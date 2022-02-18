Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?

Seçimlere giderken anketler daha çok önem kazanıyor. Ancak anketlerle ilgili iki gözlemim var.

Biri, anketler arasındaki makas çok açıldı.

İkincisi ise siyasi partilerin genel merkezlerine fatura kesen anket firmaları tarafından anketler manipülasyon aracına dönüştürüldü. O nedenle sadece anket sonuçları arkasındaki makas açılmıyor, anket firmaları arasında da büyük uçurum oluşmaya başladı.

Zaman zaman Optimar’ın sonuçlarını paylaşıyorum. Neden? Çünkü Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar, kaynağını kendi sağlıyor. Ayrıca sürü psikolojisine uymuyor. Özgüvenli. Kamuoyundaki algının aksine ne bulursa yayınlıyor. Ben de anket sonuçlarını ilk duyuran gazeteci olarak onları paylaşıyorum.

Optimar’ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Siyasi sonuçları paylaşacağım. Ama asıl önemli olan halkın gündemi. Çünkü halkın gündeme, aynı zamanda siyasete de yön vermesi gerekiyor.

BİRİNCİLİK EKONOMİDE

Ekonominin Türkiye’nin en önemli sorunu çıkması sizi şaşırtmayacak çünkü ekonomi ve işsizlik bir süredir tırmanışta. Ama bu kez ekonomi tam anlamıyla zirveyi teslim almış durumda.

Ankete katılanların yüzde 70.2’si ekonomi derken onu ikinci sırada 5.6’yla işsizlik takip ediyor. Eğitimin 5.4’le üçüncü sırada çıktığı ankette koronovirüs salgını 4.9’la dördüncü sırada yer aldı.