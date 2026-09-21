Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in arası açılıyor mu

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Bir süredir Mansur Yavaş konusu gündemde olduğu için yer verememiştim ama daha fazla bekletemezdim.

Ekrem İmamoğlu’nun Yeni Parti’nin performansından ve Özgür Özel’in bazı icraatlarından memnun olmadığı söyleniyor. Bu durum Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında sorun mu var sorusuna yol açtı. Çünkü daha önce her hafta perşembe günü İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel, artık araya mesafe koymaya başladı. Özgür Özel, en son 21 Ağustos tarihinde ziyaret etmişti.

SİLİVRİ’DE YALNIZ BAŞINA

Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarına da Yeni Partililerin ilgisinde dikkat çekici bir azalma yaşanıyor. Özgür Özel yargılamaların başında bulunurken, ondan sonra Silivri’ye uğramadı.

Ekrem İmamoğlu’nu salonda eşi Dilek Hanım ve birkaç aile yakını takip ediyor. Özgür Özel’i geçtim Yeni Parti’den milletvekili düzeyinde ciddi bir katılım yaşanmıyor. Bir dönem ziyaretçi rekoru kıran Ekrem İmamoğlu giderek yalnızlığa terk edilmeye başlandı. Bu durumun Ekrem İmamoğlu’nu üzdüğü bir sır değil.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI OFİSİ

Özgür Özel, Yeni Parti’nin Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne yer vermedi. Oysa CHP’nin Çevre Sokak’taki eski genel merkez binası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ayrılmış ve bir çalışma ekibi oluşturulmuştu. Özgür Özel’in bu hamlesinin Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ARAYIŞI

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündeme geldiğinde Ekrem İmamoğlu’nun aday olamama ihtimalini gündeme getirmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Özgür Özel, İmamoğlu’na benzer etki oluşturacak bir ismi aday göstereceklerini söylüyor. Bu da İmamoğlu’nu gözden çıkardığı yorumlarına yol açıyor. Özgür Özel son olarak Mansur Yavaş’a yeşil ışık yakmıştı. Özgür Özel, “Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş’ın adaylığı çok önemli bir seçenektir” demişti.

HAYAL KIRIKLIĞI

Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı CHP’den koparmak için ismini ön plana çıkarıyor. Mansur Yavaş’ın, CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi muhalif tabanda hayal kırıklığına yol açmıştı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak bunu açık bir dille getirmiş ve “Büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirmişti. Özgür Özel, Mansur Yavaş ismini öne sürüyor ama göstergeler Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE OYLAMASI

Terörsüz Türkiye’yle ilgili yasanın oylamasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel karşı karşıya geldi. Yasanın oylanacağı gün Dilek İmamoğlu’nun sosyal medyada

“Yüzümüzü millete dönelim” etiketi ile yaptığı paylaşım üzerine Özgür Özel, partide çatlak görüntüsü vermemek için milletvekillerini serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Özgür Özel evet oyu verirken, Yeni Parti milletvekillerinin çoğunluğu hayır oyu kullanmıştı.

Yeni Partili milletvekillerinin 35’i kabul oyu verirken, 54’ü ret oyu kullanmıştı. Böylece yasaya kabul oyu veren Özgür Özel partisinde azınlıkta kalmıştı.

ASABİ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden itibaren hızlı bir yükselişe geçmişti. Üst üste yaptığı mitinglerle tabanını konsolide etmişti. Mutlak butlan kararının çıkmasından sonra ortaya koyduğu direnişle göz doldurmuştu. Ancak Yeni Parti’nin kuruluşundan itibaren aynı trendi sürdüremedi.

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Özgür Özel’in son yurt gezilerindeki asabi tavrı ise eleştiri konusu olmaya başladı. Özgür Özel, Bursa’da “3600 ek gösterge konusunu neden sesiniz çıkmıyor” diyen vatandaşa “Allah seni kahretsin” diye beddua ederken; kendisine börek ikram eden bir kadına ise “Gözünü seveyim burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe” diye tepki göstermişti.

Özgür Özel’in agresif tavırları liderliğini tartışmaya açtı.

RÜZGÂRI KESİLDİ

Yeni Parti’nin ilk çıkışında yakalanan rüzgâr kesildi. Yeni Parti etkili muhalefetiyle değil, isim tartışmasıyla gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile, “Bu vizyon projemizi israf diye eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız” diye eleştirdi.

PARTİNİN İSMİ

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Şimdi geldik Yeni Parti’nin ismi üzerindeki tartışmalara. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti’nin ismiyle ilgili olarak uyarıda bulundu. İsim konusu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Özgür Özel her halükârda Yeni Parti isminin korunacağını açıkladı. Ancak partinin ismi üzerindeki tartışmalar, Yeni Parti’yi olumsuz etkiledi. Partinin seçimlere hangi isimle gireceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Yeni Parti ismi parti içinde tartışmaya neden oldu. Yeni Parti ismini Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Özgür Özel mi istedi tartışması yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler Özgür Özel’i suçluyorlar. Partinin kuruluşunu aceleye getirdiği ve yeterli özeni göstermediği eleştirilerinde bulunuyorlar.

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İSTİFALAR OLUR MU

Yeni Parti’nin rüzgârı kesilirken Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay sürecini başlatması tabanda sorgulamaları da beraberinde getirdi. Yeni Parti’nin teşkilatlanma sürecinde yaşanan sorunlar da buna eklenince sosyal medyada düzenlenen kampanyanın etkisiyle CHP’den kopup Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin pişmanlık duyduğu ifade ediliyor. Süreç ilerledikçe Yeni Parti’den istifaların olması bekleniyor.