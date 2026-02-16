Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i neden eleştirdi

Haberin Devamı

CHP’de tutuklu belediye başkanları sorunu var.

CHP’nin Ekrem İmamoğlu sorunu var.

CHP’nin sorunlarına bir sorun daha eklendi. CHP’nin artık nur topu gibi bir Özgür Özel sorunu doğdu.

Özgür Özel ilk başta çalışkanlığı, Ekrem İmamoğlu konusunda verdiği mücadele ile göz doldurmuştu. Ancak son dönemde tepetakla gidiyor.

İMAJI SARSILDI

Özgür Özel’in geriye gidişi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü, tehdit mesajlarıyla başladı. Gecenin bir yarısında, bir zamanlar “Başkanım” dediği, “Gözünü seveyim” diye hitap ettiği Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar Özgür Özel’in karizmasını fena halde çizdi. Üstüne üstlük bir de “Ailesine kötü söz söylemedim” dedi ama, “p.ç” diye, “Seni doğuran ana senden utanır” diye mesajlar attığı ortaya çıktı. Böylece hem küfürbaz olduğu hem de yalan söylediği ortaya çıktı. İmajı sarsıldı.

CHP SAVUNMADI

CHP, Özgür Özel’i savunmadı. CHP’nin 138 milletvekilinden 6 milletvekili destek verdi. 132 milletvekili Özgür Özel’i savunmadı. CHP’nin 17 MYK üyesinden hiçbiri savunmadı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre savunmadı. Sadece Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır savundu. Bir de Mustafa Sarıgül, Semra Dinçer, Tekin Bingöl, Umut Akdoğan savundu. Bir de CHP’nin her pisliğini savunmayı kendine görev edinmiş olan bazı gazeteciler savundu. Küfürün, tehdidin, hakaretin, yalanın savunması olmaz.

KAVGAYSA KAVGA DÖVÜŞSE DÖVÜŞ

Özgür Özel’in geri gidişini hızlandıran ikinci gelişme ise Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in Meclis’teki yemin merasiminde yaşananlardı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir kürsünün arkasında “Hayırlı olsun” dedikleri Akın Gürlek’le tokalaşırken, kürsünün önünde CHP’nin çıkardığı olaylardı. AK Parti Grup Başkanvekilleri ile toplantıdan sonra CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Özgür Özel’i arıyorlar. O sırada Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile görüşmede olan Özgür Özel’e ulaşamıyorlar. Özgür Özel daha sonra Silivri’den kendilerine dönüyor. AK Parti’nin uzlaşma çabalarını aktarıyorlar. Özgür Özel, “Ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga. Dövüşse dövüş” diye talimat veriyor.

Ondan sonra Meclis’te çıkan olayları gördünüz. Meclis’e yakışmadı.

Ecevit, başörtülü olduğu için Merve Kavakçı’nın yemin etmesini önlemeye çalışmıştı. Özgür Özel de bunu Akın Gürlek için yaptı.

50 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

Peki Özgür Özel’in bu talimatına CHP milletvekilleri tam kadro destek verdiler mi? Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olduğu açıklandıktan sonra CHP milletvekillerinden tam kadro olarak Meclis’te bulunmaları istenmişti. Sonuç ne oldu? Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Gökhan Günaydın Meclis’e gelmediler. Çıkan olaylar sırasında 50’ye yakın milletvekili sıralarından kalkmadı. Bir Genel Başkan için bunlar eksi puandır.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Özgür Özel her hafta Silivri’ye giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Bu durum siyasette ilk kez yaşanıyor. ‘Ekrem İmamoğlu ile görüşme mi siyasette ilk kez yaşanıyor?’ diye soracaksınız. Yok. Onu kast etmiyorum. Belediye başkanından talimat alan CHP Genel Başkanı pozisyonu ilk kez yaşanıyor. Ne Ecevit ne Baykal ne de Kılıçdaroğlu böyle bir duruma düşmemişti. Son görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i eleştirdiği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu daha önceki görüşmede Özgür Özel’e bazı ev ödevleri vermişti. “Kürtlerle aramız açılıyor. Kürtler olmadan seçimi kazanamayız. Kürtlerle ilişkilerimizi düzenle” demişti. Bir de mitinglerle hiçbir sonucun değişmediğini söylemiş ve mitingleri bitirmesini istemişti. Halkın arasına girip çarşı-pazar ziyareti yapmasını önermişti. Özgür Özel, DEM Parti ile arasını düzeltmek için hemen alelacele DEM Parti Eşgenel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelmişti. Ama mitinglere devam ediyor. Henüz çarşıya-pazara inmesi söz konusu değil.

Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu’nun eleştirisine. Son dönemlerde Silivri ziyaretleri Özgür Özel için kâbusa dönmeye başlamış. Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in performansından memnun olmadığı söyleniyor. Son günlerde eleştirilerini artırmış. Son görüşmede İmamoğlu, “Ne diyorsam tersini yapıyorsun” diye çıkışmış. Özgür Özel, gazeteci Mahmut Övür’ün yazdığı Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmayıp, “Ben hırsızın elini sıkmam” dediğini miting kürsüsünden yalanlamaya çalıştı, ama sonra kendisi yalanlandı. İkinci kez bir yalanlamaya tevessül etmesini önermem. Zor durumda kalır. Onun yerine önlem alsın.

KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadeleyi yazdığım zaman Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz” diyordu. Sonunda, “Beni sırtımdan hançerlediler” dedi. “Baba oğul gibiyiz” dediği Ekrem İmamoğlu onu devirdi. Özgür Bey sen de dikkat et.

GÖKHAN GÜNAYDIN’A DİKKAT

Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik küfürlü mesajları ortaya çıktığı zaman CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, özeleştiri yapılmasını isteyen bir çıkış yaptı. Bence Gökhan Günaydın, genel başkan adaylığı konusunda henüz çoban ateşini yakmadı ama ilk adımını attı. Gökhan Günaydın, Meclis’teki kavgalı oturuma da katılmadı.

Oysa bu tür durumlarda Grup Başkanvekilleri, Meclis’ten ayrılmaz.

Gökhan Günaydın’ın Özgür Özel yönetiminin yanlışlarına yönelik eleştirileri olduğu söyleniyor. Partinin doğru yöneltilmediği görüşünde olduğu ifade ediliyor. Gökhan Günaydın aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na çok yakın bir isim.