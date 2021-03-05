Erdoğan ile Bahçeli’nin sürpriz görüşmesi

Sancar’ın hafta sonu istifası gelince Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumları yapıldı.
Ama ardından kaset, şantaj, eşcinsel ilişki, tecavüz, yolsuzluk iddiaları havalarda uçuşmaya başladı. İddialar üzerine Teoman Sancar’a ulaşmaya çalıştım. Hatta aramakla yetinmeyip mesaj attım. Çünkü iddialar iğrençti ama tek yanlı olarak bunları paylaşmak istemedim. Belli ki ortada iğrenç ötesi bir durum vardı. Ama bu gayri ahlaki bir ilişki mi, yoksa başka bir hesaplaşma mı yaşanıyordu?
KOMPLO SAVUNMASI
Teoman Sancar’dan hâlâ haber bekliyorum. Ama bu arada bir internet sitesine konuşarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. “Komplo kuruldu” demesi dahi istifa öncesinde bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu.
KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ
Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilince, “Derhal istifa etsin” dediği söyleniyor. CHP’den istifa eden Teoman Sancar’ın “şifrehaber.com” isimli internet sitesine yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum.
EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI SORULMUŞ
Önce Denizli milletvekili
AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.
Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.
Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.
Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?
GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR
Adalet Bakanı
Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.
Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.
Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN
İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.
Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?
DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN
Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroların ortaya çıkması açısından bu kongreyi çok önemsedi. Hatta pandemiye rağmen kongrelerin üzerine titredi. Çünkü Erdoğan, 2023 seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyor. Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor.
Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.
GEÇMİŞTE UYGULANDI
Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.
ERKEN BİR YAZI
Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.
MECLİS İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDAKİ YETKİ TARTIŞMASIANAYASA Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili ikinci ihlal kararını Meclis’e göndermesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye tepki göstermişti. Şentop, Anayasa Mahkemesi’ne tavzih yazısı yazacağını belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
PKK, Kandil’de baskı altına alınınca Sincar’ı aktif hale getirmiş. Sincar’a yönelik Türkiye’nin baskıları artınca da Gara’yı aktif hale getirmiş. Komuta kontrol merkezini Gara’ya taşımaya başlamış. Ayrıca Gara’nın Kandil ve Sincar’a göre daha avantajlı bir yönü var. Türkiye’ye 40 kilometre uzaklıkta ve şimdiye kadar operasyon yapılmamış. Gara’yı aktif hale getirerek, Türkiye’ye geçişleri kolaylaştırmış.
PKK sahada sıkıştıkça alternatif üretebilen bir terör örgütü. Türkiye’nin baskısıyla Bekaa’dan çıkarıldı ama ABD onları Kandil’e yerleştirdi. Kandil’de sıkışınca önce Sincar, sonra Gara’yı komuta kontrol merkezine dönüştürmeyi planladı. Ama bu kez başarılı olamadı.
Gara’ya son dönemlerde PKK’nın önemli isimlerinin gelip gittiği de tespit edilmiş.
DURAN KALKAN’IN İTİRAFI
PKK’nın ilk üç isminden biri olan Duran Kalkan, Gara operasyonunu, “Tarihin en ağır çatışmalarından biriydi” diye tanımladı. Terörist Kalkan, Türkiye’nin hedefini, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” diye tanımladı.
Duran Kalkan bunu söylediğine göre demek ki Gara operasyonu hedefine ulaşmış.
SİVİLLERİN GARA’DA TUTULDUĞU İSTİHBARATI
5-6 yıldır PKK’nın elinde olan sivillerin Gara’da tutulduğu istihbaratı ekim ayında alınmış. Bilgi birkaç kaynak tarafından teyit edilince, Gara’ya yönelik operasyon hazırlıklarına başlanmış. Şubat ayı başında ise operasyonun düğmesine basılmış.
O nedenle de muhalefette partisinin oylarını arttırıyor.
Akşener dünkü grup toplantısında konuşmasına, “10 şehrimizde şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara’da, lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir” dedi. Ardından da “Üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir” diye uyarıda bulundu.
Kılıçdaroğlu PKK’ya PKK diyemiyor ama Akşener üstüne basa basa “Lanet terör örgütü PKK” dedi.
