Erdoğan-Esed görüşmesi ne zaman

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Bu soru haklı. Çünkü geçmişte de iki liderin görüşmesi gündeme gelmişti ama gerçekleşmedi. İran’ın engel olduğu söylendi. Zaten sorun burada düğümleniyor. Masaya oturduğunda yanında ya İran oluyor ya da Rusya. Esed son karar mercii değil.

NORMALLEŞME DÜŞMANLARI

Ayrıca ne zaman Türkiye ile Suriye arasında normalleşme ihtimali gündeme geliyor, Erdoğan ile Esed görüşmesi yönünde bir gelişme yaşanıyor, ortalık karışıyor.

Türkiye ve Suriye’de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan- Esed görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek.

ORGANİZE SALDIRILAR

Kayseri başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Konya’da yaşanan olayları kastediyorum. Hem ‘Suriyeli mülteciler gitsin’ diyorlar hem de bu ihtimal ortaya çıkınca süreci sabote edecek provokatif eylemler yapıyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Çelişki ama savaştan beslenenler var. Savaş lordları, savaştan beslenen kabileler, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve selefi örgütler ile ABD, İran ve Rusya.

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Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşirse onlara ekmek çıkmayacak.

RUSYA-İRAN FAKTÖRÜ

Rusya, Esed’le görüşmemizi destekliyor. Hatta arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Peki o zaman bu görüşme neden gerçekleşmiyor? Çünkü hem Rusya hem de İran bu görüşmenin kendi güdümünde yapılmasını istiyor. Rusya istiyor ki Esed’le diyalog kendi üzerinden kurulsun, İran istiyor ki kendi üzerinden kurulsun.

MESAJLAŞMA

İlk başlarda Esed, ‘Türkiye işgalci’ diyor, Suriye topraklarından çıkmadığı müddetçe görüşmeyeceğini söylüyordu.

Putin’in girişimi ile Esed tavrını yumuşattı. Türkiye’nin, Suriye’nin egemenlik haklarına saygı duyacağını açıklaması durumunda Erdoğan’la görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Suriye’nin toprak bütünlüğüne hem egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu açıkladı. Esed’le görüşebileceğini söyledi. Hatta daha önce ailece görüştüklerini hatırlattı. Bu açık kaynaklar üzerinden liderden lidere mesajlaşmaydı.

GÖRÜŞME NE ZAMAN

Erdoğan ile Esed görüşmesinin Astana’da olması bir ihtimaldi. Ama gerçekleşmedi. Güvenilir kaynaklar çok kısa bir sürede görüşülmesini öngörmüyorlar. ‘Erdoğan-Esed görüşmesi biraz zaman alacak’ diyorlar. Kısa vadede bir görüşme beklemiyorlar.

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BOZKURT SELAMINA ERDOĞAN DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her maçtan sonra Milli Takımı’mızı arayıp destek veriyor. Eski futbolcu olması nedeniyle kimi zaman futbolcularla birebir pozisyonları değerlendiriyor.

Avusturya galibiyetinden sonra Merih Demiral’ın Bozkurt selamı vermesi üzerine UEFA soruşturma başlatınca Erdoğan, Almanya’ya gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı cumartesi günü yapılacak olan Türkiye- Hollanda maçını tribünden izleyecek.

LİDER BÖYLE OLUR

Avrupa Kupası’nda Milli Takım’ın başarıya koştuğu bir sırada, UEFA’nın moralimizi bozan bu işgüzarlığı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamlesi çok önemli.

Lider zor dönemlerde ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarı finale çıkmak için mücadele edeceğimiz Hollanda maçı sırasında millilerimizi yalnız bırakmayacak. Futbolcularımıza ‘Türk milleti sizin arkanızda’ duygusunu verecek.

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UEFA’nın tavrı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiğini bu liderliğin futbolcularımızı motive edeceğini düşünüyorum.

ÖRNEKLER

1- Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu gol attıktan sonra haç işareti yaparken, Merih Demiral’ın Bozkurt işareti neden suç olsun?

2- Almanya bir türlü üzerinden atamadığı Nazi kompleksi ile hareket ediyor ama Bozkurt işareti Almanya’da yasaklı bir simge değil. Ayrıca Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her Bozkurt işareti yapanın ‘aşırı sağcı’ olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken Merih Demiral’a neden tepki gösteriliyor?

Şimdilik örnekle yetinmek istiyorum.

BÜYÜKELÇİLER ÇAĞRILDI

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Bu arada Almanya’nın Berlin Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen’i bakanlığa çağırması yanlış yansıtıldı. Biz bir gün önce Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Alman makamlarının Merih Demiral’ın galibiyet sevincini hedef alan tepkilerini “yabancı düşmanlığı” olarak değerlendirdiğimizi bildirmiştik.

Edindiğim bilgilere göre Alman Büyükelçi’ye şunlar söylendi.

1- İkili ilişkilerimizin iyi yönde seyrettiği bir dönemde, Almanya İçişleri Bakanı’nın genç bir sporcunun maç sırasındaki sevincini siyasi bir tartışmaya dönüştürmesinden duyduğumuz rahatsızlığı aktardık.

2- Konunun Almanya -Türkiye arasında bir krize dönüşmesini istemediğimizi belirttik.

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3- Türk halkını rencide edecek bir üslup kullanılarak tarihi ve kültürel bir simgenin Nazi selamıyla benzeştirilmesini kabul edemeyeceğimizi, bu tip önyargılı tepkilerin Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki Türk halkında da resmi makamlar tarafından dışlandıkları kaygısını uyandırdığını belirttik.

4- Almanya’da yasak olmayan bir sembolün ırkçılıkla bağdaştırılmasının doğru bir tavır olmadığını aktardık.

Türkiye’nin kararlı tavrının etkili olduğu anlaşılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Büyükelçi’mizle olumlu bir görüşme yapmışlar. Türk halkının hassasiyetlerini anladıklarını, konunun büyümesini istemediklerini, hadisenin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaması gerektiğini söylemişler.

CUMHURBAŞKANI’NIN MAÇA GİTMESİ

Cumhurbaşkanımızın maça gidecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtmişler.

CEVABI SAHADA VERİLSİN

Gelen sinyaller krizin aşıldığı yönünde. Ancak UEFA’ya ve Alman makamlarına asıl cevap sahada verilmeli.

Haydi Merih

Haydi Mili Takım

Haydi, “Bizim çocuklar”

Bu millet sizinle.

Azerbaycan’dan Balkanlar’a yüreği ‘Türk Milleti’yle atan milyonlar sizinle...