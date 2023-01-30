Ekrem İmamoğlu’nun bağımsız adaylık hesabı

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Bugün o gün.

Neden bugünü beklediğimi anlatacağım ama öncelikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün 6’lı Masa’nın ortak hükümet programı açıklanacak. Oysa yol haritası da birlikte açıklanacaktı. Peki yol haritasının açıklanması neden ertelendi? Çünkü İYİ Parti’nin önemli itirazları var. Hatta “Uzlaşma sağlanamazsa yol haritası seçimlerden sonraya bırakılsın, herkesin aldığı oy oranı ortaya çıksın, ona göre bir dağılım belirlensin” görüşünü savunuyorlar.

AKŞENER’İN İKİ İTİRAZI

İYİ Parti’nin iki konuda ciddi itirazı var. Meral Akşener, masada bazı şeylerin baştan yanlış kurgulandığına inanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 6 lideri eşit ilan etmişti. Ama Akşener aynı görüşte değil. 6 liderin eşit olmadığını düşünüyor. “Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?” diyen eski manken Aysun Kayacı misali, “Benim oyumla Gültekin Uysal’ın oyu bir mi?”, diye itiraz ediyor. Masanın iki büyük partisi olarak CHP ile İYİ Parti’nin oyunun iki sayılmasını istiyor.

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Akşener’in ikinci itirazı ise yüzde 1 oyu bile olmayan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın 6’lı Masa’nın yol haritasını belirlemek istemeleri.

13 ŞUBAT’TA NE OLACAK?

6’lı Masa için kritik toplantılar zinciri bundan sonra başlayacak. Şimdiye kadarki toplantılar, 6’lı Masa’nın dağılmaması için yapılan güven artırıcı önlemlerdi. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, milletvekili listelerine karar verilmesi gibi kritik kararlar bundan sonraki toplantılarda alınacak. İlk toplantı 13 Şubat’ta. Liderler genel çerçeveyi belirledikten sonra kurmaylar bir dizi çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için şubat ayı içinde yeni bir toplantı yapılması gündemde.

EKREM İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

Bu süreçte en kritik nokta ne diye soracak olsam, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olup olmayacağı diyeceksiniz. Ama öyle değil. En kritik halkayı Ekrem İmamoğlu’nun kararı oluşturacak. Bir süre önce Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na, “2 yıl bekle, ben 2 yıl sonra erken seçime götüreceğim. Sen o zaman aday olursun. Yaşın genç. 14’üncü Cumhurbaşkanlığı’na değil, 15’inci Cumhurbaşkanlığı’na aday olursun” diye telkinde bulunduğunu yazmıştım. Bu kulisime Ekrem İmamoğlu cephesinden ciddi bir itiraz geldi. 30 Ocak’ı bekleyin dediğim kulis oydu.

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İMAMOĞLU, 2025 VE 2028’İ TEHLİKEDE GÖRÜYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı var. Dava İstinaf’ta. İmamoğlu ekibi bu davanın İstinaf ve Yargıtay sürecinin en az 2 yıl süreceğini düşünüyor. Yargıtay’ın onama kararı 2025’te çıkarsa o zaman Ekrem İmamoğlu bırakın 2025’i, 2028’de bile aday olamaz diye düşünüyorlar. 2025 ya da 2028 hesaplarını tehlikede görüyorlar. O nedenle 2023’ü tünelden önceki son çıkış olarak değerlendiriyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun aday olması için önünde bir engel olmadığından 2023 seçimlerinde aday olması gerektiğini savunuyorlar.

İMAMOĞLU’NUN STRATEJİSİ

Benim verdiğim kulise itirazları bu noktada toplanıyor.

Peki ne yapacaklar? Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’dan başladığı yurt gezilerini Bursa ve Bilecik’le sürdürdü. Önümüzdeki günlerde Sivas, Erzincan, Erzurum ve Malatya’yla 15 ile tamamlayacak. İmamoğlu neden geziyor? İmamoğlu’nun stratejisi şöyle:

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İMAMOĞLU BAĞIMSIZ ADAY

Masaya sahadan mesaj veriyor. “Masada Kılıçdaroğlu hâkim olabilir ama sahada ben varım” diyor. Masadaki planı sahadaki gücü ile bozmaya çalışıyor. Buna rağmen başarılı olabilecek mi? Masadan çıkması imkânsız görünüyor. Bu aşamada Akşener faktörünün devreye girmesi bekleniyor. Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu’nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, “Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak” deniliyor.

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İYİ PARTİ - HDP DENGESİ

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti ve HDP desteğine güveniyor. Hesabını ikinci tura göre yapıyor. Ama İYİ Parti ile HDP’nin bir arada görünmemesi gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçmeni bundan rahatsız olur. İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu’nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu’na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu’nun değil, İmamoğlu’nun kalmasını sağlamak.

CİHAN PAÇACI’YI EN ÇOK ÜZEN ŞEY

CİHAN Paçacı, 6’lı Masa’nın İYİ Parti’de toplandığı gün, Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmek durumunda kaldı. Cihan Paçacı ve Meral Akşener’i DYP’deki görevlerinden beri tanırım. Cihan Paçacı da Meral Akşener de oturdukları koltuklardan güç alan siyasetçiler olmadılar. Tam aksine oturdukları koltuklara güç verdiler.

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Ayrıca Paçacı’nın açıklamalarında yanlış olan bir şey yok. İYİ Parti’nin geçen pazartesi günü yapılan Başkanlık Divanı toplantısındaki havayı birebir yansıtıyor. İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na karşı bir direnç var. Bu bir sır değil.

PAÇACI’NIN ÖNERİSİ

Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı toplantısında Kılıçdaroğlu’na karşı oluşan direnci kırmak için bir formül öneriyor. Kılıçdaroğlu’nun yanında Akşener’in ikinci isim olarak ilan edilmesi durumunda İYİ Parti’deki Kılıçdaroğlu direncinin kırılacağını savunuyor. İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu’na oy vermesinin sağlanacağını anlatıyor.

MEZHEP KONUSU

Neyse artık Cihan Paçacı tartışması geride kaldı. Ama Cihan Paçacı’yı en çok üzen şey ne derseniz, size istifa kararı değil ama mezhep farklılığı konusunda yanlış anlaşılma ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Cihan Bey, hiçbir zaman mezhepler, kimlikler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmayan bir insan. “Ben mezhep, inanç, köken farklılığının seçmen tercihinde asla dikkate alınmaması gerektiğine inanan biriyim ve bu konu, geçmişte televizyon konuşmalarımda da üzerinde hassasiyetle durduğum bir konudur. Bu konu ile ilgili bir suçlama beni çok üzer” diyor.