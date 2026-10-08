Erdoğan değişim için düğmeye bastı

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Erdoğan ilk gün “O paraları getirecekler. Başka yolu yok” demişti.

“Kol kırılır yen içinde kalır” diyenlere, “Kol mu kalmış. Çürümüş, çürümüş. Çürüyen kol kesilip, atılır” diye karşılık vermişti.

Dün de “Kimseye karşı diyet borcumuz yok” dedi. “Kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz” diye konuştu.

Bu açıklama üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı değişikliklere çevrildi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları önemliydi. Neden önemli? Bu sorunu çözecek tek kişi var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. O nedenle çok önemli. Halkımız da “Yaparsa Erdoğan yapar” diyor. Çare olarak Cumhurbaşkanı’nı görüyor. Çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı. Deprem konutlarındaki başarısı ortada.

1- Erdoğan ilk andan itibaren krizi yok saymadı tam tersine sahiplendi. Krizin üstüne üstüne gitti. Özgür Özel gibi “Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok” demedi. Baklava kutusunun içindeki rüşvet paralarını savunmadı. Tam aksine, “Aramıza katılan bazı muhterisler olabilir, bazıları yoldan çıkabilir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” dedi.

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2- Fon krizi AK Parti camiasındaki ahlaki yozlaşmayı ve çürümeyi ortaya çıkardı. Bu kez “Kral çıplak” diyen fon krizi oldu. “Tamahkâr ile soyguncu bir yerde buluşur” sözü gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çürümeyi gördüğü için fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti’nin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor. Çünkü AK Parti, “Erdemliler hareketi” olarak kuruldu. Dün de “Biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi hareketi unsurumuz yaptık. ‘Siyasetin tek limanı ahlaktır’ dedik” diye konuştu.

3- Gereğini yapacak.

Erdoğan medyanın rüzgârıyla hareket eden bir lider değil. Güçlü lider olmanın en önemli özelliğidir. Başkanın rüzgârıyla hareket etmez. Ama kendi belirlediği bir zaman gereğini yapar. Halının altına süpürmez. “Kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar” dedi.

4- AK Parti’de şöyle bir kanaat var. “Reis tehlikenin farkındaysa, o kriz çözülür.”

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Dünkü konuşması gösterdi ki Reis tehlikenin farkında. O zaman çözüm var demektir.

Ama ne zaman ve nasıl?

5- Peki Erdoğan’ın planı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir hareket planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın” dedi. Erdoğan’ın sözü senettir. Bunu nasıl yapacağını ise zamanla göreceğiz.

6- SPK Yasasında değişiklik geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini verdi. “Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Meclis’teki sunumunda yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını bunun için Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunu beklediklerini açıkladı.

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7- ABD’deki sistem inceleniyor.

Daha önce de yazmıştım. ABD’deki Madoff Krizi’nden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra, “Dodd-Frank Yasası” çıkarılmıştı.

Fon krizindeki eksiklikler de tespit edilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda kabine toplantısında kapsamlı bir sunum yapmış.

Şimdi borsanın denetimi ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. SPK Yasası’nda delikler varsa onları kapatacak önlemler üzerinde duruluyor.

GÜÇLENEREK ÇIKAR MI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasetinde en uzun süreli Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir lider. AK Parti kuruluşundan bir yıl sonra iktidar oldu ve 24 yıldır iktidarını sürdürüyor. Bunun Türk siyasetinde başka bir örneği yok. Dünyada ise sadece Japonya’daki Liberal Parti bu şekilde kesintisiz iktidar olmuş.

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Bunlar kolay elde edilecek başarılar değil. Erdoğan bunu nasıl başardı? Şimdiye kadar sorunlarla yüzleşti ve hesaplaştı, sonra krizi fırsata dönüştürmeyi başardı.

AK Parti ve Erdoğan fon kriziyle birlikte yeni bir sınama ile karşı karşıya. Zor bir dönemden geçiliyor. Cumhurbaşkanı o nedenle, “Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık, buradan da Allah’ın izniyle güçlenerek çıkacağız” dedi. Erdoğan, fon krizinden de güçlenerek çıkar mı? Onun adı Recep Tayyip Erdoğan’sa çıkar.

BDDK MURAKIP ATAMIŞ

Dünkü yazımda kriz nedeni olan 131 fon için 17 Eylül’de tedbir alınmışken bu fonlara ait yatırım bankalarına 30 Eylül’de tedbir getirildiğini aktarmış bu süre zarfında şüpheli bir işlem yapılıp yapılmadığını sormuştum.

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Gazeteciliğin bir kuralı da fikri takiptir. Yetkililerle konuştum.

17-30 Eylül arasında BDDK, el konulan fonların yatırım bankalarına 3-4 murakıp görevlendirmiş. Bütün ödemeler murakıpların denetimi altında yapılmış. Şüpheli bir işleme fırsat verilmediği ifade ediliyor.

KATILIM BANKALARI

Ayrıca daha önceki yazılarımda bu fonlara ait yatırım bankalarına nasıl izin verildiği sorusunu ortaya atmıştım. Yetkililer, Katılımevim ve Birevim’e yatırım bankacılığı izni verildiği dönemde fonlara girmediklerini ifade ettiler.

Yatırım bankalarının oranının bankacılık sisteminde binde iki oranında bir yer tuttuğu belirtiliyor. Bunun binde birinin de fon sahiplerinin sermayesi olduğu ifade ediliyor.

Yani şu anda bankacılık sektöründe en ufak bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Aktarmak istedim.