 yıl içinde erken seçim yok. Seçim yasasındaki değişiklik Meclis’ten şubat ya da mart ayında geçti diyelim. Anayasa’ya göre 2023 yılının şubat ya da mart ayına kadar yeni yasayla erken seçim yapılamaz demektir. Tabii ondan sonra haziran ayına 3 ya da 4 ay kalıyor. 3 ay için de erken seçime gidilmez.
ÖNEMLİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin üzerinde mutabakata vardığı teklif üzerinde AK Parti’den Hayati Yazıcı, MHP’den ise Feti Yıldız çalışmaları yürütüyorlardı. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Değişikliklerle ilgili önemli olan 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum:
1) Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülüyor.
2) Seçimlere katılmak için Meclis’te grubun olması zorunluluğu kaldırılıyor.
3) Dar ya da daraltılmış bölge gündemde değil, seçimlerde nispi temsil sistemi devam ediyor.
Büyük krizleri yönetenler büyük lider olur. Krizleri yönetemeyenler krizin altında kalır.
İstanbul’daki yağan karla birlikte yaşanan ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı umutlarının üstüne kar yağmasından başka bir şey değil.
İmamoğlu, İstanbul’a yağan karla birlikte ortaya çıkan tabloyu yönetemedi.
Karla mücadelede başarısızdı.
İstanbulluların yollarda kaldığı saatlerde İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi de bu durumun üstüne tüy dikti.
24 Ocak günü İmamoğlu’nun siyasi kariyeri açısından bir kırılma noktası oldu.
Oysa tam tersi olabilirdi.
Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim.
Ayrıca bu Sedef Kabaş’ın Erdoğan’a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan’a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş’a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı’na hakareti meslek edinmiş.
Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum.
KILIÇDAROĞLU’NDAN, İSMET PAŞA TAKTİĞİ
Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. CHP’de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı’na hakaret artık bir yarış haline dönüştü. Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa’nın izlediği yolu izliyor. İsmet Paşa, Kore’de darbe olunca, “Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir” demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes’e, Nuri Sait Paşa’nın akıbetini örnek göstermişlerdi. “Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır” diyen İnönü 27 Mayıs’ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp “Sizi ben bile kurtaramam” demişti.
DEMOKRATLARA YAPILAN ZULÜMLER27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada’da Menderes ve DP’nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz. İçişleri Bakanı Namık Gedik, Harp Okulu’nun penceresinden atılarak katledildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahi maruz kaldığı muamelelere dayanamayarak intihar girişiminde bulundu. Menderes’e yapılan zulümleri yazmaya ise yüreğim elvermez.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAKARETLERİ, KÜFÜRLERİ...
Cumhurbaşkanı
Biliyorsunuz muhalefetin bir Millet İttifakı var. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP’den oluşuyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımı ile bu ittifakın genişlemesi gündemde. Davutoğlu’nun çok sevdiği tanımla muhalefette istikşafi görüşmeler başlamış durumda.
Ama işler planlandığı gibi ilerlemiyor. Şimdi gündemde ittifakın yeniden kurulması ve paylaşım konusu var. Ne kazanıldı ki onun paylaşımı olsun diyeceksiniz. Zaten sorun orada düğümleniyor.
Geçen hafta Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu birlikte yemek yediler. Dün de Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Davutoğlu, Millet İttifakı’nın dağınık hareket ettiğini, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna kilitlendiğini ve ‘Erdoğan’ı devirelim gerisi kolay’ düşüncesiyle hareket ettiği için topluma güven verecek çözüm önerileri geliştiremediğini savunuyor. Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin, CHP’ye eklemlendiler eleştirilerine maruz kalmaması için oy oranına bakılmadan Millet İttifakı’nın bir vizyon ve ilkeler etrafında yeniden kurulmasını istiyor.
Üçlü görüşmede Davutoğlu’nun iki net önerisi olduğu söyleniyor.
1- İttifakı eşit partiler olarak yeniden kuralım.
2-
Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan üç buçuk milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Ongun gibi polemik peşinde değilim. Hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun’a da tavsiye etmem. Çünkü millet hizmete bakar. Gereksiz mağduriyetler oluşturmakla, algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz.