Aslında Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na göre daha sert bir konuşma yaptı. Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirdi. Sözleri demir gülleler gibiydi. Ama Akşener, Türkiye’nin beka sorunu olan PKK ile mücadelede, milletinin ve devletinin yanında oldu. Ondan sonrası ise bir muhalefet liderinin eleştirileriydi.
KILIÇDAROĞLU TARZI MUHALEFET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gara’da 13 şehidimizle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, CHP Meclis grubunda konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından Gara şehitlerimizle ilgili bölümü birkaç kez okudum.
MİTHAT SANCAR’IN GERİSİNDE KALDI
1)Kılıçdaroğlu konuşmasında 5 yerde “terör örgütü” diyor. Ama tek bir yerde dahi “PKK” demiyor. Kuva-yı Milliye’nin partisi olan CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu en azından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın gerisinde kalmamalıydı. Mithat Sancar, “Bu bir katliamdır, uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir” dedi.
BAHÇELİ ERKEN GELDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15.00’te başlayan görüşmelere 16 dakika erken geldi. Bahçeli ile birlikte kulisteki MHP milletvekilleri Genel Kurul’a girdiler. Bahçeli görüşmeleri ön sıralardan sonuna kadar izledi.
KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Muhalefet kulisinin girişinde Enis Berberoğlu ile karşılaşınca bir an ‘deja-vu’ yaşadım. Kemal Kılıçdaroğlu, oturum başlamadan 1 dakika önce Enis Berberoğlu ile birlikte geldi. Oturum başlamadan da Meclis’ten ayrıldı. Kılıçdaroğlu iki bakanla görüştüğü için midir, yoksa dostlarını kızdırmamak için mi orasını bilemedim ama oturuma kalmadı. Bakanlar konuşmadan Meclis’ten ayrıldı.
MECLİS GERGİNDİ
Kulislerin aksine Meclis Genel Kurulu’nda gergin bir hava vardı. 13 vatandaşımızın PKK tarafından şehit edilmesine rağmen Türkiye’nin bombardımanı sonucunda öldükleri ileri sürülmüştü. 13 sivili başlarına kurşun sıkarak katleden PKK’ya bir çift söz söyleyemeyen Hüda Kaya, çarpıtma çabalarına devam ediyor. Hüda Kaya görüşmeler sırasında da en ön sırada yerini almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşurken bir ara o tarafa doğru dönüp, “Ne gülüyorsunuz?” diye tepki gösterdi. Ama sırtı dönük olduğu için Hüda Kaya için söyleyip söylemediği anlaşılamadı.
BAKANLAR HAZIRLIKLI GELMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı
Gödekli deyip geçmeyin, tam dört ülkenin sınırlarının kesiştiği bir yere kurulmuş. Karşınızda Ermenistan, az öteniz Azerbaycan ve İran. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, köy okulunda ne hissedersiniz? İstiklal Marşımızın okunması, okul bahçesini dolduran çocukların cıvıltıları, Milli Eğitim Bakanı’nın ders zilini çalmasıyla yüz yüze eğitimin başlaması, dahası o çocukların gözlerindeki ışıltı... Okulu, çocukları, zil sesini ne kadar özlemişiz. Biz daha okuldan ayrılmadan sınıflardan çocukların cıvıltıları geliyordu. Milli Eğitim Bakanı ile oradan doğruca Türkiye-Ermenistan sınır kapısına geçtik. Aras Nehri’nin ayırdığı sınırdan Alican Hudut Karakolu’ndan Ermenistan tarafını seyrettik. Önceden buruk bir şekilde baktığım Ermenistan tarafını Karabağ zaferinden sonra farklı duygularla seyrettim. Hep izlenim aktaracak değilim. Milli Eğitim Bakanı ile yeni öğretim yılını da konuştuk. Onları da aktaracağım.
