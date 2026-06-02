Ekrem İmamoğlu yeni partinin resmini çizdi

Ekrem İmamoğlu ,T24’te Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşide hem yeni dönemin stratejisinin ipuçlarını verdi hem de yeni partiye ilişkin ciddi mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu’nun yeni dönemi ilişkin stratejisi bu köşenin okurları için sürpriz değil.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in Silivri’deki 3 saatlik görüşmesinde yeni dönemin planlarını netleştirdiklerini yazmıştım. Bir A planı bir de B planı yapılmış.

A planı CHP içinde kalıp sonuna kadar mücadele etmek. B planı ise CHP’de yolların tükendiğini görünce ayrılıp yeni parti kurmak.

KK MODELİ

Buna kısaca “KK” modeli diyorlar. Aman bunu isminin baş harflerinden Kemal Kılıçdaroğlu olarak anlamayın. KK demek, “kanırtmak” ve “kopartmak” demek. Parti içindeki mücadelede sonuna kadar kanırtmak, sonra CHP’den kopmak.

CHP içinde kaldıkları süre zarfında tam saha pres. Meclis’te, örgütlerde ve sokakta Kılıçdaroğlu’nu baskı altında tutmak. Böylece bir meşruiyet alanı oluşturmak. Mağduru oynamak. Sonuç alamazlarsa ayrılıp yeni partiyi kurmak. Yeni parti konusuna geleceğim. Çünkü çok eğlenceli işler var.

AYRIŞTILAR

Ama önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir yöntem farkı ortaya çıktı onu aktarmak istiyorum. Buna görüş ayrılığı diyemiyorum ama Özgür Özel, CHP içinde kalıp uzun bir süre mücadele etme taraftarıydı. Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki görüşmede Özgür Özel’in bu eğilimini fark edince o yolu tıkayıp yeni parti kurma sürecini başlattı.

ANAP’IN DÖRT EĞİLİMİ Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş çalışmalarını Pınarhisar Cezaevi’nde başlatmıştı. Bugün çok önemli bir siyasetçi, günlük olarak Pınarhisar Cezaevi’ne gidiyor ve yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili notları alıyordu. Ekrem İmamoğlu da yeni parti kurma çalışmalarını Silivri’den başlattı. İmamoğlu eski ANAP’lı olduğu için yeni partiye ilişkin çizdiği çerçeve CHP’nin alternatifi sol bir partiden ziyade dört eğilimi birleştiren ANAP’ı andırıyor. Ekrem İmamoğlu, yeni partinin çerçevesini “Türkiye İttifakı” olarak adlandırıyor. İmamoğlu yeni partiyi, “Türkiye’nin doğusu- batısı, kuzeyi- güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir. Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür” diye tanımladı.

ANAP’ın çıktığı şartlar farklıydı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ekrem İmamoğlu eski ANAP’lı profiline uyuyor ama yeni bir ANAP’a ihtiyaç var mı? CHP’de birleşemeyenler, CHP’yi bölenler Türkiye’yi nasıl birleştirecek? Siz daha CHP’de birleşemediniz ki Türkiye’yi nasıl birleştireceksiniz?

ÖZGÜR ÖZEL’E UYMAZ

Ayrıca Özgür Özel’in profili yeni bir ANAP’a değil, daha sol bir partilinin liderliğine uygun düşüyor. Özgür Özel, TİP ile CHP arasında bir yerde siyaset yapıyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu’nun diktiği elbise Özgür Özel’e uymaz. Bu açıklamalar adım adım yeni partiye doğru gittiklerini gösteriyor.

Bu ara parti ismi olarak eğlenceli yorumlar yapanlar var. Silivri Partisi deniliyor. Kısaca “HP” diyenler var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Halk Partisi” olarak anlamayın. Kılıçdaroğlu ekibi, “Haram Partisi” adını takmış bile.

KILIÇDAROĞLU’NA YARADI

Ekrem İmamoğlu’nun yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlattı. Bunların niyeti CHP’yi bölmek tezini güçlendirdi. Özgür Özel’i ise sıkıntıya soktu.

Özgür Özel, “Biz CHP’de kalıp mücadele edeceğiz” diyordu. Dün de onarlı on beşerli gruplar halinde CHP milletvekilleriyle görüştü. Onlara parti içinde kalıp mücadele edeceklerini anlattı. Ama Ekrem İmamoğlu’nun yeni parti işaretini vermesi Kılıçdaroğlu’na muhalif olan ama CHP’de kalıp siyaset yapmak isteyenleri bir kez daha düşünmeye sevk etti.

CHP’DE GRUP KRİZİ BÜYÜYOR

CHP’de her adımda yeni bir kriz doğuyor.

Bugün salı.

Peki Özgür Özel’in ilan ettiği şekliyle bugün CHP grup toplantısı yapılacak mı?

Gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çevrilmişti.

Numan Kurtulmuş,

1- “Meclis Başkanlığı olarak CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu muhatap aldık” dedi. Bu önemli bir gelişmeydi.

2- Özgür Özel, CHP grubunu saat 13.30’da toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu ise grup toplantısının iptal edilmesi için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Peki yarın grup toplantısı olacak mı? Özgür Özel’in konuşmasını Meclis TV verecek mi?

Numan Kurtulmuş, ”Grup toplantısı usulüne uygun bir şekilde yapılırsa Meclis TV yayınlar” diye cevap verdi.

BİLEK GÜREŞİ

3- Önemli olduğu için tekrar soru.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi yerine getirilip grup toplantısı iptal mi edilecek, yoksa Özgür Özel’in istediği mi olacak?

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır” dedi.

Bir kısmı dedi ki Numan Bey bombanın pimini çekti, CHP’nin ortasına koydu. Bir kısmı dedi ki Meclis Başkanı, Meclis İç Tüzüğü neyi emrediyorsa onu yaptı? Peki bu durum nasıl netleşecek? Bugün CHP grubu yapılacak mı? Ben iki defa yazı değiştirmek zorunda kaldım, çünkü dün akşamdan itibaren zamana karşı yarış yaşandı.

Numan Kurtulmuş, ”Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na yazı yazacağız” dedi.

Kurtulmuş bir şey daha söyledi. Grup toplantısıyla ilgili durumun netleşmesi için “Grup Başkanlığı’na yazı gitmeyeceğini” söyledi.

Bu önemli bir noktaydı. “Böylece Meclis Başkanlığı olarak biz CHP Genel Başkanı’nı muhatap alırız” demiş oldu.

Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı’na “Grup toplantısı talebimiz yoktur” diye başvuruda bulundu.

Aziz Nezin’in dediği gibi “Du bakali n’olecak”.