İBB’YE YANIT VERİLMEDİ Mİ?
İDDİA1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor.
YANIT1- Oysa hem İmamoğlu’nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB’nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor.
İMAMOĞLU, İMAMOĞLU’NU ÇÜRÜTÜYOR
Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Yaklaşık 320 gündür, Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine...”
Devam ediyoruz: “Benim arkadaşlarım, defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum... Ama bakın AYGM yetkilileri ile bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021’deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları, 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor. Tutanaklar var.”
Bu ne demek? Tek cümle ile
Semra Güzel, 29 Nisan 2019 tarihinde Adıyaman’da TSK’nın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen PKK’lı, Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın sözlüsü olduğunu belirterek çözüm sürecinde görüştüğünü itiraf etmişti. Ancak PKK’lı kurye Hasan Doymaz, ifadesinde HDP milletvekili Güzel’i çözüm sürecinde değil, 2016-2017 yıllarında Volkan Bora’nın isteği üzerine PKK kampına götürdüğünü beyan etmişti.
FOTOĞRAFLARA DEĞİL, MEDYAYA TEPKİ
Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için ilk adım dün atıldı. Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanan TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda bir alt hazırlık komisyonu kurulması kararı alındı. Komisyondaki tartışmalarda ise HDP milletvekilleri, Semra Güzel’in PKK kıyafetleri giyerek, PKK’nın terör kampında elinde silahlı fotoğraf çektirmesi yerine bu fotoğrafların medyada yer almasına tepki gösterdiler. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya ise “Siz PKK kisveleri giyerek, PKK kampında, teröristlerle birlikte elinde silahla fotoğraf çektirmesine ses çıkarmıyorsunuz. Ama bunların medyada yer almasına mı tepki gösteriyorsunuz?” diye eleştirdi.
Semra Güzel, PKK kampında eli silahlı fotoğraflarını kabul ederek, bunu çözüm sürecinde sevgilisi Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile görüşmesi olarak açıklamıştı. Ancak PKK kuryesi Hasan Doymaz, ifadesinde görüşmenin 2016 yılında gerçekleştiğini açıklamıştı.
Semra Güzel’in çözüm sürecinde PKK kampına gittiği yalanı böylece çökerken, PKK ile ilişkisini milletvekili olduktan sonra da sürdürdüğüne dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.
PKK KAMPINDA
Sevgilisi Koçero Meleti, TSK’nın operasyonuyla etkisiz hale getirildiği için PKK içinde “değerli aile” kontenjanından milletvekili seçilen Semra Güzel, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Parlamento’ya girmişti. Semra Güzel’in milletvekili seçildikten sonra da PKK kamplarını ziyaret ettiği belirlendi. Güzel’in sevgilisi 2017 yılında etkisiz hale getirilmesine ve kendisi milletvekili olmasına rağmen 2019 yılında Habur’dan geçiş yaparak PKK kampına gittiği ortaya çıktı. Bu durum HDP milletvekilinin bir ayağının Meclis’te, diğer ayağının ise PKK kamplarında olduğu değerlendirmelerine neden oldu.
EK FEZLEKE GELİYOR
Eğer ‘Fıstık Diyarı’ olan Şanlıurfa’yı fındık memleketi, taşkömürünü bulduğu için Zonguldak’ın gururu olan Uzun Mehmet’i, Uzun Hasan yapmazsa. Allah’tan şimdilik Seyit Onbaşı ile bir derdi yok. Yoksa onu da Şevki Onbaşı top güllesini kaptığı gibi diye anlatmaya başlar. Hem de Balıkesirlilerin gözlerinin içine baka baka.
