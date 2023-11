Erdoğan, Gazze için lider diplomasisi başlatıyor

Haberin Devamı

Ukrayna-Rusya krizinde yaptığı arabuluculuk sayesinde tahıl koridoru açılıp, esir değişimi gerçekleşmişti. Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği misyonla dünyanın takdirini kazanan Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında da aktif arabuluculuk rolü üstlenebilirdi. Böylece binlerce çocuğun katledilmesinin, 10 bini aşkın Filistinlinin öldürülmesinin önüne geçebilirdi. Ama savaşı isteyen ABD, buna yanaşmadı. ABD bu süreçte özellikle Türkiye ile temas kurmadı. Hatta Türkiye’yi sürecin dışında tutmak için özel bir çaba gösterdi. Çünkü Türkiye’nin ateşkesi sağlamasının ve on binlerce insanın katledilmesinin önüne geçmesini istemedi. Tam aksine sınırsız destek vererek Netanyahu yönetiminin katliamına ortak oldu.

HAKAN FİDAN: ‘BATI’NIN MORAL DEĞERLERİ DİPSİZ KUYUDA’

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı, “ABD hem bölgede hem de tüm dünyada kendi imajına zarar veriyor. Bölge infial halinde. Herkesi zora sokuyorsunuz. Kendi imajınızı da zora sokuyorsunuz, çünkü İsrail’in işlediği suçların hamisi olarak görülüyorsunuz” diye uyardığını yazmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de İsrail’in yaptığı katliamın durdurulması için Türkiye’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği AK Parti MKYK toplantısında, ”Batı, İsrail’in yanında durarak kendi moral değerlerinin bir dipsiz kuyuya dönüşmesini sağlıyor. Oysa bu moral değerlere ihtiyaç var” diyor.

‘İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR’ DEDİ

İsrail’in Gazze’de katliama girişmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir şekilde tepki gösterip, ”İsrail, insanlık suçu işliyor. İsrail soykırım suçu işliyor” diye tepki göstermişti. İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için harekete geçileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece tepki göstermedi. Türkiye bir yandan Gazze’ye insani yardım için çaba gösterirken diğer taraftan acilen ateşkesin sağlanması ve bir daha benzer katliamların yaşanmaması için garantörlük teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan gezisi dönüşünde, 12 Kasım’da Riyad’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından sonra Gazze konusunda bir inisiyatif başlatacağının işaretini vermişti. Bunun düşünce aşamasından çıkıp programlandığını öğrendim.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve İsrail’in gerçekleştirdiği katliamın durmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra, ”Gazze’deki insanlık suçunun önlenmesi için yeni bir program başlatıyorum. Dünya liderleriyle tek tek diyaloğa geçeceğim. Dünya liderlerini arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Gerektiğinde bir araya geleceğim. Liderlerle, cumhurbaşkanları ve başbakanlarla Gazze konusunda küresel çapta ortak bir girişim başlatmayı hedefliyorum” diyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri planladıklarını ifade ediyor.

KÜRESEL GAZZE İNİSİYATİFİ

Şundan eminim; Gazze’de atılan her bombayla Erdoğan’ın yüreğine kan damlıyor. Gazze’de ölen her çocukla Erdoğan’ın kalbinde derin yaralar açılıyor. Erdoğan, İsrail’in Gazze’de katlettiği her insanın acısını yüreğinde hissediyor. Ancak vicdanlı bir insan olmanın ötesinde Erdoğan bir dünya lideri. Bu konuda yapabileceklerini de yapmaktan geri durmuyor.

Gelinen aşamada Erdoğan, küresel çapta bir inisiyatif üstleniyor, liderlerle ortak bir Gazze girişimi başlatmak için harekete geçiyor.

İSRAİL, FAHRETTİN ALTUN’U NEDEN HEDEF ALDI

'Savaşta önce gerçekler ölür’ derler. İsrail’in Gazze’ye karşı ilan ettiği savaşta ise insanlık ölüyor. İsrail bir yandan katliamlarına hız kesmeden devam ederken diğer yandan da sosyal medyadan kirli bir savaş yürütüyor.

