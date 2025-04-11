Erdoğan ile DEM’lilerin görüşmesinde neler yaşandı

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Eğer PKK silah bırakıp kendini feshederse Türkiye 50 yıldır ayağına vurulmuş olan bir prangadan kurtulmuş olacak.

Yeni sürece ilişkin olarak en güçlü adımlardan biri dün atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ŞAPKASIYLA

Erdoğan bu görüşmeyi AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptı.

Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve bu görüşmenin AK Parti Genel Merkezi’nde ya da Meclis’te değil de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması dahi, çok önemli mesajlar içeriyor.

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Bu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece verdiği önemi gösteriyor hem de sürecin belli bir olgunluğa ulaştığını gösteriyor. Süreç olumlu yönde ilerlemese Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etmezdi. Erdoğan’ın silah bırakma ve PKK’nın kendini fesh etmesi yönündeki kararın bir an önce alınması gerektiğini söylediği öğrenildi.



NİSAN SONUNA DİKKAT



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz” demişti.

Nisan ayının sonuna doğru PKK’nın kongresini toplayıp silah bırakma kararı alması ve kendini feshetmesi bekleniyor. DEM heyeti, AK Parti’yi ziyaretinde, “Bu sürece ilişkin çağrıyı Sayın Bahçeli yaptı ama bu sürecin arkasındaki iradenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyoruz” demişlerdi.

POZİTİF GEÇTİ

Görüşme sırasında Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in heyecanlı olduğu gözlendi. Saat 13.30’da başlayan görüşme bir buçuk saat sürdü. Görüşmeden sonra Sırrı Süreyya Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz” dedi. Pervin Buldan ise, “Çok çok verimli bir görüşme oldu” diye konuştu.

DEM’den yapılan açıklamada da “Bugün dünden daha umutluyuz. Cumhurbaşkanı ile görüşme olumlu atmosferde gerçekleşti” denildi.

GÜVENİLİR İSİMLER

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hem geçmiş dönemlerin hafızası hem de iki taraf için de güvenilir isimler. İRA’dan, ETA’ya kadar bu süreçleri takip ederim. Aracı olan isimlerin güvenilir olması çok önemlidir. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarihi bir rol üstlendiler. Geçen dönem başarısızlıkla sonuçlanınca bedel ödediler. Sırrı Süreyya Önder hapse girdi. Ama çözüm umutlarını hiçbir zaman kaybetmediler.

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SURİYE SÜRECİ



Bu süreçte Suriye’de önemli bir gelişme yaşandı. Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında anlaşmaya varıldı. Bu önemli bir kazanım oldu. Sürece olumlu yönde ivme kazandırdı.

Peki Suriye’de her şey bitti, ortalık sütliman oldu diye bakabilir miyiz?

FİDAN’IN UYARISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürecin sürelendirildiği ve uzatıldığı zaman büyük risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Hakan Fidan; “Örgütün her zaman için anlaşıyormuş gibi gözüküp, aslında anlaşmama, diplomasiyi ve müzakereleri kendi asıl ajandasını ilerletmenin başka bir aracı olarak kullanma tecrübesi, hafızası her zaman mevcut. Bu yaptığı bir şey” dedi. Çünkü geçmiş dönemlerde PKK’nın süreci zamana yaydığı, yeni şartlar ileri sürdüğü, konuşulmayan konuları ön şartmış gibi ileri sürdüğü biliniyor.

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Terör baronları Murat Karasu ve Bese Hozat bir süredir, Öcalan’ın kongreye başkanlık etmesini isteyen açıklamalar yapıyorlar. Peki Öcalan’ın böyle bir talebi var mı? Görüşmelerde böyle bir konu konuşuluyor mu?

RİSK VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önceki süreçlere ilişkin güçlü hafızaya sahip olan bir isim. Terör örgütü PKK’nın geçmişte de fesih yönünde talimat aldığını anımsatarak, “Bu talimatı uygularken birdenbire uluslararası sistemden aldığı talimat ve telkin, örgüt yöneticisinden aldığı talimat ve telkinin önüne geçti metodik olarak. Aynı şey bu sefer de olabilir mi? Olmaması için bir sebep yok” diye uyarıda bulundu.

Efkan Ala’nın söylediği gibi, “Burası Ortadoğu. Tesadüfler bile planlıdır”. Ancak bu kez hem uluslararası konjonktür lehimize hem de sahadan gelen mesajlar PKK’nın silah bırakma kararını alacağı yönünde.



BÖLGESEL GÜÇ



Suriye başta olmak üzere bölgemiz yeniden şekillendirilirken, PKK’nın kendini feshetmesiyle birlikte Türkiye’nin bölgedeki etkinliği daha da artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, icazet alan değil, icazeti aranan bir ülke konumuna gelmiştir” demişti. Terörsüz Türkiye süreci sadece içimizde değil, bölgesel dengeleri de etkileyecek çapta bir gelişme olacak. Son 50 yılın en önemli başarılardan birine imza atılmış olacak.

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PKK silah bırakıp, kendini feshettikten sonra Irak’ta ve Türkiye’de silah bırakacaklara ilişkin mekanizmalar devreye girecek. “Demokratik dönüşüm” süreci başlayacak.

DEM PARTİ

Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasının sadece terörle mücadeleye etkisi olmayacak. Önemli siyasi sonuçları olacak. Üzerindeki Kandil baskısı kalkmış olan DEM Parti daha bağımsız karar alabilecek. DEM Parti, Öcalan partisi olacak.