İŞTE PAŞAM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Bu arada Kemal Bey, boş kaldığında da bakanlıklar kuruyor. Gençlere mektup yazıp ‘İklim Bakanlığı’nı kuracağım’ diye söz vermişti. İklim Bakanlığı’nı Erdoğan’ın kurduğu ortaya çıktı. Bir de İklim Bakanı var. İstanbul’un mini mini valisi Fahrettin Kerim Gökay, İnönü’ye, “İşte Paşam, İstanbul” demiş ya o misal, işte Kemal Paşam, huzurlarınızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir bakandır. O yüzden tanıyor olabilirsiniz. Ara tatil yaklaşıyor ya, Kemal Bey öğrencilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı kuracağım’ diye mektup yazarsa şaşırmam. Ama buradan uyarıyorum. Maarif nezareti olarak kökü Osmanlı’ya dayanır ama Cumhuriyet döneminde 2 Mayıs 1920’de Maarif vekaleti olarak Atatürk kurdu.
NASIL HELALLEŞECEĞİZ?
Hemen her gün bir kesimi tehdit ederek, Özgür Özel gibi Diyanet’in okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlayarak nasıl helalleşeceğiz? Bizim hayatımızın gayesi olan çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenmesi sizin için Ortaçağ zihniyeti oluyorsa bu helalleşme işi nasıl olacak? Helalleşmek için önce samimiyet gerekli. Yoksa bunlar seçim öncesi reklam kokan hareketler olmanın ötesine geçmez. Bu arada CHP’nin savaş açtığı Diyanet’i de Atatürk kurdu.
KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ İLE MÜCADELESİ
Bu itirazlarıma rağmen yine de
Ve İstanbul’a yapılacak olan bir hizmeti engellemez. Tam aksine teşvik eder. Erdoğan sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin neresine bir çivi çakılacaksa onu engellemek bir yana dursun teşvik eder. O nedenle bu işin altında ne var diye araştırdım.
EROL ÇAKIR HATIRLATMASI
Ayrıca İmamoğlu seçildiğinde Erdoğan, “Vali Erol Çakır’ın bize yaptığını biz buna yapmayacağız” demişti. Erol Çakır’ın valiliği Erdoğan’ın hizmetlerini engellemekle geçmişti. En son Çin gezisi için izin vermemişti. Oysa Erdoğan daha İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda Ekrem İmamoğlu’nu davet ederek görüşmüştü. Görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun heyecanını hiç unutamıyorum. Ayrıca Erdoğan, bakanlarla birlikte CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının da katıldığı bir toplantı yapmıştı. CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik bir önyargı, hizmetleri engellemek için özel çaba yoktu. Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir’in su sorunu ve İZBAN’ın metro hatları konusunda çözüme destek sağlayan bir iktidardan söz ediyoruz. İstanbul halkına verilecek bir hizmete neden engel çıkarsınlar.
SEFAKÖY METRO HATTI
Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür” dediği Beylikdüzü, Sefaköy, TÜYAP metro projesiyle ilgili olarak bir belge paylaşacağım. Bakalım ihaneti kim yapmış, bu iş kimin beceriksizliği ve işbilmezliği sonucuymuş.
Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İBB ile bakanlık arasında Sefaköy Metro hattına ilişkin bir yazışma sürecinin yaşandığı anlaşılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, İBB’ye, 12 Mart, 28 Mayıs ve 3 Kasım 2021 tarihli yazılarla ‘Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yatırım programına alınması için gerekli onayın verilmesini talep ettiniz’ diyor. Ama devamı var. “Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje” vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamasında kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmıştır, eksiklikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” deniliyor.
Anayasa’yı değiştirip Türkiye’yi tekrar parlamenter sisteme döndürecekler.
Tüm sorunları çözüp ülkeyi uçuşa geçirecekler.
Ama bir sorun var.
Bunu yapacak olan muhalefet liderleri henüz hangi sırayla oturacaklarını belirlememişler.
Harf sırasına göre otursalar Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu en başa geliyormuş.
Yaş sırasına göre otursalar Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önde oturması gerekiyormuş.
Millet İttifakı liderleri hangi sıra düzenine göre oturmaya karar verirlerse Türkiye’ye çağ atlatacaklar. Yok o da yanlış oldu. Çağ atlatmayacaklar. Eski Türkiye’ye dönecekler.
MİLLET İTTİFAKI
Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.
Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?
Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi.