BURUK BİR SEVİNÇ
Milli Eğitim Bakanı’na önce ne hissettiğini sordum. “Hissettiğim şey aslında buruk bir sevinç” dedi. “Neden?” dedim. “Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aynı anda neşe içerisinde başlayamamasından kaynaklanan bir burukluk” karşılığını verdi. Ardından ekledi: “Bazı çocuklarımın ‘Okullar lütfen açılsın’ diye gözüme baktığı anları hatırlıyorum ve onların sınıf seviyelerini açamadığım için bu burukluk derinleşiyor.” Ziya Selçuk onlara da söz verdi, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından risk azaldığı anda biz muhakkak süratle açarız” dedi.
BAKANLAR KURULU’NU İŞARET ETTİ
Köy okulları açıldı. 1 Mart’ta ilkokulların tüm sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar açılacak. Peki diğerleri? Milli Eğitim Bakanı yarın yapılacak kabine toplantısını işaret etti. “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi, salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğiz. Yine, Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitime ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Buna göre karar verilecek” diye konuştu. Zor bir karar. Ziya Selçuk, günlük verilere göre hareket edildiğini anlatıyor ama sonuç itibarıyla “Biz hazırız” diyor.
BÖLGESEL OLARAK AÇILABİLECEK Mİ?
Her bölgenin, hatta her şehrin verisi farklı. Peki verileri iyi gelen bölgelerde okullar açılabilecek mi?
Bedirhan bebek, 11 aylık.Celin Naz Aydın, 3 yaşında.
Eren Bülbül, 16 yaşında.
Yasin Börü, 16 yaşında.
Sadece birkaçının ismini yazabildiğimiz bu bebekler, çocuklar, gençler PKK tarafından katledildi. Karnında kurşun deliği olan çocuklardan dolayı Öcalan’a “bebek katili” denildi. Buna rağmen Batı dünyası PKK ile ilişkisini sürdürdü. Suriye’de ise müttefikimiz ABD, 20 bin TIR dolusu silah verdi. PKK şimdi de bir süredir elinde olan 13 vatandaşımızı şehit etti.
BIDEN NE YAPACAK?
Şimdi ABD başta olmak üzere Batı’nın ne diyeceği önem kazandı. Çünkü Biden yönetimi, Yemen savaşında sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle Suudi Arabistan’a olan desteğini kesti. Sivil katliamı konusunda müttefiki Suudi Arabistan’ı bile gözden çıkaracak kadar duyarlı olan Biden yönetimi, 13 sivil vatandaşımızı katleden PKK’yı yüksek sesli kınayıp, YPG ile işbirliğini sona erdirecek mi?
MACRON’UN SINAVI
YPG’li teröristleri Elysee Sarayı’nda kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı
Ancak iki parti ortak çalışmalara başlamadı. Seçim yasasıyla ilgili çalışmalarda en çok seçim barajı merak ediliyor.
SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR
Türkiye’nin 12 Eylül ürünü olan yüzde 10 barajından kurtulması gerekiyor. Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi düşünülüyor. Bu konuda tercih, liderlere bırakılacak. Erdoğan ve Bahçeli’nin tercihine göre yüzde 7 ya da 5 esas alınarak çalışılacak.
İTTİFAK BARAJI GELECEK Mİ?
Partiler artık seçimlere ittifaklar halinde giriyor. İttifak yüzde 10 barajını aşınca, ittifak ortağı partiler de barajı aşmış oluyor. İttifaklarla seçim barajı fiilen ortadan kalkmış oluyor. Yüzde 10 seçim barajı, baraj sorunu yaşayan partileri ittifaklara girmeye teşvik ediyor.
İTTİFAK BARAJI
Yüzde 10 seçim barajı ittifaklar için uygulanıyor. Bir de ittifaka girmeden kendi başına seçime giren partiler için geçerli oluyor. Örneğin, HDP ittifaklara girmedi ama 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11.7 oranında oy alarak barajı aşmayı başardı.
İTTİFAK HESABI
Yeni anayasa tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlamıştı. Erdoğan dün de AK Parti grubundaki konuşmasına yeni anayasa ile başladı. “Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reformları sunarken, yeni anayasayı reformların anası olarak isimlendirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasayı reform paketinin çatısı olarak tarif etti. “Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur” diye konuştu.
