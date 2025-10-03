Erdoğan, Hatimoğulları’nı neden alkışlıyor

Haberin Devamı

1 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasında iç cepheyi tahkim etme çağrısından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmıştı. Ardından Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü iradesi ve Öcalan’ın silah bırakma çağrısına PKK’nın olumlu karşılık vermesiyle yeni bir süreç başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i açış konuşmasından sonra muhalefet sıralarına giderek tokalaşmasıyla birlikte ise yeni siyasi iklimin kapısı aralandı. Cumhurbaşkanı sadece tokalaşmakla kalmadı Başkanlık Divanı’nın arkasındaki bölümde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Bu adım hem siyasi iklimi yumuşattı hem de önümüzdeki dönemde Meclis zemininde yapılacak çalışmalar için umut verdi. Erdoğan aynı tabloyu Meclis resepsiyonundan sonra muhalefetin tüm renklerini davet ettiği buluşmada da sürdürdü. Türkiye’nin bu fotoğrafa ihtiyacı var.

MENDERES-İNÖNÜ

27 Mayıs darbesinden önce çok gergin bir siyasi iklim vardı. Menderes’in uçağı Londra’da düştükten sonra Başbakan’ın Türkiye’ye dönüşünde İsmet Paşa, Ankara Garı’na giderek karşılayanlar arasında yer almıştı. Menderes kalabalık arasında İsmet Paşa’yı fark edemiyor ama daha sonra haber verilmesi üzerine İnönü’yü arayarak memnuniyetini ifade ediyor. Siyasi analistler, eğer Menderes ile İnönü arasındaki diyalog sürdürülebilseydi, 27 Mayıs’ın önüne geçilebilirdi derler.

DEMİREL-ECEVİT

12 Eylül’den önce Demirel ile Ecevit’in Maltepe Camisi’nde bir cenaze töreninde karşılaşıp tokalaşmamaları ise darbecilerin ekmeğine yağ sürmüştü.

Netice itibarıyla iktidar ve muhalefet liderleri bu ülkenin evlatları. Demokrasinin olmazsa olmaz şartları. Söz konusu Türkiye olunca diyalog kurabilmeleri önemli.

Erdoğan, iktidarı ve muhalefeti yanına alarak verdiği fotoğrafla Türkiye’nin lideri olduğunu gösterdi.

CHP’SİZ FOTOĞRAF

Bu fotoğraf karesinde kim yer alırsa kazanır, kim yer almazsa kaybeder. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bu fotoğraf karesinde yer almasını isterdim. Ama CHP, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den verdiği talimatla Meclisi boykot etmeyi tercih etti. Kendisi kaybetti.

YENİ SÜRECİN FOTOĞRAFI



Erdoğan Meclis’in açılışında üç yerde fotoğraf verdi.

1- Meclis’i açış konuşmasını yaptıktan sonra muhalefet sıralarına giderek tokalaşması,

2- Meclis Başkanlık Divanı’nın arkasındaki salonda iktidar ve muhalefet temsilcileri ile bir araya gelme,

3- Meclis resepsiyonundan sonra daha geniş katılımlı olarak verilen görüntü.

4- Bu, Erdoğan’ın yeni döneme ilişkin siyasetinin ipuçlarını veriyor. Erdoğan kucaklayıcı bir siyaset izleyecek. Türkiye’nin de buna ihtiyacı var.









5- CHP bu fotoğraf karelerinin dışında kaldı. Erdoğan, Özgür Özel’e, sen olmasan da ben muhalefeti etrafımda toplamayı başarıyorum mesajını verdi.

6- Yeni dönemde CHP sertlik siyaseti sergileyecek, Erdoğan ise kucaklayıcı siyaseti tercih edecek.

TÜLAY HATİMOĞULLARI İLE TOKALAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te DEM’lilerle tokalaşırken Tülay Hatimoğulları’nı atlamıştı. Erdoğan’ın bunun farkında olmadığı ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekillerinin hatırlatması üzerine, Erdoğan üzülüyor. Meclis Başkanlık Divanı’nın arkasındaki salondaki sohbete DEM yöneticileri de davet ediliyor. Ama Tülay Hatimoğulları o sırada Meclis’ten ayrılmış. Ama Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan katılıyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sırrı Sakık’a, “Tülay Hanım’a söyleyin, böyle bir yanlışlık oldu. Benim öyle bir kastım yok” diyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti’yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı’nın üzüntülerini iletiyor.

KUSURA BAKMA

Erdoğan, Meclis resepsiyonunda DEM heyetiyle karşılaşınca Tülay Hatimoğulları ile tokalaşıyor ve “Kusura bakmayın bugün böyle bir hatamız oldu” diyor. Pervin Buldan’a dönerek, “Söyledin değil mi?” diye soruyor. Pervin Hanım, “Söyledim, söyledim başkanım sorun yok” diye karşılık veriyor. Erdoğan’ın ilgisi ve Tülay Hatimoğulları’nın anlayışlı yaklaşımı ile sorun aşılıyor.

NUMAN KURTULMUŞ

Meclis resepsiyonundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç salona geçerek liderlerle sohbet etmişti. Orada ilginç diyaloglar yaşanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmaları hakkında bir değerlendirmede bulunuyor. Komisyonda tüm kararların oy birliği ile alınmasının önemine değiniyor. Bu siyasi iklimin korunmasının öneminin altını çiziyor. Devlet Bahçeli’ye dönerek, “Süreci siz başlattınız. Teşekkür ederim” diyor.

HATİMOĞULLARI’NI ALKIŞLIYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da söz alıyor. Türk-Kürt kardeşliğinin sağlanması konusunda gösterdiği liderlikten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Meclis komisyonunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. “Artık yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diyor. Tülay Hatimoğulları konuşmasını bitirince Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlıyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze’yle ilgili olarak Birleşmiş Milletler de yaptığı konuşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor.

BAHÇELİ İLE DİYALOG

Erdoğan’ın liderlerle sohbetinde renkli diyalogların da yaşandığını söylemiştim. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı kendisi davet ediyor. Davutoğlu ve Babacan’ın parti kurmalarından bu yana ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Fatih Erbakan’la tokalaşırken, “Fatih nasılsın?” diye soruyor. Fatih Erbakan da “İyiyim. Sağ olun” diye karşılık veriyor. Yemek ikram ediliyor. Devlet Bahçeli yemekten uzak durunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen yemek yemezsen ben de yemem” diyor. Bunun üzerine Devlet Bahçeli, “Sağ olun yiyorum” diye karşılık veriyor.

Dilerim bu fotoğraf yeni dönemin fotoğrafı olur.