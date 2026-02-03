Epstein belgeleri, Trump’a İran’ı vurma baskısı mı

Haberin Devamı

Axios, ABD-İran müzakerelerinin Türkiye’de olabileceğini yazdı.

Türkiye, Mısır ve Katar’ın, Beyaz Saray üst düzey yöneticisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında Ankara’da bir görüşme organize etmeye çalıştığını iddia etti. Bu haber İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Türkiye’den döndüğü Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’nin Tahran’a bir mektup götürdüğü zaman yayınlandı.

İRAN’IN URANYUMU

Haaretz gazetesi ise daha spesifik bir iddiayı gündeme taşıdı. ‘Türkiye, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun Türkiye’ye taşınmasını ve bir daha asla geri gönderilmeyeceğine dair garanti verilmesini önerebilir’ diye yazdı. Haaretz İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum miktarının 440 kilosunun yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş olduğunu iddia etti. İran’ın nükleer bomba yapımına yaklaştığını iddia etmek için yüzde 60 oranını özellikle veriyorlar. Nükleer silah yapımı için zenginleştirilmiş uranyum oranının en az yüzde 90 olması gerektiği söyleniyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE GÜVENİLİR ÜLKE

Trump’ın şartları arasında İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi maddesi var. Türkiye, ABD ile İran arasında müzakere için çaba sarf ediyor. Bombaların değil, masanın konuşması için gayret gösteriyor. İki ülke tarafından güvenilir bir ülke olarak kabul edilmemiz ise arabuluculukta elimizi güçlendiriyor. O nedenle haberi güvenilir kaynaklara sordum.

MASA KURULUR MU

Henüz o aşamaya gelinmediği söylendi. Henüz maddelerin müzakere seviyesine ulaşılmadığı belirtildi. Peki o aşamaya nasıl gelinir? ‘Masa kurulup müzakereler başlayınca gelinir’ yanıtını aldım. Masanın kurulma ihtimalinin olduğu söylendi. Çok güçlü bir ihtimal ya da zayıf bir ihtimal denilmedi. Ama masanın kurulma ihtimalinin ölmediği hatta devam ettiği ifade edildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ABD ile müzakerelerin başlatılması için talimat verdiği açıklandı. Fars Haber Ajansı, ABD ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde Türkiye’de yapılmasının beklendiğini yazdı.

Anlaşılan arka kapı diplomasisi işliyor. Masanın kurulması konusunda umutlu olmamızı gerektiren gelişmeler yaşanıyor.



EPSTEIN BELGELERİ



Peki bu haberler Amerikan medyasına neden sızdırılıyor? İlginç bir cevap aldım. ABD’de iki görüş çarpışıyor. İki kesim arasında bir bilek güreşi yaşanıyor. İsrail’in desteklediği lobi Başkan Trump’ın masa kurulmadan önce İran’ı vurması için bastırıyor. İran’a saldırı geciktikçe Epstein belgelerini sahaya sürüyorlar. Ayrıca masa kurulursa anlaşmaya varılma ihtimalinden endişe ediyorlar. Barışı sabote etmek istiyorlar. O nedenle İran’ı bir an önce vurması için Trump’a baskı yapıyorlar. Epstein belgelerinin bir furya halinde yayınlanmasının bununla bir ilgisi olabilir mi? Neden olmasın?

Haberin Devamı

Trump’ın ilk döneminde FBI belgelerinde, Trump’ın Epstein aracılığıyla ele geçirildiği ve İsrail güdümüne sokulduğu, damadı Kushner’in MOSSAD adına gölge lider olduğu yazmıyor muydu? Trump ilk döneminde İsrail’in Kudüs rüyasını gerçekleştirip, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. Ayrıca Amerikalılar, Arap Baharı’nı tetikleyen Wikileaks belgeleri üzerinden büyük bir operasyon yapmışlardı. Arap Baharı’yla birlikte Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali, Mısır’da Hüsnü Mübarek, Libya’da Kaddafi devrilmişti. Arap Baharı’ndan korkan Körfez ülkelerinin kralları tahtlarını korumak için ABD ile anlaşmalar yapmışlardı.

MASA KURULSUN DİYENLER

ABD’de ikinci ekip ise İran’ı vurmadan önce masanın kurulup, müzakerelerin yapılması için çaba gösteriyor. Amerikan Axios haber sitesine,

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Türkiye’de yapılabileceği yönünde haber sızdıranların ise Trump’ın İran’ı vurmasını engelleyip önce müzakere masasının kurulmasını isteyen kanat olduğu söyleniyor.



ERDOĞAN’IN ROLÜ



Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü ön plana çıkıyor. Trump, Tom Barrack’ı Ankara Büyükelçisi olarak atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bölge politikalarında sizinle birlikte hareket edeceğiz” demişti.

Haberin Devamı

Tom Barrack, “İki başkanımız arasında yakın bir kanka ilişkisi var. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan, alışılmadık bir ilişkide bu bağı kurdular” diye konuşmuştu.

Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiler sayesinde Türk-Amerikan ilişkileri olumlu bir rotaya kavuştu. CAATSA yaptırımları, F-35 ve F-16 uçaklarının alımı, Halkbank davasında olumlu gelişmeler bekleniyor. SDG’nin Suriye devletine entegrasyonunda ise Trump bizim yanımızda yer aldı. Bunlar önemli kazanımlar.

SIRA İRAN’DA

Ayrıca Erdoğan ile Trump arasındaki yakın ilişki sadece Türkiye açısından değil bölgemiz için de bir şans. Bunun olumlu sonucunu Suriye’de gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telkinleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da ağırlandı, BM kürsüsünden konuştu. Suriye’nin üzerindeki Sezar yaptırımları kaldırıldı. Suriye, uluslararası sisteme

entegre oluyor.

Şimdi sıra İran’da.

Haberin Devamı

Axios’la başladık.



Axios’la bitirelim.



Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın OrtaDoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, cuma günü İstanbul’da bir araya geleceğini yazdı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

Bir yandan savaş yaklaşıyor, diğer yandan Türkiye’de barış masasının kurulma ihtimali doğuyor. Savaş ve barış hiç bu kadar yakın olmamıştı.