Erdoğan ateşkes şartlarını test ediyor

İran’ın, İtalya üzerinden bu teklifi ilettiği söylendi. İran’ın güvenlik şefi Laricani, Trump’ı yalanladı, ABD ile müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

Savaşlarda önce gerçekler ölür derlermiş. O nedenle her açıklamaya ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Ama savaşın en şiddetli anında dahi arka kapı diplomasisi işler.

Cumartesi günü Trump’la görüşen Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin ise ateşkes istedikleri bilgisi sızdı. Çünkü bu ülkeler İran tarafından vuruluyorlar. Ekonomik olarak savaşın bedelini ödüyorlar. Savaş derinleştikçe ne olacakları da belli değil.

LİDER TURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk günden beri aktif olarak devrede. Erdoğan, savaşın başladığı gün Trump’ın görüştüğü liderlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de görüşmeler yaptı. AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile görüştükten sonra İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir görüşme yaptı.

İKİ TARAFLA DA KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan savaşın bölgeye yayılmaması ve derinleşmemesi için çaba gösterirken diğer yandan da ateşkes ihtimalini test ediyor. Trump, saldırıların 4-5 hafta sürebileceğini söyledi. Dilerim o kadar uzamaz. Ama ateşkesin sağlanması için birilerinin devreye girmesi gerekecek. Bu durumda adres olarak Türkiye gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki tarafla da konuşabilen bir lider. İki tarafın da güven duyduğu bir isim. 12 gün savaşından sonra ABD ile İran arasındaki görüşmelerin başlamasını sağlayan liderlerden biriydi.

FELAKET SENARYOLARI GERÇEK OLUYOR

- Eğer İsrail ve ABD saldırırsa İran Hürmüz Boğazı’nı kapatır deniliyordu. ABD ve İsrail- İran’a saldırdı, İran da Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrol ve doğalgaz fiyatları artar deniliyordu. O da oldu. Petrol ve doğalgaz fiyatları artmaya başladı.

- Eğer ABD-İsrail ve İran arasında bir savaş çıkarsa altın hızla yükselir deniliyordu. Savaş çıktı, altın yükselmeye devam ediyor.

- Eğer ABD ve İsrail, İran’a saldırırsa İran da ilk hedef olarak İsrail’i vurur deniliyordu. Bu da oldu. İran, İsrail’i vuruyor. Demir kubbe oldu delik kubbe.

- Eğer ABD ve İsrail İran’a saldırırsa İran, Körfez’deki Amerikan üslerini hedef alır deniliyordu. Bu da oldu. İran, Katar’daki, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki, Bahreyn’deki, Suudi Arabistan’daki, Irak’taki, Kuveyt’teki Amerikan üslerini vurdu.

- Eğer ABD ve İsrail, İran’a saldırırsa İran savaşı bölgeye yayar, Körfez ülkelerini vurur deniliyordu. İran ilk andan itibaren Körfez ülkelerini vurmaya başladı. Hatta ABD ve İsrail’den ziyade Körfez ülkelerine hasar vermeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn başta olmak üzere 9 ülkeyi vurdu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ NE YAPAR

Korkulan senaryoların neredeyse tamamı gerçek oldu. Bu senaryoda bir eksik kaldı. O da Körfez ülkelerinin İran’a savaş açması. Katar, “İran bedel ödemeli” dedi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün, “İran saldırıları konusunda meşru müdafaa hakkımızı teyit ediyoruz” diye açıklama yaptılar. Ama henüz İran’la savaş girmediler. İnşallah da girmezler. Bu bölgemiz açısından felaket ötesi bir durum olur. Ayrıca ABD ve İsrail, İran’ı vururken ilk kez Müslüman Arap ülkeleri de ABD ve İsrail’le birlikte İran’a savaş açmış olur.

HUSİLER NEREDE

İran, ABD ve İsrail’in yoğun saldırısı altında. Dini lideri Ali Hamaney katledildi. İran bir savaşa girerse vekil güçleri de aynı ayda savaşa girer deniliyordu. Hizbullah gecikmeli olarak girdi. Ancak Husilerden hiç ses çıkmadı.

Oysa bu Husiler değil miydi? Geçmişte Amerikan uçak gemisini vurmayı başaran. Petrol tankerlerine Kızıldeniz’i dar eden. İsrail’i korkutan. Ama Husilerden şu ana kadar ses yok. Ya ABD ile anlaştıkları tezi geçerli ya da kendilerine göre bir zamanlamaları var.

RUSYA’YA VE ÇİN’E GÜVENİLMEZ

Venezuela’ya bir müdahale olursa arkasında Çin ve Rusya var deniliyordu ne oldu? Ama Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu yatağından alıp Amerika’ya kaçırdılar. Çin’den bir kınama bile gelmedi.

Eğer İran’a bir saldırı olursa Rusya ve Çin müttefikleri İran’ı yalnız bırakmaz deniliyordu. Rusya’dan gelen uçaklar, Çin’den inen uçaklar şu silahı getirdi, bu savunma sistemini kurdu deniliyordu. Hepsi boş çıktı. ABD ve İsrail günlerdir İran’ı vuruyor. İran’a, Rusya’dan ve Çin’den bir destek geldi mi?

Bundan ders çıkarmak gerekiyor.

Ders bir; Çin ve Rusya’ya güvenilmez.

Ders iki; kendi göbeğini kendin keseceksin.

ALÇAK BİLE RIZA PEHLEVİ’NİN YANINDA SEVİYELİ

Rıza Pehlevi diye bir adam var biliyorsunuz. Devrik İran Şahı’nın oğlu. Amerika’da yaşıyor. Babasının İran’dan kaçırdığı paraları yemekle meşgul. İran’ın başına geçmek için çalışıyor. Amerika ve İsrail, İran’ı vursun beni de İran’ın başına geçirsinler diye çırpınıyor. Trump bu adama yüz vermiyor ama katil Netanyahu ile arası iyi. İsrail’i ziyaret etti. Gazze’de katledilen masum Filistinliler için ağzından bir kelime çıkmadı ama başına kipa geçirip ağlama duvarında Gazze’de ölen İsrail askerleri için dua etti.

Bu adam alçaklığına yeni bir seviye daha kazandırdı. İsrail ve ABD’nin İran’da bir okulu vurup 153 kız çocuğunu katlettiği gün, İran’a yönelik operasyon sırasında ölen 3 Amerikan askeri için taziye yayımlayıp üzüntülerini bildirdi. Ama İranlı kız çocukları için en ufak bir paylaşım yapmadı.

Necip Fazıl, ‘Sana alçak diyemem. Çünkü alçaklıkta bir seviye belirtir. Sen çukursun, çukur’ demişti ya... Ben de; “Ey Rıza Pehlevi sana alçak bile demem çünkü alçaklığa ayıp olur” diyorum.