AK Parti grubunda Erdoğan’ı dinlerken dikkatimi çekti. Her defasında cumhur ittifakına ve MHP’nin yeni anayasaya verdiği desteğe vurgu yaptı. Zaten Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısının perde arkasına bakarken, MHP ile ortaklığa ve cumhur ittifakına özel bir önem verildiği dikkatimi çekmişti.
İÇ KONJONKTÜR
Erdoğan dünkü AK Parti grubunda yeni anayasayla ilgili bazı sorulara yanıt verdi.
Bunların başında da “Neden şimdi” sorusu geliyordu. Erdoğan, buna iç ve dış faktörler olmak üzere iki ayaklı bir yanıt verdi.
Önce,
Boğaziçi eylemlerinin devam ettiği, birilerinin Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi çıkarmak için çaba gösterdiği bir zeminde, benim çığlığımın duyulmayacağından eminim. Ama Boğaziçi Üniversitesi gibi dünya standartlarında kaç üniversitemiz var? Sesimi kimse duymazsa duymasın. Ama karanlıkta bir mum yakmaya çalışacağım.
Boğaziçi Üniversitesi’nin LGBT ile DHKP-C, TKP-ML gibi terör örgütlerinin içine sızdığı eylemlerle, Kâbe resmine hakaretle değil, bilimle anılması gerekiyor. Çünkü Oxford da Harvard da Yale de terör örgütleriyle aynı fotoğraf karesinin içine girmek istemezler. Peki Boğaziçi bunu hak ediyor mu?
Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri sıralamasında yerine iki uluslararası, bir de ulusal veri ışığında bakacağız
THE VERİSİ
Times Higher Education sıralamasına bakıldığında Boğaziçi Üniversitesi son 5 yıldır adeta paraşütle yere çakılıyor.
2015 yılında 139. sıradayken 2021 yılındaki yeri 601-800 aralığında.
Elbette ki bu 2015 yılından birkaç gün önceden başlayan bir gerilime süreci.
2015 yılında 139. sırada olan Boğaziçi, 2016’da iki katından fazla bir düşüş yaşamış. 2016 yılında 401-500 aralığına gerilemiş.
Çünkü saat 14.00’te, AK Parti’nin en yüksek karar organı olan MYK toplantısı yapılacak.
MYK’yı önemli kılan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ile MHP Lideri Bahçeli’nin 4 Şubat Perşembe günkü görüşmeleri oldu.
Erdoğan görüşmede yeni anayasa ile seçim ve siyasi partiler yasasının ele alındığını ifade etti.
Bu görüşmenin ışığında bugün AK Parti MYK’da reform sürecinin yol haritası netleştirilecek.
REFORM PAKETİ
Reform süreciyle ilgili birbirine karıştırılmaması gereken iki çalışma, bir de yeni anayasa çağrısı söz konusu.
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın hazırlıklarını yürüttüğü reform paketi. Her reformun kendine has bir ruhu vardır. Yeni reform paketini, “insana dokunan reformlar” diye tarif etmek mümkün. Reform mahiyetindeki 128 düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Meclis’ten çıkarılacak kanunlarla ya da yönetmelik ve idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi planlanıyor.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Sosyal medyanın son iki seçimdeki etkisi konuşuluyordu. Bu engelleme kararları, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Twitter nasıl bir rol oynayacak?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Artık seçimler liderler, partiler, adaylar ve bir de sosyal medya yarışına sahne olacak. Twitter ile siyaset arasında yaşanan bu gerilim nedeniyle Optimar araştırma şirketinin sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiye dair araştırmasını paylaşmak istedim.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırmanın çalışması 12-20 Ocak tarihlerinde yapılmış. Yani yeni.
EN ÇOK HANGİSİNİ KULLANIYORUZ?
Araştırmada Facebook ile Instagram ilk iki sırada yer alırken, devlet başkanlarının ilk açıklamalarının adresi olmasına rağmen Twitter üçüncü sırada geliyor.
Facebook yüzde 32.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 32.1’le Instagram takip ediyor. Instagram yükselirken Twitter’da bir gerileme gözleniyor. Twitter yüzde 9.5’le üçüncü sırada geliyor. Onu yüzde 3.9’la YouTube izlerken, TikTok da araştırmalarda kendini göstermeye başladı. Araştırmaya katılanların yüzde 0.8’i TikTok’çu.