Bunun adı İsrail’in dezenformasyon savaşı. Maalesef ki bizim içimizde de bunların uzantıları var. Beşinci kol faaliyeti yürüten sosyal medya hesapları ya da gazeteci kılıklı tipler, İsrail’in kirli savaşında göreve çağrılan yedek İsrail askerleri gibi görev yapıyorlar.

Ancak İletişim Başkanlığı’nın dezenformasyon birimi bu yalan haberleri deşifre ediyor. Anında gerçekleri ortaya çıkarıyor.

Sadece bir örnek vermekle yetineceğim.

İŞTE YALAN

Gazze’de 10 bini aşkın insan katledilirken, 4 bin çocuğun vücutları bombalarla parçalanırken Hananya Naftali isimli bir sosyal medya kullanıcısının hesabından, “Bugün Dayr el- Balah’ta Gazze plajı” diye bir fotoğraf paylaşıldı. İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almadığı iddia edildi. Oh ne âlâ. Bombalar yağarken Gazzeliler denize giriyor. Utanmasalar, ‘Gazzeliler tatilde’ diye haber yapacaklar. Herhalde 10 bini aşkın Gazzeli denize girerken öldü.

İŞTE GERÇEK

İletişim Başkanlığı ise fotoğrafların AFP tarafından 29 Ekim 2023’te çekildiğini ve fotoğraftakilerin elektrik ve su olmadığı için deniz suyunu kullanarak çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkayan Filistinliler olduğu bilgisini paylaştı.

DOĞRU HEDEF

Böylece İsrail’in bir balonu daha söndürülmüş oldu.

O nedenle İsrail’in Fahrettin Altun’u hedef almasına şaşırmıyorum. Demek ki doğru iş yapıyor.

AKŞENER, CHP İLE İTTİFAKA KAPIYI KAPATTI MI

Gözler Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun, ‘Akşener tarafından sırtından hançerlendiği’ şeklinde değerlendirilen sözlerine vereceği yanıtta ve CHP ile ittifak konusunda yapacağı açıklamadaydı.

Meral Akşener’in kurultaydan sonra Özgür Özel’i arayıp tebrik etmesi, Özgür Özel’in ve Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti’yle ittifak konusunda yaptıkları umutlu açıklamalar gözlerin Akşener’e çevrilmesine yol açmıştı.

Meral Akşener’in, ”Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız” sözü CHP ile ittifaka kapıları kapattığı şeklinde yorumlandı. Akşener’in sözleri ittifak konusunda pozitif bir yaklaşımı ifade etmiyor. Ama henüz Özgür Özel, Akşener’i ziyaret etmedi. Henüz CHP, İYİ Parti’ye teklifte bulunmadı. O nedenle bu yorumlar erken değerlendirmeler olabilir.

HANÇER CEVABI

Seçime kadar bu köprülerin altından daha çok sular akar.

Akşener’in hançer konusundaki yanıtına gelince; yakında RTÜK Akşener’in konuşması sırasında küçüklere şiddet uyarısında bulunursa şaşırmam. Akşener, ”Ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım, ya şurasına (elini boğazına götürerek) ya kalbine vururum! Arkadan işim yoktur” dedi.

Akşener daha önce de Meclis kürsüsünden aşağıya mermileri atmıştı.

ŞIK BİR HAREKET

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’nı devralmadan önce, eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Özgür Özel, bir baba-oğul olarak görüşeceklerini söyledi. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, eşleriyle birlikte kahve içip sohbet ettiler. Özgür Özel’in bu davranışı şık oldu. Çünkü kıran kırana geçen bir yarışın ardından CHP’de fay hatları harekete geçti. Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde partide bir kırgınlık yaşanmaması için çaba gösteriyor. Özgür Özel, kurultay sürecinde de özenli bir dil kullandı. Devir-teslim töreni öncesinde doğru bir başlangıç yaptı. Birlikte fotoğrafın verilmesi de yararlı oldu. Kılıçdaroğlu’nun da kapıda karşılayıp, kapıya kadar uğurlaması zarif bir davranıştı.

Siyasette bu tür jestlere ihtiyaç var.