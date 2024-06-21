Erdoğan ile Özgür Özel Kıbrıs’ta görüşecek mi

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Erdoğan, 50’nci yıl törenlerine özel bir anlam veriyor. Türkiye’den iktidar ve muhalefetin törenlere birlikte katılmasını böylece içeriye ve dışarıya karşı birlik ve beraberlik görüntüsü verilmesini önemsiyor. Türkiye’nin, bir ve bütün olarak Kıbrıs davasının yanında olduğu mesajı elbette ki etkili olacak. Dosta güven, düşmana korku salınacak.

KIBRIS’A BİRLİKTE GİDELİM

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşmesinde, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü kutlamalarına birlikte gidelim” diye teklifte bulunmuştu. CHP henüz kesin yanıtını vermedi ama CHP’nin de ayrı bir programı var. Özgür Özel, Kıbrıs gazilerinden bir grupla birlikte Kıbrıs’a gitmeyi planlıyor. Ayrı ayrı gidilip Kıbrıs’taki programlarda bir araya gelinebilir. Tabii ki Kıbrıs’ta törene katılan tüm parti liderleri bir araya gelip, sohbet görüntüsü dahi verseler Kıbrıs davasına hizmet açısından yararlı olur.

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KIBRIS’TA GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Ama bu işin bir de öteki yüzü var. CHP içinde Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden dolayı rahatsız olan bir grup var. Onların başını da Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu çekiyor. CHP’deki Özgür Özel karşıtları şimdi gözlerini 20 Temmuz’a çevirmiş durumdalar. Kıbrıs’ta Özgür Özel-Erdoğan görüşmesi olacak mı ona bakıyorlar.

Ancak parti içi çekişmeleri siyasetteki iktidar ve muhalefet ayrımı ile milli meseleleri birbirine karıştırmamak lazım.

KIBRIS MİLLİ DAVAMIZ

Kıbrıs milli bir davamız.

Kıbrıs Barış Harekatı dönemin CHP Genel Başkanı olan Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde yapıldı.

CHP’nin bu törenlere katılması kadar doğal bir şey olamaz. CHP liderinin Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden daha güzel bir mesaj verilemez.



Kılıçdaroğlu, millî meselelerde başarılı bir sınav veremedi. Şimdi istiyorlar ki aynı hatayı Özgür Özel yapsın.

TERZİSİNİ, TÜRZÜSÜNÜ, BERBERİNİ...



Yıldırım Akbulut, Özal’dan sonra ANAP’ın başına geçmişti. ANAP Genel Başkanı ve başbakan oldu. Ama Semra Özal’la yıldızı hiç barışmadı. Semra Özal, kongrede Yıldırım Akbulut’a karşı Mesut Yılmaz’ı desteklemişti. Öyle ki Semra Hanım kongre salonunda kendine ayrılan özel bir bölümde ve Spor Yazarları Derneği’nin lokalinde delegelerle görüşmeler yapıyor, Mesut Yılmaz lehine aktif bir şekilde çalışıyordu. Yıldırım Akbulut bu durumdan çok rahatsızdı. Kongreden önce meslek büyüğüm Güneri Civaoğlu’na,

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“Terzisiyle, türzüsüyle çalışıyor” diye açıklama yapmıştı.

Tabii o zaman kıyamet koptu.

BERBERİNİ MAÇA GÖTÜRMÜŞ

Milli Takım’ın Almanya’daki maçına Bodrum’dan özel bir jetle giden Ekrem İmamoğlu’nun özel berberi Veysel Şenel’i de götürdüğü yönündeki haberleri görünce, Yıldırım Akbulut’un sözleri geldi hatırıma. Ne de olsa Ekrem İmamoğlu da eski ANAP’lı.

ÜNLÜLERİN BERBERİ

Ekrem İmamoğlu, Roma gezisine özel bir uçakla kalabalık bir gazeteci grubunu götürünce tartışmalara neden olmuştu. Ama berberini özel uçakla maça götürmesinin üzerinde pek durulmadı. Bu arada İmamoğlu’nun berberinin Instagram hesabına baktım tam anlamıyla ünlülerin berberi. Fatih Terim’den Acun Ilıcalı’ya, Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Turan’a, Sergen Yalçın’a kadar futbol dünyasından tıraş etmediği, birlikte fotoğraf çektirmediği kimse kalmamış. Messi’yi bile tıraş etmiş.

BİZİM TARKAN

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Bana en ilginç geleni ise Tarkan’lı paylaşımı olmuş. Şu sıralarda araları düzelmek üzere ama Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı’yken Ekrem İmamoğlu’ndan, “Bizim Tarkan” diye söz ediyordu.

30 YILLIK DOSTLUK

Veysel Şenel Instagram hesabından özel uçaklarda, yatlarda çekilmiş fotoğraflarını da paylaşmış. Belli ki bu tür seyahatlere alışkın bir isim.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımının altına ise, “30 yıldır devam eden dostluğumuz daim olsun” diye yazmış.

FRANSA GEZİSİ NE OLDU?

Bu arada Ekrem İmamoğlu, Roma gezisinden sonra temmuz ayında da yine bir grup gazeteciyle Fransa gezisine çıkmaya hazırlanıyordu. Roma gezisine vizesi yetişemeyen ya da pasaportunun süresi dolmuş olanlara, “Temmuz ayında Paris’te olacağız. Ona göre hazırlıklarını yap” denilmiş.



Ama şu ana kadar Fransa gezisi için kimse aranmamış. Yoksa İmamoğlu Roma gezisi üzerine yaşanan tartışmalar nedeniyle Paris gezisine gazeteci götürmekten vaz mı geçti?

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KORAY AYDIN PARTİ KURACAK MI?



Koray Aydın, genel başkanlığa aday olup kaybettiği seçimden sonra İYİ Parti ile bağlarını kopardı. Partinin hiçbir programına katılmıyor. Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme nedeniyle bir çıkış yaptı ama etkili olmadı. Bayramdan sonra ekibiyle bir toplantı yapıp, istifa edip etmemeyi tartışacağı söyleniyor.

Koray Aydın üç vakte kadar İYİ Parti’den istifa edecek.

Ama sonra ne yapacak?

Yeni bir parti mi kuracak? Yoksa başka bir oluşum içine mi girecek?

NABIZ YOKLAMIŞLAR

Koray Aydın’ın ekibi İYİ Parti teşkilatlarını arayıp, “Yeni parti kurarsak bizimle hareket eder misiniz?” diye nabız yoklamış ama pek umduklarını bulamamışlar. Buna rağmen yine de yeni parti kurma ihtimali ağır basıyor.

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KORAY AYDIN-İMAMOĞLU İLİŞKİSİ

Benden duymayın ama Koray Aydın’ın son dönemlerde Ekrem İmamoğlu ile ilişkilerinin çok sıcak olduğu söyleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de ilişkileri iyidir. Ama Ekrem İmamoğlu ile son dönemlerde irtibatları artmış. Kulislerde ikisinin, “Trabzonluluk dayanışması” yaptıkları söyleniyor.