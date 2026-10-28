Emekli zammı ne kadar olacak

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Cumhurbaşkanı’nın açıklaması üzerine gözler emeklilere yapılacak olan düzenlemeye çevrildi.

Emekliler son 3-4 yıldır en çok mağdur edilen kesimi oluşturuyor. İlginç olanı ise emekliler aynı zamanda AK Parti’nin oy tabanını oluşturuyor. Emekliler 2024 yerel seçimlerinde rahatsızlıklarını sandıkta gösterdiler. AK Parti’nin yerel seçimleri kaybetmesinde emekliler etkili oldu.

Ancak tek sorunlu olan kesim emekliler değil.

OH DİYEBİLECEKLERİ

Emeklilerle birlikte asgari ücretlilerin durumu da iyi değil. Emeklilerin yanı sıra asgari ücretlilere de “oh” diyebilecekleri bir artışın yapılması gerekiyor. Enflasyon düşürülemedi böylece emekliler ve asgari ücretlilere yapılan artışlar hep düşük kaldı.

Bu da toplumun en geniş kesiminde yoksullaşmaya yol açtı. Bu kesimler zaten zor geçiniyordu. Ancak yapılan düşük orandaki artışlar nedeniyle gelir seviyeleri düştü.

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EKONOMİ İLK SIRADA

Anketlere olan ilgimi biliyorsunuz. Hangi anketi alırsanız alın ekonomi birinci sırada çıkıyor. Savaş mı ekonomi mi derseniz halk ekonomi diyor. Hayat pahalılığı çok can yakıcı bir seviyede.

O nedenle emekliler ve asgari ücretlilere ciddi bir oranda artış yapılması gerekiyor.

Şimdiye kadar gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon toplanıp ikiye bölünerek bir oran tespit ediliyordu. Emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatacak bir artışa ihtiyaç var.

ERDOĞAN DERSE YAPAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile emekliler umutlandı. Çünkü ‘Erdoğan söylerse yapar’ diye inanıyorlar. Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları çalışmalara başladılar. Bu kez sadece enflasyon oranı değil aynı zamanda bir refah payı verilmesi gündemde. Ama bu oranın ne olacağı henüz belli değil. Çünkü daha çalışmanın başındayız.

SIRBİSTAN VE BREZİLYA’DAN SEÇİM DERSLERİ

İki önemli seçim oldu. Sırbistan ve Brezilya seçimlerinde siyasetin çok iyi analiz etmesi gereken sonuçlar çıktı. Sırbistan seçimleri alışılmışın dışındaydı, Brezilya seçimleri ise dersler doluydu. Sırbistan’da Öğrenciler Listesi, 14 yıllık Vucic iktidarına son verdi. Öğrenciler Listesi, bir siyasi parti değil. Vucic yönetimi 2024’te 16 kişinin öldüğü tren garı faciasını iyi yönetemedi.

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Bunun üzerine başlayan öğrenci protestoları kısa sürede Sırbistan’ın geneline yayıldı. Öğrenciler Listesi, Vucic yönetimine karşı toplumda oluşan öfkeyi iyi yönetti. Seçimlere bir liste ile girdiler. “Ya mafya ya Sırbistan” sloganını kullandılar. Sonuç Vucic iktidarı seçimi kaybetti.

Buradan çıkarılacak çok önemli dersler var. Kaybedilmeyecek seçim yoktur.

KAZANILMAYACAK SEÇİM YOKTUR

Brezilya’da ise Lula ilk turda kaybetti. Rakibi ikinci tura kesin gözüyle bakıyordu. Öyle ki bakanlıkları ve önemli koltukları dağıtmaya başladı.

İhtiyar Lula ne yaptı?

İkinci tura giderken seçim kampanyasını baştan sona değiştirdi. Yeni bir seçim kampanyası ile girdi. Sosyal medyayı çok iyi kullandı. Sosyal medyadaki örgütlenmesi kısa sürede 11 milyona ulaştı. Sosyal medyadan 24 saat kesintisiz yayın yapmaya başladılar. Günde 5 miting yaptı. Hafta sonları toplu taşımayı ücretsiz yapacağını açıkladı. En büyük başarısı ise kendisini destekleyen kitleleri seferber etmesiydi.

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Tabii bu arada rakibi Bolsonaro’nun ilk turdaki başarıdan dolayı başı öylesine dönmüştü ki, canlı yayındaki tartışma sırasında Lula’ya ‘dokuz parmaklı’ diye hakaret ettiği an zaten seçimi kaybetmişti. Lula bir tarım işçisi olarak çalıştığı sırada parmağını iş makinesine kaptırdığını hastanede ise işçi olarak küçümsendiği için parmağının kesildiğini anlattı. Bu hikâye Brezilya’nın yoksul kesimlerini derinden etkiledi.

Sonuç, ilk turu kaybeden Lula, ikinci turda seçimi kazandı.

Bu da bize gösterdi ki kazanılmayacak seçim yoktur. Yeter ki doğru kampanya yürütülsün.

SEÇİMİ FİLİSTİN KAZANDI

Hem Sırbistan hem Brezilya seçimlerinin kesiştiği bir nokta var. Her iki seçimde de Filistin yanlıları kazandı. Gazze’de katliam devam ederken Sırbistan’da Vucic yönetimi İsrail’le yakın işbirliği geliştirmişti. Öğrenciler ise İsrail’in Gazze’deki katliamlarına suç ortağı olmayacaklarını açıkladılar.

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Brezilya’da seçimi kazanan Lula ise Filistin konusunda başından beri mazlumun yanında zalim İsrail’in karşısında yer almıştı.

Her iki seçimde de Filistin kazanmış, İsrail kaybetmiş oldu. Bu da beni çok ama çok mutlu etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HIZLANACAK

Ne zaman bir kriz çıksa, bölgemizde ne zaman bir savaş patlak verse eyvah Terörsüz Türkiye süreci bundan zarar görecek diye endişeleniyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın “Terörsüz Türkiye süreci hızlanacak” açıklamasını görünce sizinle paylaşmak istedim.

Hüseyin Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde verdiği konferansta şunları söylüyor.

- Bu meselenin sigortası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıdır

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- Terörsüz Türkiye süreci yakında hızlanacak. Yeni adımlar atılacak.

- Süreçte iki yıldır yol kazası olmamıştır. Sonuca yaklaştıkça provokasyonlara karşı daha dikkatli olmalıyız.

- Silah bırakma devam etmektedir. Silahlar elden değil gönüllerden de bırakılmalıdır.

- Şehit aileleri kırmızı çizgimizdir.

- Bu meselede söylenmedik hiçbir söz kalmamıştır. Şimdi çözüm zamanıdır.

- Bu defa başaracağız çünkü bölgesel ve küresel gelişmeler bizim lehimizedir.

Ne diyeyim? İnşallah diyorum.