FACEBOOK’TA HANGİ PARTİ ÖNDE?
AK Partililer çoğunlukla Facebook’u kullanıyor. Onları MHP’liler takip ediyor. AK Partililerin yüzde 37.2’si, MHP’lilerin ise yüzde 35.2’si Facebook’çu. Bir anlamda cumhur ittifakı orada da sağlanmış durumda.
Yüzde 33.5’le CHP’nin üçüncü sırada geldiği Facebook’u yüzde 30.6’yla dördüncü olarak İYİ Partililer tercih ediyor.
Erdoğan ile Bahçeli’nin sürpriz görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulununca Ankara’da senaryolar havada uçuşmaya başladı. Nasıl olmasın ki? İki lider daha 2 gün önce İnsan Hakları Eylem Planı’nın sunumundan sonra Külliye’de bir araya geldiler.
Zaten bugünkü görüşme de orada belirlenmiş. Erdoğan, Bahçeli’yi 5 Ocak’ta ziyaret etti. 59 gün sonra Erdoğan yine Bahçeli’nin “kale” diye isimlendirilen evindeydi. Peki iki lider ne konuştu? Sadece “İleriye dönük bir görüşme” yanıtını aldım. İleriye dönük ne olabilir?
HDP’Yİ Mİ KONUŞTULAR?
HDP’nin kapatılması konusu mu? HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP’nin kapatılması çağrısını yineledi. Bir ihtimal de iki liderin bu ay içinde kongreleri olmasıydı. MHP 18 Mart’ta, AK Parti ise 24 Mart’ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın tercihlerine saygı göstermesine rağmen Erdoğan her önemli gelişme öncesinde Bahçeli ile görüşmeye özen gösteriyor.
YENİ ANAYASA
Yeni Anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimini “Bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için ‘Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin” diye uyarmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni Anayasa çalışmalarını başlatmayı planlayan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti, Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi.
SEÇİM YASASI
Bu arada AK Parti seçim yasası üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. İki partinin ortak çalışma yapması gündemde. Kritik başlıkları kararlaştırmak için bir araya gelmiş olabilirler mi? Elbette ki hep siyasi senaryoları sıraladık.
ŞEHİTLERİMİZ
İki liderin siyaseti şekillendirecek hangi adımları atacağı ihtimalinin üzerinde durduk ama hepimizi şaşırtacak bir konu neden olmasın? İki lider görüşürken yüreğimizi yakan haberi aldık. Düşen helikopterde aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?
OĞUZHAN ASİLTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKİCİ ÇIKIŞLAR
Erbakan’ın vefatından sonra Milli Görüş hareketinin manevi liderliğini de Oğuzhan Asiltürk üstlendi. Bir süre öncesine kadar Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak yazılan titri artık, “Milli Görüş lideri” olarak değiştirildi. Oğuzhan Asiltürk, 1970’te Erbakan’la Milli Nizam Partisi’ni kurup bugün hayatta kalan tek isim. Asiltürk, Erbakan hayattayken de iki numaralı isimdi. Milli Görüş hareketinin 50 yılında yer alan Oğuzhan Asiltürk, koalisyon hükümetlerinden, cezaevlerinden, kapanan partilerden, yasaklı yıllardan bakanlık koltuğundan Milli Görüş’ün liderliğine kadar uzanan bir birikimi yansıtıyor.
ERDOĞAN’IN ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak tarihinde evinde ziyaret etmesiyle birlikte Asiltürk’ün siyasi misyonu daha büyük önem kazandı.
Erdoğan’ı aracına kadar uğurlayan Asiltürk, görüşmeye ilişkin olarak, “Forsunu morsunu kullanmadan abi-kardeş gibi görüşmeye gelmesi karşısında ben en ufak bir açıklama yapmam” demiş ama Erdoğan’ın açıklamasını referans göstermişti.
KARAMOLLAOĞLU ÇİZGİSİ
Bu görüşme, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sert muhalefetinde bir değişikliğe yol açmadı. Hatta cumhur ittifakına mı geçecekleri yönündeki sorular karşısında üslubunu daha da sertleştirdi. “Bakanlık verseler de cumhur ittifakına geçmem” dedi. Eleştirilerinin dozunu arttırdı.
