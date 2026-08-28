Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş’a güvenmediği ortaya çıktı

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Ama Özgür Özel’in bu görüşmeleri deşifre etmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor. Özgür Özel’le gizli saklı buluşurken birkaç kez de Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş. Mansur Yavaş’ın hesabı hem Yeni Parti’yi hem CHP’yi elinde tutmak. Çünkü cumhurbaşkanlığı hesabı yaptığını bilmeyen yoktur. Hele hele Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı şansı zora girdikçe Mansur Yavaş’ın iştahı artıyor.

KÖTÜ HABER

Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylık müracaatlarının resmi olarak başlayacağı güne kadar ismini gündemde tutup, adaylık müracaatı başlayınca muhalefetin ortak adayı olarak ortaya çıkma planı olduğu söyleniyor. Mansur Yavaş’a kötü bir haberim var. Mansur Yavaş’ın bir planı var ama Ekrem İmamoğlu’nun da başka bir planı var. Ekrem İmamoğlu’nun, “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel’e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır” dediği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel’in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, “Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel’i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa cumhurbaşkanı adayı da o olmalı” diyorlar.

AVLANDI

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Mansur Yavaş bu durumda ya İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’den oluşan milliyetçi blok üzerinden kendisine yeni bir şans yaratacak ya da ava giderken avlanmış olup, cumhurbaşkanlığı hayallerine veda edecek.

ÇANLAR İMAMOĞLU İÇİN ÇALIYOR

Silivri duruşmalarında tarihi anlar yaşanıyor. Korku duvarı yıkılınca tanıklar, sanıklar, itirafçılar bir bir kürsüye çıkıp Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne karşı rüşvet verdiklerini itiraf ediyorlar.

Ekrem İmamoğlu’nun otelin kameralarını bantla kapattırma işi ve Jammer kullanma işi vardı ya Meridien Oteli’nin sahibi Adnan Çebi, 14 yıldır açık olan otelde kameraların kapatılmasına denk gelmediğini söyledi. İlk kez Ekrem İmamoğlu zamanında kameralar bantlarla kapatılmış.

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Peki gizli saklı işi olmayan bir belediye başkanı kameraları neden bantla kapattırıp, sinyal kesici jammer kullanır? Gizli saklı iş çevirmeyen belediye başkanı neden belediyedeki makam odasında değil de otel köşelerinde görüşür?

Özgür Özel, kendisinden örnek vererek üzerine çorba dökülmesin diye kameraların kapatıldığını savunmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun üzerine çorba hariç her şey dökülmüş.

SERVET EDİNDİ

İşinsanı Uğur Güngör ise Gül İnşaat’tan istenen rüşvet parasının yarısını kendisinden istediklerini açıkladı. Uğur Güngör rüşvet parasının 15 milyon lira olduğunu açıkladı. Rüşvet istenmesi üzerine o dönem Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Mehmet Murat Çalık ile aralarında yaşanan tartışma üzerine Ekrem İmamoğlu’nun makam odasından çıkarak müdahale ettiğini söyledi. Uğur Güngör, “Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi oldu” dedi.

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RÜŞVETİN BELGESİ

Özal döneminin ünlü Civangate olayında işinsanı Selim Edes’in, “Rüşvetin belgesi olur mu p.venk “sözü tarihe geçmişti.

Ancak İmamoğlu’nun yolsuzlukları Civangate’i de gölgede bıraktığı için rüşvetin belgesinin olacağını görmüş olduk.

Silivri duruşmaları devam ettikçe daha nelere tanıklık edeceğiz... CHP eski milletvekili Turan Aydoğan’ın, Hüseyin Aydın ve Rahman Özdemir’le 200 bin dolarlık para trafiğiyle ilgili konuşmasının ses kaydı mahkeme dosyasına girmiş. Mahkemede savcı Aydoğan’a, “Rüşvetin belgesi mi olur” sözünü hatırlatıyor. Aydoğan da o sözün kendisine ait olduğunu kabul ediyor.

Bu durumda Selim Edes’in sözünü değiştiriyor ve “Rüşvetin de belgesi olur p.venk” diyoruz.

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TÜLAY HATİMOĞULLARI DA SİLAH BIRAKACAK MI?

PKK silah bırakma kararını aldı. SDG, kendini feshettiğini açıkladı. Peki Tülay Hatimoğulları da silah bırakacak mı?

Terörsüz Türkiye’yle ilgili yasal düzenleme Meclis’ten rekor bir oy çoğunluğuyla geçti. PKK’lıların silah bırakıp Türkiye’ye gelme süreci resmi olarak başladı. Tarihi bir eşik aşıldı.

Bu gelişme hepimize önemli sorumluluklar yüklerken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, taziyede süreci enfekte edecek bir konuşma yaptı.

Tülay Hatimoğulları sürecin başında da benzer çıkışlar yapmıştı. Hatimoğulları’nın konuşmasına eş zamanlı olarak yurtdışından Öcalan’ın konuşma tutanakları diye bir metin servis edildi.

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ÖCALAN KOMPLO DEDİ

Öcalan bunu kendisine yönelik olarak yapılmış bir komplo olarak nitelendirdi. Belli ki bir kanat Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için bir çaba içine girdi. Büyük yangınlar küçük kıvılcımlardan çıkar. O nedenle bu süreci sabote edecek eylemlerden kaçınmamız lazım.

Biz sırat köprüsünün ahirette kurulacağına inanıyoruz. Ama bu sorunun çözümü şu anda tam bir sırat köprüsünden geçiyor. O nedenle şimdiye kadar söylemlerimize, eylemlerimize bir dikkat ediyorsak bu dönemde bin kez dikkat etmemiz lazım. Bu duvar yıkılırsa hepimiz altında kalırız.