Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?

İYİ Parti’li Koray Aydın, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye yaptığı açıklamada, “Erdoğan, Çiller’e parti kurdurmaya çalışıyor” diye bir iddia ortaya attı.

Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım.

PARTİ KURACAK MI?

Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.