ASİLTÜRK İLE KARAMOLLAOĞLU FARKI
Milli Görüş’ün lideri Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun üslubundaki ayrışma giderek belirgin hale geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgraf çektiği Erbakan’ı anma toplantısının açılışında Temel Karamollaoğlu, “Erbakan hocamız hayatı boyunca bu güzel ülkenin imkân ve kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına karşı çıktı. Biz de şimdi tıpkı onun gibi milletin imkânlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz” diye konuştu. O sırada Oğuzhan Asiltürk’ün huzursuz yüz ifadesi dikkati çekti.
Asiltürk, ders niteliğindeki kapanış konuşmasında Temel Karamollaoğlu’na üstü kapalı mesaj verdi. “Dikkat edin. Erbakan hocamız bize ‘Bu hizmeti yapmak için konuşmanıza tenkitle başlamayın. Suçlayıcı bir dil kullanmayın. Peygamberimiz AS insanlara şefkatle merhametle davranmamızı emrettiği için Milli Görüşçüler olarak siz de bu emre uyun’ diye nasihat ederdi” dedi.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
En güçlü olduğu dönemlerde dahi Erbakan’ı eleştirebilen tek isim olarak gösterilen Oğuzhan Asiltürk, inandığı bir konuda taviz vermeyen bir isim olarak biliniyor. O nedenle Asiltürk’ün Saadet Partisi’ne yakın olan TV5’te AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe’nin getirilmesiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, “Çok olumlu görüyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı’na huzurunuzda teşekkür ediyorum” diye yanıt vermesi önemli.
ASİLTÜRK’TEN 1994 RUHUNA GÜÇLÜ DESTEK
Asiltürk’e, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na Osman Nuri Kabaktepe’nin getirilmesiyle ilgili soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” sözüne atıf yapılarak soruluyor. Asiltürk, Erdoğan’ın tanımına güçlü bir şekilde destek veriyor.
“Bizim şimdi tutup da hepimizin şikâyet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıracak insanlara geçmişte şöyle, geçmişte böyle dememiz, akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Biz dünü yaşamıyoruz. Bugünü yaşıyoruz. Dün geçtiği gibi bundan bir sene önceki durum da geçti, o bitti. Bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız” diyor.
Erbakan’ı anma toplantısında Asiltürk’le Karamollaoğlu arasındaki soğukluk konukların da dikkatini çekmiş. O nedenle Oğuzhan Asiltürk’ü dikkatle izlemekte yarar var.
ÜMİT ÖZDAĞ: PARTİMİN İSMİ BELLİ
GALİBA yeni dönemde CHP Muharrem İnce’nin, İYİ Parti Ümit Özdağ’ın ateş hattında olacak.
Muharrem İnce de Ümit Özdağ da muhalefet tarzları itibarıyla tahrip gücü yüksek patlayıcı gibiler. Her an dağarcıklarından yeni bir şey çıkarıp sarsıcı olabiliyorlar.
Muharrem İnce, Külliye’ye giden CHP’linin kimliğinin yakında belli olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Külliye’ye giden ismi biliyorum” deyince kıyamet kopmuştu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak bu ismi açıklamasını istemişti. Kılıçdaroğlu açıklamadı ama Muharrem İnce, “Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak” derken manidar bir şekilde bıyık altından güldü.
ÜMİT ÖZDAĞ’IN PARTİSİ
Muharrem İnce partisini 23 Nisan ya da olmazsa 19 Mayıs’a yetiştirmeye çalışıyor ama Ümit Özdağ, partiyi daha erken kuracak gibi. Zaten Adana milletvekili İsmail Koncuk partinin kuruluş hazırlıklarını bir noktaya kadar getirdi. Ümit Özdağ’la İYİ Parti’den istifasını açıkladığı basın toplantısından sonra konuştum.
PARTİNİN İSMİ HAZIR
“Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz” dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka “milliyetçi” ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti.
ATATÜRK ÇİZGİSİNDE BİR MİLLİYETÇİLİK
“Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak” dedi. “Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” diye ilave etti.
Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak.