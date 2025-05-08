Erdoğan ile Bahçeli PKK’nın silah bırakmasını mı konuştu

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Cumhur İttifakı’nın iki liderinin, Türkiye’yi yakından ilgilendiren konuları değerlendirdikleri bir gerçek. Ben bu görüşmede PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin ele alındığını düşünüyorum. Çünkü süreci başlatan çağrı Bahçeli’den gelmiş, Terörsüz Türkiye hedefinin mimarı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. Süreç şimdi çok kritik bir aşamaya geldiği için iki liderin son gelişmeleri değerlendirmemesi düşünülemez. Çünkü Terörsüz Türkiye kendi eserleri olacak.

PKK SİLAH BIRAKIYOR

Bir süredir başka sıcak gelişmeler yaşandığı için PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin gelişmelere ara vermiştim. Bunu bazı meslektaşlarım ve siyasiler, ‘PKK silah bırakma kararını almıyor, o nedenle artık yazmıyorlar’ şeklinde değerlendirmiş. Bir defa bu yanlış bir değerlendirme olur.

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İkincisi ise Türkiye’nin beka sorunu olan 50 yıllık bir mesele çözülürken şu saatte, şu günde diye bir takvim vermek doğru olmaz. Ama PKK’nın silah bırakması yönünde olumlu gelişmeler var. Kısa bir süre sonra Kandil’den silah bırakma ve kendini feshetme kararının açıklanması bekleniyor. Bu süreç belirli bir aşamaya kadar getirildi.

IRA SÜRECİ

Ancak bu tür olaylara birkaç gün önce ya da sonra diye bakılamaz. IRA ile anlaşmanın açıklanacağı sabah dahi kriz yaşanmış, Tony Blair’in açıklamasına göre ABD Başkanı Bill Clinton devreye girerek krizin aşılmasını sağlamıştı. Ayrıca 50 yıldır akan kan duracak. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Ha bir hafta önce olmuş ha bir hafta sonra. Ayrıca saat ve dakika vererek bitirme gücünüz vardıysa, o zaman bunca yıl niye beklediniz? Niye bitirmediniz? PKK silah bıkaracak diye birileri rahatsız oluyor. Onlar güya PKK’ya düşman ama terör örgütünün bitmesini değil dağda olmasını istiyorlar: Bu ne yaman bir çelişki.

BARIŞA HASRET

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesine gösterilen ilgi dahi bu toprakların barışa olan hasretini ortaya koydu. Halkımız akan kanın durması ve barışın sağlanmasını istiyor. Artık o tarih çok uzakta değil. Elimizi uzattığımızda barışa dokunacağımız kadar yakın bir zamanda gerçekleşecek.

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TRUMP, ERDOĞAN’DAN ARABULUCULUK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump önceki gün önemli bir telefon görüşmesi yaptılar. Görüşmenin sıcak geçtiği anlaşılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin açıklamasının tam üç yerinde “Dostum Trump” diyor. Trump da yaptığı açıklamada ”Cumhurbaşkanı beni Türkiye’ye davet etti ve aynı şekilde kendisi de Washington DC’ye gelecek” dedi.

ERDOĞAN-TRUMP DOSTLUĞU

Trump, 4 yıl süreyle ABD’nin Başkanı. Lider diplomasisini seven birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir önem veriyor. Erdoğan için “Çok güçlü bir lider” dedi. “Çok iyi anlaşıyoruz” diye konuştu. Avrupalı liderlerin Erdoğan’la görüşmek için kendisinden aracı olmasını istediklerini söyledi. Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin iyi olması Türkiye’nin lehine.

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TÜRKİYE’YE ÖZEL OLARAK GELECEĞİM

Şimdi gelelim iki liderin ele aldıkları konulara.

1- Trump,13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. ABD Başkanı’nın ilk yurtdışı gezisinde milyar dolarların havada uçuşması bekleniyor. Trump bu gezi kapsamında İsrail’i ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Ama Türkiye’ye gelme ihtimali vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’ye davet etmiş. Trump, “Türkiye’ye özel olarak geleceğim” yanıtını vermiş. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Amerika’ya beklediğini söylemiş. Erdoğan’ın muhtemelen haziran ayında ABD’ye gitmesi bekleniyor.

ARABULUCULUK

2- Trump görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönünde arabulucu olmasını talep etmiş. Trump, “24 saatte bu savaşı bitiririm” dedi ama erken havlu attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem Putin’le hem de Zelenski ile görüşebilen bir lider. Esir takası ve buğday koridorunun açılmasını sağlamıştı. İstanbul’da kurulan masada taraflar anlaşmaya varmıştı. Ukrayna, İngiltere ve ABD’nin baskıları nedeniyle masadan kalkmasaydı Türkiye savaşın ilk üç ayında barışı sağlayacaktı. Neyse onlar geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da arabuluculuk teklifine sıcak baktığı söyleniyor.

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GAZZE VE SURİYE

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazze’de ateşkesin sağlanması için ABD’nin devreye girmesini istemiş.

4- İki liderin konuştuğu başlıklardan birini de Suriye konusu oluşturmuş. Erdoğan, İsrail’in saldırılarının Suriye’nin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını belirtmiş. İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini söylemiş.