15 TEMMUZ’UN SLOGANI
Burada önemli olan iki nokta var. Görüşmenin 15 Temmuz’dan önce gerçekleştiği ifade ediliyor. İlginç olanı, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisinin altında “Yurtta Sulh Konseyi” ismi yer alıyordu. Görüyoruz ki o slogan Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’dan birkaç ay önce Pensilvanya ile görüşmesi sırasında “Yurtta barış, dünyada barış” olarak telaffuz edilmiş.
Pensilvanya’nın 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlıklarına 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından başladığı ortaya çıktı. Belli ki darbenin sloganı da önceden belirlenmiş. Ama bunun Kılıçdaroğlu ile görüşme sırasında kullanılması önemli.
İMAMOĞLUCU MEDYANIN İLGİSİ
Bence ikinci ama daha önemli bir nokta var ki, o da
Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in PKK’lı teröristle fotoğrafı nedeniyle HDP milletvekili Semra Güzel’le ilgili tek bir laf etmemelerini eleştirmiştim. Ama bu kadarını beklemiyordum. Kılıçdaroğlu sorulardan kaçamayacağını anlayınca, “Bu fotoğrafın muhatabı Erdoğan’dır” dedi.
Sen, PKK kampına giden, PKK’lıların giydiği kıyafetleri giyen, eline silah alıp PKK’lı teröristle fotoğraf çektiren HDP milletvekiline tek bir söz söyleme, bir de kalk bu işin faturasını da Erdoğan’a kes.
Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün partisinin genel başkanı olarak siz PKK’lı teröristle fotoğrafa tepki göstermezseniz millet seçimde size gereken cevabı verir.
Ha bir siyasetçinin elinde silah olmaz deseniz, bir siyasetçinin yeri PKK’nın terör kampı değil, Parlamento’dur deseniz, bir siyasetçi teröristlerle birlikte fotoğraf veremez deseniz, ondan sonra çözüm sürecini mi eleştiriyorsunuz başka bir şey mi söylüyorsunuz onun bir anlamı olur.
HDP’Lİ MİLLETVEKİLİNE SESSİZ
Ellerinde binlerce şehidimizin kanı olan PKK’lı teröristlere, onlarla fotoğraf çektiren HDP milletvekiline, elinde silahlı Semra Güzel’e bir çift söz etme, ondan sonra kalk, “Bizim parlamentomuzda, PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faturayı kes. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin faturayı keseceğiniz yer Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı değil, Kandil olmalı. Sizin eleştireceğiniz Erdoğan değil; elinde silahlı, PKK’lı teröristle görüntü veren HDP Milletvekili Semra Güzel olmalı. O silah kime karşı kullanılacak? Bir milletvekilinin elinde, Mehmetçiğe doğrultulan terörist silahı olur mu?
HDP İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı
Dolar düştü, onlar ters köşe oldu.
Olumlu bir hava oluştu. Moraller yükselmeye başladı. Şimdi bu olumlu havayı bozmak için bir çaba içine girdiler. Neymiş efendim; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi programının bekleneni vermemesinden dolayı rahatsızmış?
Bunun doğru olmadığını biliyorum. O nedenle Erdoğan’ın AK Parti grubunda yeni ekonomi politikasına güçlü bir destek vereceğini yazmıştım. Öyle de oldu.
EKONOMİNİN ROTASI
Erdoğan’ın konuşmasında ekonomiyle ilgili dört nokta ön plana çıktı:
1) Erdoğan, yeni ekonomi politikasına güçlü bir destek verdi. “Bu yoldan asla geri dönmeyecek, hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.
2) Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu yok saymadı. “Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardır. Üstelik enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorun yaşanmıştır” dedi. Ama “En kısa sürede milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz” diye ekledi.
3) Çalışanlara temmuz ayında yeni bir artış sözü verdi. Elbette ki memurlar, yüzde 7 zam artı ilk 6 aylık enflasyon farkı alacak. Ama
AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen, bunu AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen, bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi. Onları paylaşacağım ama değinmek istediğim bir nokta var. O da, Türkiye Cumhuriyeti 2023’te ikinci yüzyıla adım atarken,
AK Parti de ikinci 20 yılını planlamakla meşgul. Güzel bir kesişme noktası.
İkinci 20. yılın hikayesine geçmeden önce Şen’in, CNN Türk’te Hande Fırat’la canlı yayında açıkladığı anketle ilgili iki sonucu aktarmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı yeni ekonomi modeli ve dövizdeki düşüşle ilgili anket, ilginç sonuçlar içeriyor.
NEDEN YÜZDE 56 DESTEK?
Ankete katılanların yüzde 56.1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekliyor. Buna yakın başka bir oran daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili verdiği mücadelede samimi olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 56.4 çıkıyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 43.6. Mustafa Şen yıllardır kamuoyu araştırmalarını yönetmiş bir isim. Ancak siyasi kimliğinden sıyrılıp ‘yüzde 56 evet’in ne anlama geldiğini yorumluyor.
“Bu yüzde 56, neden yüzde 66 ya da 70 çıkmadı?” sorusuna yanıt arıyor. ”Vatandaş bekliyor. Yeni ekonomi politikası adı altında vaat ettiklerini gerçekleştirecekler mi diye bakıyor” diyor.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?
CHP’ye 20 bin dolara mal olan dolandırıcılık olayını Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan anlattı.
Hem de öyle eş dost sohbetinde değil. CNN Türk’ün canlı yayınında.
Yayının üzerinden 3 gün geçti. Savcı Sayan’ı aradım; CHP’den sizi arayan oldu mu, bu milletvekilleri kimler diye sordular mı, sizi mahkemeye verdiler mi diye sordum.
“Yok” dedi. Ardından ekledi, “Olay doğru. Beni nasıl mahkemeye verecekler? O zaman milletvekili olan iki CHP’li hâlâ hayatta. Onları kurtaran il başkanı ve ilçe başkanımız hayatta. O tarihlerde pasaportlarında İran’a girişleri çıkışları var. Benim neyimi mahkemeye verecekler” dedi.
Savcı Sayan o dönemlerde CHP’deydi.
ERDOĞAN’IN VİDEOSU VAR DEDİLER
İsterseniz önce Savcı Sayan’ın ağzından CNN Türk ekranlarından anlattığı dolandırıcılık olayını aktaralım.
“Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran’dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan’ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor.”
20 BİN DOLAR KAPTIRMIŞLAR
İki CHP milletvekili İran’dan gelen kişinin dolandırıcı olduğunu bilmiyor elbette ki. 2007 yılı. AK Parti’ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı, 27 Nisan e-muhtırasının verildiği, Anayasa Mahkemesi’nden 367 kararının çıktığı dönemler. Zamanın ruhuna uygun bir dolandırıcılık işi. CHP’li iki milletvekili kaseti ele geçireceğiz, Erdoğan’ı devireceğiz diye düşüyorlar İran yollarına. Ama tabii bu işin bir maliyeti var.
“O iki milletvekili partinin kasasından 10 bin dolar aldılar, gittiler İran’a. İran’da üç gün uğraştılar. Adam ‘Bir 10 bin dolar daha verin’ dedi. 10 bin dolar daha verdi. O adam paraları aldıktan sonra, ‘PKK’lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!’ Bunlar da bizim il başkanını aradılar, ‘Ne olursunuz bizi kurtarın, İran’da rehin kaldık.’ Ağrı İl Başkanı, devreye girdi. Oradaki ilçe başkanları devreye girdi. Gittiler ve kaça kaça geldiler İran’dan. O iki milletvekili de sağ. CHP’de milletvekiliydiler.”
KASETLE AK PARTİ’Yİ DEVİRECEKLERMİŞ
İran’a kadar gidip, 20 bin dolar para kaptırıp canlarını zor kurtardıkları kasetle ne yapacaklarmış? Bu sorunun cevabını da Savcı Sayan veriyor.
“Neyin peşine düşmüşler. Sayın Erdoğan, Atatürk’ün büstünü tekmeliyormuş. Onun görüntüleri varmış. O görüntülerle AK Parti’yi, iktidarını devirecekler.” Meğer CHP’de kaset merakı eskiye dayanıyormuş. Erdoğan’ı olmayan bir kasetle indiremediler ama bir kaset darbesiyle Baykal’ı tasfiye edip Kılıçdaroğlu’nu getirdiler.
O İKİ MİLLETVEKİLİ KİM?
Fikri takip olayı gazeteciliğin olmazsa olmaz kurallarından biri. Madem CHP Genel Merkezi bu iddianın üzerine gitmedi, ben takip edeyim istedim.
Peki o iki milletvekili kim?
Kulislerde İran’a giden iki CHP milletvekili olarak Bayram Meral ve Halil Tiryaki isimleri gündeme geldi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı da yapan Bayram Meral o tarihlerde CHP Ankara Milletvekili’ydi. Halil Tiryaki ise Kırıkkale Milletvekili olarak Parlamento’da bulunuyordu. İddialarla ilgili olarak hem Halil Tiryaki’yi hem de Bayram Meral’i aradım.
HALİL TİRYAKİ: ‘İRAN’A GİTTİM AMA HATIRLAMIYORUM’
Halil Tiryaki, o tarihlerde İran’a gittiğini doğruladı ama üzerinden 15 yıl geçtiği için ne olduğunu hatırlayamadığını söyledi.
“O zaman öyle bir şey oldu. İran’a gittik, geldik. Ama 15 sene oldu. Ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi.
BAYRAM MERAL: ‘İRAN’A GİTTİM AMA BU İŞLE İLGİSİ YOK’
O dönem CHP Ankara Milletvekili olan Bayram Meral ise, İran’a daha önce gittiğini, bu işle ilgisi olmadığını söyledi. Meral, “İran’a çok eskiden gittim. İran’a giriş çıkış yaptım. Ama bu işle ilgisi yok. Olacak iş mi?” diye konuştu.
ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin koronavirüse yakalanmaları iç siyasette olumlu bir havanın oluşmasına neden oldu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar hariç muhalefet liderleri sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıcak ifadelerle liderlere teşekkür etti.
Halkımız soğuk kış günlerinde siyasette esen sıcak rüzgârları memnuniyetle karşıladı. Keşke liderlerimiz sadece sağlıkla ilgili konularda değil, ülke sorunları söz konusu olunca da bu tür diyaloglar geliştirebilseler, dedi.
Koronavirüs bir de diplomasiye dönüştü. İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Rusya Devlet Başkanı Putin’e kadar dünya liderleri geçmiş olsun dileklerini paylaştılar.
BİR DE MİLLİ YÜZÜCÜ
Ama insanlıktan nasibini almamış tipler nefretlerini kusmaya devam ettiler. Bir insanın ölümünü istemek ne demek? Hele bu insan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ise. Milyonların sevgilisi bir liderse...
Adının başında milli unvanı bulunan Derya Büyükuncu helva yapmaya başladığını duyurdu. Milli olmak demek, önce insan olmak demektir. Milli olmak demek, milli değerlere herkesten çok saygıyı gerektirir. Milli olmak ülkenin bayrağına, İstiklal Marşı’na, Meclis’ine, Cumhurbaşkanı’na herkesten daha çok saygılı olmayı gerektirir.
Belli ki kimse ona “Derya ben sana milli olamazsın demedim, insan olamazsın dedim” dememiş.
HÜDA KAYA’DAN ÇİRKİN PAYLAŞIM
Bu çirkin paylaşımları yapanlardan biri de HDP Milletvekili Hüda Kaya oldu. Daha sonra tweet’ini sildi ama nefretini kustu.
PKK’nın dul bıraktığı eşler, yetim bıraktığı çocuklar, genç yaşında toprağa düşen şehitlerimiz için yüreğinde bir sızı hissetmeyen Hüda Kaya, Kürt sorunu denildiğinde Cumhuriyet tarihinde en büyük reformları gerçekleştirmiş Erdoğan’ın ölümünü istedi.
Merve Kavakçı’nın başörtülü olduğu için milletvekili yemininin yaptırılmadığı Meclis’te Hüda Kaya, Erdoğan sayesinde başörtülü olarak görev yapabiliyor. Ama o başörtüsünü PKK’nın hizmetine sunduğu için ihanetini sürdürüyor.
Herkes kendine yakışanı yapıyor.